AirAsia MOVE ยก Gen Y ครองแชมป์จองเที่ยวสงกรานต์ผ่านแอป 3 ปีซ้อน

AirAsia MOVE เผยผลวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้จริงบนแพลตฟอร์มตลอดช่วงสงกรานต์ พบ Gen Y ครองบัลลังก์นักท่องเที่ยวสงกรานต์ 3 ปีซ้อน และในปี 2569 ยังคงนำโด่งด้วยสัดส่วนการจองสูงกว่ากลุ่ม Gen Z และ Gen X เกือบเท่าตัว
***Gen Y ฐานลูกค้าหลัก จองเที่ยวผ่านช่องทางดิจิทัล
AirAsia MOVE แพลตฟอร์มการเดินทางและท่องเที่ยวชั้นนำของภูมิภาค เปิดเผยรายงาน Songkran Travel Trends 2567-2569 ซึ่งวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (10-18 เมษายน) ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา พบการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนักเดินทางที่ชัดเจน โดยเฉพาะการครองแชมป์ของกลุ่ม Gen Y (Millennials) และการเติบโตอย่างรวดเร็วของเทรนด์ Solo Traveller
Gen Y ยังครองบัลลังก์นักท่องเที่ยวสงกรานต์ 3 ปีซ้อน จากข้อมูลจำนวนที่นั่งที่จำหน่ายได้ (Seats Sold) กลุ่ม Gen Y ยังคงเป็นกำลังหลักของตลาดท่องเที่ยวสงกรานต์ไทยอย่างเหนียวแน่น โดยครองสัดส่วนสูงสุดในทุกปี และยังแสดงการเติบโตต่อเนื่อง
ในปี 2568 กลุ่มนี้มีอัตราการเติบโตของที่นั่งที่ขายได้สูงถึงเกือบ 30% เมื่อเทียบกับปี 2567
ส่วนในปี 2569 แม้ภาพรวมตลาดจะปรับตัว แต่ Gen Y ยังคงนำโด่ง โดยมีสัดส่วนการจองสูงกว่ากลุ่ม Gen Z และ Gen X เกือบเท่าตัว
AirAsia MOVE พบว่าพฤติกรรมเด่นของ Gen Y คือ ชอบพักผ่อนแบบยาว 3-5 วัน และนิยมวางแผนจองล่วงหน้า 31-60 วัน ลักษณะนี้ทำให้กลุ่มดังกล่าวกลายเป็นฐานลูกค้าหลักของการจองผ่านช่องทางดิจิทัล
***ไทยเที่ยวไทย จุดหมายยอดนิยม
การจองบริการเที่ยวสงกรานต์ผ่านแอปบนเส้นทางในประเทศ ที่คนไทยเลือกเดินทางมากที่สุด 3 อันดับแรกยังคงเป็นเชียงใหม่ (CNX) ภูเก็ต (HKT) และหาดใหญ่ (HDY) ขณะที่เส้นทางต่างประเทศ เริ่มมีสีสันมากขึ้น โดยจุดหมายยอดฮิตของ Gen Y และ Gen X คือ ญี่ปุ่น ซึ่งครองอันดับหนึ่งอย่างชัดเจน ตามด้วย เวียดนาม และ จีน ที่มีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในปี 2568-2569
ในด้านพฤติกรรมการใช้จ่าย AirAsia MOVE พบว่าผู้จองเที่ยวสงกรานต์ผ่านแอปยอมจ่ายเพื่อความสะดวกสบายมากขึ้น โดบข้อมูลปี 2569 ระบุว่า ยอดใช้จ่ายเฉลี่ยต่อผู้โดยสารพุ่งขึ้นมาอยู่ที่เกือบ 3,200 บาท ซึ่งสูงกว่าปีก่อนหน้า สะท้อนถึงความพร้อมในการซื้อบริการเสริมเพื่อเพิ่มความสบายในการเดินทาง
บริการที่ได้รับความนิยมสูงสุดบน AirAsia MOVE คือเพิ่มน้ำหนักกระเป๋า และสั่งอาหารล่วงหน้า (Pre-order Meal) ซึ่งมีอัตราการเติบโตชัดเจนในปี 2568
AirAsia MOVE ยังพบว่านักท่องเที่ยวคนเดียวหรือ Solo Traveller พุ่งแรง กลายเป็นเซกเมนต์สำคัญที่ผู้ประกอบการต้องจับตา โดยรายงานชี้ว่ากลุ่ม Solo Traveller มีสัดส่วนการจองสูงถึง 65-75% ของยอดจองทั้งหมดตลอดสามปีที่ผ่านมา และมีแนวโน้มวางแผนล่วงหน้าที่สั้นลง โดยส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในช่วง 31-60 วันก่อนเดินทาง
AirAsia MOVE ได้แนะนำ 5 กลยุทธ์สำหรับผู้ประกอบการโรงแรมและธุรกิจท่องเที่ยวในปี 2569 คือ 1. การออกแบบแพ็กเกจและกิจกรรมที่เหมาะกับการเดินทางคนเดียว โดยคำนึงถึงนักท่องเที่ยวที่จองแบบเดี่ยวสูงถึง 70% และ 2. การเสนอแพ็กเกจ “พักนาน จ่ายน้อยลง” สำหรับการเข้าพัก 3-5 วัน ซึ่งตรงกับพฤติกรรมของ Gen Y
3. การปรับปรุงระบบจองออนไลน์และ Mobile UX ให้ลื่นไหล เนื่องจากช่องทางดิจิทัลครองสัดส่วนการจองสูงมาก และ 4. โปรแกรมเจาะกลุ่ม Japan & Vietnam Lovers ด้วยการพัฒนาแพ็กเกจท่องเที่ยวญี่ปุ่นและเวียดนามที่เน้นประสบการณ์วัฒนธรรมและการถ่ายภาพ
และ 5. มีบริการเสริมที่เพิ่มความสะดวก เช่น บริการส่งกระเป๋า หรือแพ็กเกจอาหารพร้อมเดินทาง เพื่อตอบโจทย์นักท่องเที่ยวที่ยินดีจ่ายเพื่อความสบาย
