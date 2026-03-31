Samsung ขยายโปรแกรมทดสอบ One UI 8.5 ให้อุปกรณ์ Galaxy เพิ่มเติม

Samsung เดินหน้าขยายโปรแกรม One UI 8.5 Beta ไปยังอุปกรณ์ Galaxy ในรุ่นอื่น ๆ ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการยกระดับประสบการณ์การใช้งานให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
หลังจากที่ได้เปิดตัวโปรแกรม One UI 8.5 Beta ครั้งแรกพร้อมกับ Galaxy S25 series, Galaxy Z Fold7 และ Galaxy Z Flip7 ล่าสุด Samsung ได้ขยายการรองรับไปยังอุปกรณ์เพิ่มเติม ได้แก่ Galaxy S24 series, Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6, Galaxy S25 FE, Galaxy S24 FE และ Galaxy Tab S11
ปัจจุบัน โปรแกรมดังกล่าวเปิดให้ใช้งานในบางประเทศ1 ได้แก่ อินเดีย เกาหลีใต้ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา โดยมีแผนจะขยายไปยังอุปกรณ์และภูมิภาคอื่น ๆ เพิ่มเติมตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไป
ทั้งนี้ ซัมซุงมีแผนจะขยายโปรแกรมทดสอบดังกล่าวให้ครอบคลุมอุปกรณ์ Galaxy รุ่นอื่น ๆ เพิ่มเติมในช่วงเดือนเมษายนนี้ ผู้ใช้งานที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรม One UI 8.5 Beta ได้ผ่านแอปพลิเคชัน Samsung Members เพื่อสัมผัสฟีเจอร์และประสบการณ์ใหม่ก่อนใครได้ที่ แอปพลิเคชัน Samsung Members