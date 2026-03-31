อว. จับมือ Canva เปิด “Canva for Campus” ยกระดับทักษะดิจิทัลสร้างสรรค์ในมหาวิทยาลัยทั่วไทย

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ บริษัท Canva Pty Ltd. แพลตฟอร์มออกแบบกราฟิกระดับโลก ได้ร่วมลงนามใน บันทึกความเข้าใจ (MOU) "โครงการ Canva for Campus" เพื่อผนึกกำลังส่งเสริมทักษะดิจิทัลและการสร้างสรรค์นวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย โดยมี ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ นายภัคพล ตั้งตงฉิน ผู้จัดการประจำประเทศไทย ของ Canva ร่วมลงนาม ณ กระทรวง อว. กรุงเทพฯ
ในยุคที่ทักษะดิจิทัลไม่ใช่แค่ "ทางเลือก" แต่คือ "ใบเบิกทาง" สู่โลกการทำงาน ความร่วมมือครั้งนี้เกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย ที่มองเห็นช่องว่างด้านการเข้าถึงเครื่องมือสร้างสรรค์ในระบบอุดมศึกษาไทย โดยเฉพาะในสถาบันที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือขาดแคลนทรัพยากร ความร่วมมือนี้จึงไม่ใช่แค่การ "มอบซอฟต์แวร์" แต่คือการ "สร้างโอกาส" ให้นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาไทยได้เรียนรู้ ออกแบบ และแสดงศักยภาพบนเวทีโลก
ภายใต้กรอบ MOU ระยะเวลา 3 ปี ทั้งสองฝ่ายจะร่วมดำเนิน 5 กิจกรรมหลัก ได้แก่
1. Canva Student Ambassador & Creator Program: เปิดพื้นที่ให้นักศึกษาไทยได้เป็นตัวแทนสร้างสรรค์ในระดับประเทศ พัฒนาทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการ พร้อมสร้างเครือข่าย Creator รุ่นใหม่ที่เข้มแข็ง
2. กรอบนโยบายระดับชาติ (National Higher-Education Framework): ศึกษาและจัดทำแนวทางการใช้ Canva ในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศอย่างเป็นระบบ ผ่านการสำรวจความต้องการจริงจากสถาบันอุดมศึกษา
3. สนับสนุนมหาวิทยาลัยที่ขาดโอกาส: Canva พร้อมพิจารณาการสนับสนุนพิเศษสำหรับสถาบันในพื้นที่ห่างไกล เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านเครื่องมือดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม
4. ฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษา: เสริมความสามารถของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้พร้อมนำเครื่องมือดิจิทัลไปบูรณาการในการเรียนการสอน
5. เนื้อหาบน Thai MOOC Canva: จะเผยแพร่เนื้อหาการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์ม Thai MOOC แบบไม่มีค่าลิขสิทธิ์ (Royalty-free) และไม่จำกัดระยะเวลา เพื่อให้ผู้เรียนทั่วประเทศเข้าถึงได้อย่างต่อเนื่อง
โครงการ Canva for Campus ส่งผลถึงทุกชั้นของระบบการศึกษาไทย นักศึกษาได้ฝึกทักษะดิจิทัลจากเครื่องมือระดับโลก พร้อมลงสนามจริงผ่านโปรแกรม Creator & Ambassador อาจารย์และบุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อนำไปต่อยอดในห้องเรียน มหาวิทยาลัยในพื้นที่ห่างไกลจะได้รับการสนับสนุนพิเศษเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านทรัพยากรดิจิทัล และ ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้ผ่าน Thai MOOC ได้ฟรีโดยไม่จำกัดระยะเวลา ผลลัพธ์ในภาพรวมคือกำลังคนที่พร้อมกว่า สถาบันที่แข็งแกร่งกว่า และประเทศที่แข่งขันได้บนเวทีโลกอย่างสร้างสรรค์
ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า “ความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นก้าวสำคัญของการผสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัลสร้างสรรค์ โดย บริษัท Canva Pty Ltd. จะมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและยกระดับทักษะด้านดิจิทัล การออกแบบ และความคิดสร้างสรรค์ ให้กับนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรของกระทรวง อว. ผ่านการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์ม Canva ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้การสื่อสาร การสร้างสรรค์เนื้อหา และการพัฒนานวัตกรรมเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”
ด้าน นายภัคพล ตั้งตงฉิน ผู้จัดการประจำประเทศไทย, Canva กล่าวว่า "โครงการ Canva for Campus ร่วมกับ อว. ในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่า Canva พร้อมต่อในการทำงานร่วมกับภาคการศึกษาไทยในทุกระดับ เป้าหมายของเราคือการนำเครื่องมือและทรัพยากรของ Canva ไปถึงมือนักศึกษาและบุคลากรให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะกลุ่มที่ยังขาดโอกาสเข้าถึง และที่จริงแล้ว สิ่งที่เราทำอยู่นี้ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับ Canva เพราะการสนับสนุนด้านการศึกษาและการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความสร้างสรรค์ คือภารกิจที่อยู่ใน DNA ของเราตั้งแต่วันแรก เมื่อกลุ่มเยาวชนและผู้ใช้งานทุกวัยได้เข้าถึง Canva พวกเขาจะมีเครื่องมือที่ต่อยอดได้จริง ทั้งในชีวิตประจำวันและในหน้าที่การงาน และนั่นคือจุดเริ่มต้นที่จะทำให้ทุกคนไปถึงเป้าหมายของตัวเองได้มากขึ้น"
ทั้งนี้ Canva ได้มอบสิทธิ์ใช้งานฟรีใน "โครงการ Canva for Education" แก่นักเรียน ครู และบุคลากรในภาครัฐและเอกชนกว่า 6 ล้านคน ผ่านการร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลและความคิดสร้างสรรค์ ยกระดับการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือดิจิทัล Canva จึงตัดสินใจเดินหน้าต่อยอดสู่ "โครงการ Canva for Campus" ในระดับอุดมศึกษาร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อยกระดับศักยภาพของนิสิตและนักศึกษาทั่วประเทศ ด้วยการพัฒนาทักษะการสื่อสาร การออกแบบ และการใช้เทคโนโลยีสำหรับโลกการทำงานยุคใหม่ พร้อมทั้งขยายโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงเครื่องมือดิจิทัลได้อย่างแท้จริง