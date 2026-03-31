ไมโครซอฟท์ ทุ่มมากกว่า 1 พันล้านเหรียญฯ ลงทุนไทยปี 69-71

ไมโครซอฟท์ (Microsoft) ประกาศเม็ดเงินลงทุนกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ระหว่างปี 2569 - 2571 ในประเทศไทย ลุยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคลาวด์และปัญญาประดิษฐ์ (AI) หวังยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทยบนเวทีโลก พร้อมตั้งเป้าอัปสกิลทักษะดิจิทัลให้คนไทยนับล้านคนทั่วประเทศ
แบรด สมิธ รองประธานกรรมการบริหารและประธาน ไมโครซอฟท์ กล่าวว่า ไมโครซอฟท์กำลังให้ความสำคัญกับ อัตราการกระจายตัวของ AI ซึ่งเป็นมาตรวัดการนำ AI มาใช้งานจริงเทียบกับจำนวนแรงงาน ปัจจุบันกลุ่มประเทศซีกโลกเหนือมีผู้ใช้งาน AI สูงถึง 1 ใน 4 ของประชากรวัยทำงาน ในขณะที่กลุ่มประเทศซีกโลกใต้ยังมีอัตราส่วนต่ำกว่า 1 ใน 7
“ประเทศไทยกำลังเดินมาถูกทาง และไมโครซอฟท์มุ่งมั่นที่จะลงทุนทั้งโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาทักษะ เพื่อลดช่องว่างดังกล่าวและดึงศักยภาพสูงสุดของประเทศกำลังพัฒนาออกมา”
สำหรับแผนงานระยะใหม่นี้เป็นการสานต่อความร่วมมือครั้งสำคัญที่เริ่มต้นจาก MOU ในปี 2566 สู่การเยือนไทยของผู้บริหารระดับสูงอย่าง ซาเทีย นาเดลลา ปี 2567 และ โรดริโก เคเด ลิมา ในปี 2568 โดยมุ่งเน้นขับเคลื่อนศักยภาพของประเทศไทยใน 3 เสาหลัก ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Technology) ความมั่นคงและอธิปไตยดิจิทัล (Digital Sovereignty & Security) และเสริมศักยภาพบุคลากรไทย
ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาศูนย์ข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์-AI ในไทยที่เน้นความยั่งยืนด้านพลังงานสะอาดและการจัดการน้ำ พร้อมผนึกกำลังพันธมิตรองค์กรชั้นนำของไทย เช่น Gulf, AIS, เครือ CP, True และ True IDC เพื่อสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจในระยะยาวและเปิดโอกาสการจ้างงานทักษะสูง พร้อมร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อกำหนดแนวทางการกำกับดูแลความปลอดภัยไซเบอร์ โดยได้จับมือกับ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พัฒนาระบบวิเคราะห์กฎหมายด้วย AI ที่ชื่อว่า "TH2OECD" (ทำงานบน Microsoft Azure OpenAI) เพื่อเทียบเคียงมาตรฐานกฎหมายไทยกับกลุ่มประเทศ OECD
นอกจากนี้ ยังร่วมกับ USTDA มอบทุนสนับสนุน 950,000 ดอลลาร์สหรัฐ และเครดิตคลาวด์ 250,000 ดอลลาร์สหรัฐ ให้ทีมพัฒนาชาวไทย Ai-ssistance สร้างโซลูชันให้ aCommerce ผู้ให้บริการอีคอมเมิร์ซระดับภูมิภาค
ขณะเดียวกัน จากผลงานการอัปสกิลคนไทยกว่า 2 ล้านคนในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ไมโครซอฟท์เดินหน้าขยายผลโครงการ Microsoft Elevate สำหรับบุคลากรการศึกษาและผู้ขับเคลื่อนสังคม พร้อมจับมือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตั้งเป้ายกระดับทักษะและให้ใบรับรองแรงงานไทย 150,000 คน ผ่านระบบ DSD Online Training ที่มีหลักสูตร AI ภาษาไทยกว่า 280 หลักสูตร
ธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย กล่าวเสริมว่า AI เป็นพลังที่สร้างโอกาสในการเติบโตให้กับทุกคนได้อย่างทั่วถึง การนำความชาญฉลาดของ AI มาอยู่ในมือของคนไทยทุกคน จะเปิดโอกาสให้เราได้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ พลิกแนวทางการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และนำไปสู่การสร้างแต้มต่อในการแข่งขันให้กับประเทศไทย