ทรู หนุนคนรุ่นใหม่ x AI สร้างนวัตกรรมกฎหมายแห่งอนาคต บนเวที Chula LegalTech ปีที่ 7

ย้ำภาพผู้นำบริษัทเทเลคอม-เทคโนโลยี ที่มุ่งขับเคลื่อนนวัตกรไทยสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อส่งมอบคุณประโยชน์แก่สังคม...ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมสนับสนุนโครงการ Chula LegalTech ปีที่ 7 เวทีแข่งขันสร้างนวัตกรรมทางกฎหมาย โดยคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเปิดพื้นที่ให้นิสิตนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศ ได้ต่อยอดองค์ความรู้แบบสหวิทยาการ และเรียนรู้การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับโจทย์กฎหมายร่วมสมัยอย่างสร้างสรรค์ การสนับสนุนครั้งนี้สะท้อนจุดยืนของทรู ที่เชื่อว่าการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญของการเปลี่ยนแปลง และคนรุ่นใหม่คือพลังที่จะร่วมขับเคลื่อนอนาคตอย่างยั่งยืน ทรูจึงมุ่งนำศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมาเสริมทักษะแห่งอนาคต และสนับสนุนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงโลกของกฎหมายเข้ากับโลกของนวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรม
ในปีนี้ มีนิสิตนักศึกษาส่งผลงานและได้รับการคัดเลือกให้ผ่านนำเสนอโครงการกว่า 20 โครงการ ก่อนผ่านการคัดเลือกเหลือ 7 ทีมสุดท้ายเข้าสู่รอบ Final Pitching โดยฝ่ายกฎหมายทรูได้ร่วมเป็นหนึ่งในองค์กรพันธมิตรที่สนับสนุนโครงการ และยังทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างใกล้ชิดตลอดกระบวนการ ทั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่ทีม “ทีมนี้ดีมากเลยครับ” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทรู สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศจากผลงาน “Creta” แอปพลิเคชันที่นำ AI มาช่วยคัดกรองความเสี่ยงด้านกฎหมายและมาตรฐานชุมชนสำหรับ Influencer และผู้สร้างคอนเทนต์บนแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อช่วยให้การสื่อสารบนโลกออนไลน์เป็นไปอย่างรอบคอบยิ่งขึ้น และลดโอกาสเกิดความเสี่ยงที่อาจตามมา ความสำเร็จครั้งนี้ สะท้อนศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในการผสานองค์ความรู้ด้านกฎหมายและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์สังคมดิจิทัลได้อย่างเป็นรูปธรรม