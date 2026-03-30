เจาะลึก Figure 03 หุ่นยนต์รุ่นล่าสุดที่ "เมลาเนีย ทรัมป์" พาเข้าทำเนียบขาว

งานประชุม Fostering the Future Together ที่ทำเนียบขาว กลายเป็นเวทีแห่งอนาคตของจริงเมื่อสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง "เมลาเนีย ทรัมป์" เดินเคียงข้างหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์หรือ humanoid สัญชาติอเมริกัน เข้าร่วมงานอย่างเป็นทางการในประวัติศาสตร์ทำเนียบขาว
เหตุการณ์เกิดขึ้นในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2026 ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของการประชุมที่มุ่งเน้นการศึกษา นวัตกรรม และการขยายโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่
หุ่นยนต์ที่เดินเคียงข้าง เมลาเนีย ทรัมป์คือ Figure 03 หุ่นยนต์ humanoid รุ่นล่าสุดจากบริษัท Figure AI สตาร์ทอัปหุ่นยนต์สัญชาติอเมริกัน ขณะที่ทั้ง 2 เดินเข้าห้อง East Room หุ่นยนต์ Figure 03 ได้กล่าวทักทายผู้เข้าร่วมประชุมด้วยน้ำเสียงและท่าทางที่ใกล้เคียงมนุษย์อย่างน่าประทับใจ โดยสามารถสื่อสารได้หลายภาษา รวมถึงทักทายผู้นำจากกว่า 45 ประเทศที่มาร่วมงาน
***จากงานแม่บ้าน สู่งานการศึกษา
การปรากฏตัวของ Figure 03 ถือเป็นก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์อเมริกัน บริษัท Figure AI ระบุว่าหุ่นยนต์รุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อทำงานช่วยเหลือในชีวิตประจำวัน เช่น ทำความสะอาด ซักผ้า และงานบ้านอื่นๆ แต่ในงานครั้งนี้ Figure 03 ถูกนำมาแสดงศักยภาพในฐานะผู้ช่วยทางการศึกษาและผู้สื่อสาร
“ขอบคุณสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง เมลาเนีย ทรัมป์ ที่เชิญผมมาร่วมงาน ผมคือ Figure 03 หุ่นยนต์ humanoid ที่สร้างขึ้นในสหรัฐอเมริกา ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวครั้งประวัติศาสตร์นี้” หุ่นยนต์ Figure 03 กล่าวในงาน
เมลาเนีย ทรัมป์ ระบุถึงศักยภาพของปัญญาประดิษฐ์ (AI) และหุ่นยนต์ในการปฏิวัติระบบการศึกษา ในแง่ของการพัฒนาเครื่องมือการเรียนรู้แบบปรับตามบุคคล (adaptive learning) ที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักเรียนแต่ละคนได้อย่างละเอียด โดย AI สามารถช่วยให้การศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะในด้านการสอนแบบตัวต่อตัวและการเข้าถึงความรู้ที่หลากหลาย ซึ่งผู้เข้าร่วมงานจากทั้งภาคการศึกษา นโยบาย และผู้นำอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ต่างแสดงความสนใจอย่างมาก แม้จะยังมีเสียงกังวลผสมอยู่เกี่ยวกับผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีมากเกินไป โดยเฉพาะเรื่องเวลาหน้าจอ (screen time) และการพึ่งพาเครื่องมือดิจิทัลในระยะยาว
สำหรับ Figure AI ผู้พัฒนา Figure 03 นั้นเป็นหนึ่งในสตาร์ทอัปหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ (AI Robotics) ที่ร้อนแรงที่สุดในโลกขณะนี้ ก่อตั้งขึ้นในปี 2022 โดย Brett Adcock นักธุรกิจชาวอเมริกัน ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทอย่าง Archer Aviation และ Vettery
Figure AI มีฐานทัพในแคลิฟอร์เนีย มุ่งพัฒนาหุ่นยนต์ humanoid แบบ general-purpose หรือหุ่นยนต์อเนกประสงค์ที่สามารถทำงานได้หลากหลายเหมือนมนุษย์ ทั้งในโรงงาน บ้านเรือน และสภาพแวดล้อมจริงที่ไม่แน่นอน
จุดเด่นของ Figure AI คือการผสานฮาร์ดแวร์หุ่นยนต์ขั้นสูง กับซอฟต์แวร์ AI ที่พัฒนาให้หุ่นยนต์ไม่ใช่แค่เครื่องจักรตามคำสั่ง แต่สามารถเรียนรู้ ปรับตัว และปฏิบัติงานได้ด้วยตัวเอง
Figure AI ปั้น Figure 03 ในฐานะหุ่นยนต์ humanoid รุ่นที่ 3 ที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคม 2025 และถูกขนานนามว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดนวัตกรรมยอดเยี่ยม Best Inventions of 2025 จากนิตยสาร TIME Magazine
Figure AI ทำสเปกหลักของ Figure 03 ไว้เลิศหรู ทั้งความสูงประมาณ 5 ฟุต 8 นิ้ว (ราว 173 ซม.) น้ำหนักประมาณ 61 กก. (เบากว่าเจเนอเรชันก่อนหน้าเกือบ 9%) รองรับน้ำหนักบรรทุกราว 20 กก. เดินเร็ว 1.2 เมตร/วินาที มีแบตเตอรี่ความจุ 2.3 kWh ใช้งานได้ต่อเนื่องสูงสุด 5 ชั่วโมง รองรับการชาร์จไร้สาย (inductive charging) และมีมาตรฐานความปลอดภัย UN38.3
ระบบขับเคลื่อนของ Figure 03 คือมอเตอร์ไฟฟ้าแบบ custom actuator ที่เร็วและมีประสิทธิภาพสูง จุดเด่นด้านเซ็นเซอร์และการรับรู้มีทั้งระบบกล้องรุ่นใหม่ แต่ละกล้องมีเฟรมเรตสูงขึ้น 2 เท่า ความหน่วงต่ำลง 1 ใน 4 และมุมมองกว้างขึ้น 60%
Figure 03 มีกล้องฝังในฝ่ามือ (palm camera) ช่วยให้จับและจัดการวัตถุได้ละเอียด และมีเซ็นเซอร์สัมผัสปลายนิ้ว ตรวจจับแรงกดได้ละเอียดถึง 3 กรัม (เท่ากับน้ำหนักคลิปหนีบกระดาษ) วัสดุภายนอกใช้โฟมเนื้อนุ่มหลายชั้น ผิวสัมผัสที่นุ่มนวล ปลอดภัยสำหรับบ้าน และสามารถถอดซักได้
Figure 03 สามารถอัปโหลดข้อมูลได้ รองรับ mmWave 10 Gbps ช่วยให้หุ่นยนต์ทั้งฟลีทส่งข้อมูลระดับเทราไบต์กลับไปฝึก AI ได้อย่างรวดเร็ว
***หัวใจหลักคือ Helix AI
Figure AI เติมความต่างให้ Figure 03 โดดเด่นกว่าหุ่นยนต์ humanoid อื่นด้วย Helix ระบบ AI แบบ Vision-Language-Action (VLA) ที่พัฒนาขึ้นเอง โดย Figure Helix จะผสานการมองเห็น (Vision) เข้ากับการเข้าใจภาษา (Language) รวมถึงตีความการเคลื่อนไหวและการกระทำ (Action)
หุ่นยนต์ของ Figure AI จึงสามารถ “เข้าใจบริบท” ได้ ไม่ใช่แค่ทำตามคำสั่ง เช่น การพับผ้า การล้างจาน การนำของเข้าตู้เย็น หรือการเดินในบ้านที่มีเฟอร์นิเจอร์เปลี่ยนตำแหน่งบ่อยๆ หุ่นยนต์ของ Figure AI สามารถเรียนรู้จากพฤติกรรมมนุษย์จริง และปรับตัวได้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอน
วันนี้ Figure AI กำลังเก็บข้อมูลมหาศาลจากหุ่นยนต์ที่ใช้งานจริง เพื่อฝึก Helix ให้เก่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะเสริมความยิ่งใหญ่หลังจากบริษัทระดมทุน Series C ได้มากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งทำให้มูลค่าบริษัทหลังระดมทุนสูงถึง 39 พันล้านดอลลาร์
นักลงทุนหลักของ Figure AI คือยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี ทั้ง NVIDIA, Intel, Qualcomm, Brookfield, Salesforce และอื่นๆ ซึ่งล้วนเรียกความเชื่อมั่น โดยเฉพาะในมุมการผลิต ที่ออกแบบมาเพื่อการผลิตจำนวนมาก ลดต้นทุนการผลิตลงอย่างมากเมื่อเทียบกับรุ่นก่อน
สำหรับแผนปี 2026 บริษัท Figure AI เริ่มส่งหุ่นยนต์เข้าไปทดสอบในบ้านจริง (alpha testing) และขยายการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีเป้าหมายผลิตหุ่นยนต์หลายหมื่นถึงแสนตัวในระยะใกล้
Figure AI วางแผนขยายการใช้งานหุ่น Figure 03 เริ่มจากโรงงาน ในอุตสาหกรรมด้านการขนส่งหรือการผลิต แล้วขยายไปในครัวเรือน เช่น ช่วยงานบ้านทั่วไป ทำความสะอาด ซักผ้า ดูแลเด็ก หรือผู้สูงอายุ ซึ่งทำให้ Figure 03 มักถูกนำไปเปรียบกับ Tesla Optimus ที่โดดเด่นด้านความแมสหรือ Boston Dynamics Atlas ที่เด่นด้านความคล่องตัวแบบนักกีฬา
อย่างไรก็ตาม จุดแข็งของ Figure อยู่ที่การออกแบบเพื่อบ้านและความปลอดภัย ผสานกับ AI ที่เรียนรู้ได้เร็ว โดยเฉพาะการจัดการวัตถุ เช่น ผ้า และการโต้ตอบกับมนุษย์แบบธรรมชาติ ทำให้นักวิเคราะห์มองว่า Figure AI เป็นหนึ่งในบริษัทที่ใกล้จะนำหุ่นยนต์ humanoid เข้าสู่ชีวิตประจำวันได้จริงภายในไม่กี่ปี
ที่สุดแล้ว Figure AI ถือเป็นบริษัทพัฒนาหุ่นยนต์เอนกประสงค์ที่บุกเบิกการเปลี่ยนแปลงทั้งอุตสาหกรรมการผลิต การศึกษา และชีวิตในบ้าน ซึ่งหากเทคโนโลยีนี้พัฒนาต่อเนื่อง หุ่นยนต์อย่าง Figure 03 อาจกลายเป็น “ผู้ช่วยส่วนตัว” สำหรับทุกครอบครัว และเป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานและการศึกษาที่มีคุณภาพในอนาคตอันใกล้ก็ได้.