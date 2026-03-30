ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ยกทัพแข้งเทพสู่ True Alpha Hub ปลุกแฟนบอลชาวไทยร่วมเชียร์ศึก AFC Champions League Two

สโมสรฟุตบอล ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด (True BUFC) เดินหน้ายกระดับสู่การเป็นทีมฟุตบอลที่สะท้อนตัวตนและความภาคภูมิใจร่วมของแฟนบอลยุคใหม่ พร้อมจัดกิจกรรมพิเศษให้แฟนบอลได้ใกล้ชิดกับนักเตะ อาทิ ธีรศิลป์ แดงดา, วีระเทพ ป้อมพันธุ์, วันชัย จารุนงคราญ, ริวัลดินโญ่ และ อาตูร์ มูร่า ร่วมสัมผัสประสบการณ์รูปแบบใหม่ ณ True Alpha Hub คอมมูนิตี้แห่งใหม่ของเจนอัลฟ่า ใจกลางสยามสแควร์ เพื่อเชื่อมโยงพลังของกีฬาฟุตบอลเข้ากับวิถีชีวิตของคนเมือง และสร้างบรรยากาศคึกคักในหมู่แฟนบอลชาวไทย ก่อนภารกิจสำคัญบนเวทีลูกหนังเอเชีย ด้วยความเชื่อที่ว่ากีฬาไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขันในสนามเท่านั้น หากยังเป็นพลังที่เชื่อมผู้คน ความรู้สึก และวิถีชีวิตเข้าไว้ด้วยกัน พร้อมหล่อหลอมการเติบโตทั้งในมิติของความคิด จิตใจ และความสัมพันธ์ ทรู คอร์ปอเรชั่น และสโมสร ฯ จึงมุ่งผลักดันให้ฟุตบอลก้าวไกลไปกว่าบทบาทของเกมการแข่งขัน สู่การเป็นแรงบันดาลใจที่ส่งต่อคุณค่าของความมุ่งมั่น วินัย และน้ำใจนักกีฬา เพื่อเติมพลังให้ผู้คนกล้าก้าวตามความฝันและร่วมสร้างสังคมที่เปี่ยมด้วยพลังบวกไปด้วยกัน
ในฤดูกาลนี้ ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด โชว์ฟอร์มโดดเด่นต่อเนื่อง และล่าสุดสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ โซนตะวันออก ของศึก AFC Champions League Two และเตรียมบุกเยือนกัมบะ โอซาก้า ที่ประเทศญี่ปุ่น ในนัดแรก 8 เมษายนนี้ ก่อนกลับมาสู้ศึกนัดที่สองในประเทศไทย ความสำเร็จครั้งนี้ สะท้อนศักยภาพของทีม และพลังแห่ง sportsmanship ผ่านความทุ่มเท การเล่นเป็นทีม และหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ ซึ่งได้จุดประกายความภาคภูมิใจ และพลังร่วมของแฟนบอลไทยทั่วประเทศ
คุณขจร เจียรวนนท์ ประธานสโมสร ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด กล่าวว่า “การ ก้าวสู่รอบ 4 ทีมสุดท้ายของศึก AFC Champions League Two ถือเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของสโมสร และเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคน ความสำเร็จครั้งนี้เป็นผลจากความมุ่งมั่น การทำงานหนัก และความร่วมมือของนักเตะ สตาฟฟ์โค้ช เวลานี้ทีมของเราอยู่ในช่วงที่แข็งแกร่งและพร้อมที่สุด ทั้งสภาพร่างกาย แท็กติก และสภาพจิตใจของนักเตะ ซึ่งสะท้อนการยกระดับสู่เวทีเอเชียอย่างชัดเจน พร้อมกันนี้ เราตั้งใจให้ใจกลางเมืองอย่าง ‘สยามสแควร์’ เป็นพื้นที่เชื่อมโยงกับแฟนบอล ให้เห็นว่า ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด เป็นมากกว่าทีมฟุตบอลในสนามแข่งขัน แต่เป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ และ เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้คนในทุกเจน เราอยากให้ทุกครั้งที่พูดถึงกรุงเทพฯ ผู้คนนึกถึงทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ในฐานะสโมสรที่เติบโตเคียงข้างคนเมืองและเป็นความภาคภูมิใจของคนกรุงเทพและแฟนบอล”
คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์ และการสื่อสาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “สำหรับทรู เราเชื่อว่า พลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือพลังของผู้คน และกีฬาไม่ใช่เพียงการแข่งขัน หากคือพลังที่เชื่อมผู้คน และหล่อหลอมให้เติบโตทั้งในความคิด จิตใจ และความสัมพันธ์ ซึ่งสะท้อนออกมาอย่างชัดเจนในความสำเร็จของทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ผ่านหัวใจนักสู้ สปิริตของทีม และ Can-do Attitude ที่พร้อมสู้อย่างไม่ยอมแพ้จนวินาทีสุดท้าย สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงสะท้อนภาพของ sportsmanship ในสนาม แต่ยังแสดงถึง DNA เดียวกับทรูในการก้าวข้ามทุกความท้าทายด้วยความมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้ และในช่วงเวลาสำคัญก่อนแมตช์ประวัติศาสตร์ของสโมสรที่จะถึงนี้ เราได้นำพลังของทีมและสปิริตของนักเตะมาสู่ใจกลางสยามสแควร์ ณ True Alpha Hub พื้นที่คอมมูนิตี้สำหรับคนเจนอัลฟ่า ที่ได้พลิกโฉมประสบการณ์รีเทลรูปแบบใหม่ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย True Alpha Hub จะเชื่อมพลังของฟุตบอลเข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนเมืองรุ่นใหม่ เปิดโอกาสให้เได้ร่วมเชียร์ True BUFC และสัมผัสพลังของฟุตบอลอย่างใกล้ชิด เปลี่ยนแรงเชียร์ให้เป็นแรงบันดาลใจ และต่อยอดสปิริตของคนไทยให้ก้าวไกลในระดับสากล”
กิจกรรมครั้งนี้จึงไม่เพียงสะท้อนบทบาทของ ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ในฐานะสโมสรฟุตบอลไทยที่น่าจับตาบนเวทีเอเชีย หากยังตอกย้ำการเป็น “สโมสรของคนไทย” ที่หลอมรวมกีฬาฟุตบอลเข้ากับไลฟ์สไตล์ของผู้คนผ่าน True Alpha Hub ใจกลางสยามสแควร์ เพื่อส่งต่อพลังของกีฬาให้เป็นแรงบันดาลใจ และความภาคภูมิใจ ร่วมกันจารึกอีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญของสโมสร ก่อนเดินหน้าสู่เวทีเอเชียอย่างเต็มภาคภูมิ โดยสโมสร ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ขอเชิญชวนแฟนบอลชาวไทยร่วมส่งแรงใจเชียร์ทัพ “แข้งเทพ” สู่ชัยชนะ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์บทใหม่ของวงการฟุตบอลไทยไปด้วยกัน