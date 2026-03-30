Strava รองรับภาษาไทย เพิ่มชาติใหม่ 4 ใน 10 เป็นภาษาอาเซียน

สตราวา (Strava) แอปพลิเคชันยอดนิยมสำหรับนักกีฬา ประกาศความสำเร็จมีผู้ใช้งานทะลุ 195 ล้านคนทั่วโลก ล่าสุดประกาศเพิ่มการรองรับภาษาใหม่อีก 10 ภาษา บนทั้งแอปพลิเคชันและช่องทางที่เกี่ยวข้อง ส่งให้ Strava ครอบคลุมภาษาทั้งหมด 24 ภาษา เป็นการขยายตัวก้าวสำคัญในการทำให้แพลตฟอร์มเข้าถึงผู้ใช้ในระดับท้องถิ่นได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
นางสาวหลุยซา วี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท Strava เผยว่าภาษาใหม่ส่งให้ Strava มีความเป็นสากลมากขึ้น และมั่นใจว่าผู้ใช้จะได้สัมผัสประสบการณ์เต็มรูปแบบในภาษาของตัวเองอย่างแท้จริง โดยทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเติบโตระดับโลกที่บริษัทมุ่งเน้น ทั้งการสร้างพันธมิตรในภูมิภาคต่างๆ การพัฒนาคอนเทนต์ที่เหมาะสมกับท้องถิ่น
"การรองรับภาษาใหม่เหล่านี้เพิ่มเติมทำให้ Strava มีความเป็นสากลมากขึ้น ผู้ใช้งานสามารถสัมผัสประสบการณ์ Strava อย่างเต็มรูปแบบในภาษาของตนเอง ได้อย่างแท้จริง การขยายให้มีการรองรับภาษามากขึ้นครั้งนี้ ถือเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การเติบโตในระดับโลกของเรา ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างพันธมิตรในแต่ละภูมิภาค คลังคอนเทนต์ที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละท้องถิ่น รวมถึงกิจกรรม (Challenges) และโปรแกรมใหม่ๆ ที่คัดสรรมาเพื่อแต่ละประเทศโดยเฉพาะ ซึ่งกำลังจะเตรียมเปิดตัวในปีนี้"
ภาษาที่เพิ่มเข้ามาใหม่ ได้แก่ ภาษาเช็ก, เดนมาร์ก, มาเลย์, นอร์เวย์ (บ็อกมอล), โปแลนด์, สวีเดน, ตากาล็อก, ไทย, ตุรกี และเวียดนาม ทั้งหมดนี้พบว่า 4 ภาษา ที่เป็นภาษาอาเซียน (ไทย, มาเลย์, ตากาล็อก, เวียดนาม) ซึ่งหากรวมกับภาษาอินโดนีเซียที่รองรับเดิม ทำให้มีภาษาอาเซียนทั้งหมด 5 ภาษา
สำหรับภาษาไทยที่นักวิ่ง นักปั่น และนักกีฬาไทยรอคอยมานาน เชื่อว่าจะช่วยให้ผู้ใช้ในประเทศไทยสามารถใช้งานอินเทอร์เฟซ ค้นหาเส้นทาง แชร์กิจกรรม และเชื่อมต่อกับชุมชนได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้น
ผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้าถึงฟีเจอร์หลักที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละภาษา เช่น การบันทึกกิจกรรมกว่า 50 ประเภท และการเชื่อมต่อกับเพื่อนๆ ในชุมชน ขณะที่สมาชิก Strava Summit (แบบชำระเงิน) จะได้รับฟีเจอร์พรีเมียมเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นคำแนะนำการฝึกซ้อมส่วนบุคคล เครื่องมือวางแผนเส้นทางใหม่ กิจกรรมแข่งขันที่สร้างแรงบันดาลใจ และข้อมูลเชิงลึกด้านการฝึกอบรมที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การอัปเดตครั้งนี้สะท้อนถึงแนวโน้มที่ Strava กำลังขยายฐานผู้ใช้ในตลาดเกิดใหม่ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งการออกกำลังกายกลางแจ้งอย่างวิ่งและปั่นจักรยานกำลังได้รับความนิยมสูง ผู้ใช้ในประเทศไทยสามารถอัปเดตแอปเป็นเวอร์ชันล่าสุดผ่าน App Store หรือ Google Play เพื่อเปลี่ยนภาษาเป็นไทยได้ทันที
ปัจจุบัน Strava เป็นแพลตฟอร์มสำหรับผู้รักการออกกำลังกายที่รวมชุมชนนักกีฬากว่า 195 ล้านคนจากมากกว่า 185 ประเทศทั่วโลก แน่นอนว่าการขยายครั้งนี้ช่วยให้นักกีฬาและผู้ใช้ในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และอินโดนีเซีย สามารถใช้งานแอปได้สะดวกขึ้นในภาษาแม่ของตนเอง โดยเฉพาะการบันทึกกิจกรรม การเข้าร่วมชาเลนจ์ และการเชื่อมต่อกับชุมชนท้องถิ่น
สำหรับใครที่ต้องการเปลี่ยนภาษาใน Strava ให้เป็นไทย เพียงอัปเดตแอปเป็นเวอร์ชันล่าสุด แล้วตั้งค่าภาษาของโทรศัพท์เป็นไทย แอปจะปรับตามอัตโนมัติ.