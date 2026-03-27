ทรู คอร์ปอเรชั่น โชว์ศักยภาพ AI พลิกค้าปลีกไทย สู่ผลลัพธ์ธุรกิจที่วัดผลได้บนเวทีโลกในงาน NVIDIA GTC 2026

ภายในงาน NVIDIA GTC 2026 หนึ่งในเวทีเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของโลก ซึ่งรวมผู้นำเทคโนโลยีและนวัตกรชั้นนำจากทั่วโลก ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นบริษัทไทยเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับเชิญขึ้นเวที นำเสนอวิสัยทัศน์ที่สะท้อนศักยภาพด้านนวัตกรรมดิจิทัลของประเทศไทยสู่สายตานานาชาติ โดย นายเอกราช ปัญจวีณิน หัวหน้าสายงานวิจัยและนวัตกรรม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Reimagining Store Operations at Scale to Accelerate ROI” สะท้อนวิสัยทัศน์การนำ AI และเทคโนโลยีดิจิทัลมาขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านธุรกิจค้าปลีกสู่ระบบอัจฉริยะในระดับขนาดใหญ่ (at scale) พร้อมสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจที่วัดผลได้จริง
ไทยยกระดับบทบาทใหม่บนเวที AI โลก
การขึ้นเวที NVIDIA GTC 2026 ซึ่งเป็นศูนย์รวมผู้นำเทคโนโลยีระดับโลก สตาร์ทอัพ และนักนวัตกรรมจากทั่วโลกในครั้งนี้ ไม่เพียงสะท้อนศักยภาพของ ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะผู้นำเทเลคอม-เทคคอมปานีไทย แต่ยังแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถของบุคลากรไทย และความแข็งแกร่งของระบบนิเวศดิจิทัลของประเทศ โดย นายเอกราช กล่าวถึงมุมมองเชิงกลยุทธ์ว่า “นี่ไม่ใช่เพียงการนำเทคโนโลยีมาใช้ แต่คือการพลิกนิยามการดำเนินธุรกิจในระดับขนาดใหญ่ และพิสูจน์ว่า ประเทศไทย สามารถเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม ไม่ใช่เพียงผู้ตาม”
พลิกโฉมร้านค้าสู่ Intelligent Retail ด้วย AI
ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้นำเสนอแนวทางการยกระดับธุรกิจค้าปลีกสู่ “Intelligent, Data-Driven Ecosystem” ผ่านการผสาน AI และเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างครบวงจร โดยมีไฮไลต์สำคัญ ได้แก่
1. ระบบวิเคราะห์ร้านค้าอัจฉริยะด้วย AI (AI-Powered Store Intelligence)
• วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าแบบเรียลไทม์
• ระบบติดตามจำนวนลูกค้าเข้า-ออกและอัตราการเปลี่ยนเป็นยอดขาย (Conversion) ด้วย AI
• การจัดวางสินค้า และชั้นวางสินค้าแบบอัจฉริยะ (Smart Merchandising & Shelf Optimization)
2. การยกระดับประสิทธิภาพบุคลากรในระดับขนาดใหญ่ (Workforce Productivity at Scale)
• ใช้ AI ช่วยวางแผนกำลังคนและบริหารงานหน้าร้าน
• ลดงานซ้ำซ้อนด้วยระบบอัตโนมัติ
• เพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน พร้อมลดต้นทุนการดำเนินงาน
3. การบูรณาการดิจิทัลแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง (End-to-End Digital Integration)
• เชื่อมโยงข้อมูลจาก Telco, Retail และ AI Platform
• สนับสนุนการตัดสินใจแบบ Real-time ในทุกสาขา
• ผสานการควบคุมจากส่วนกลาง พร้อมการดำเนินงานที่ตอบโจทย์แต่ละพื้นที่
เร่งสร้างผลตอบแทนทางธุรกิจ (ROI) ด้วยเทคโนโลยี
หนึ่งในประเด็นสำคัญของการนำเสนอ คือการก้าวข้ามจาก “การทดลองใช้เทคโนโลยี” สู่ “การสร้างผลตอบแทนทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม” โดยเน้น
• การเร่งสร้างผลตอบแทนทางธุรกิจ ROI ผ่านการขยายผลในระดับองค์กร
• การเพิ่มรายได้ต่อสาขาด้วยการใช้ข้อมูลเชิงลึกจาก AI เพื่อการตัดสินใจที่แม่นยำยิ่งขึ้น
• การลดต้นทุนการดำเนินงานผ่านระบบอัตโนมัติและการเพิ่มประสิทธิภาพในทุกกระบวนการ
• การเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูล Data-driven decision making
สะท้อนศักยภาพบุคลากรไทยสู่เวทีนานาชาติ
การเข้าร่วมเวที NVIDIA GTC 2026 ของทรู คอร์ปอเรชั่น ในครั้งนี้ สะท้อนการเปลี่ยนผ่านสำคัญ
• ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางระดับภูมิภาคด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) และนวัตกรรมดิจิทัล
• สร้างความร่วมมือระหว่างธุรกิจโทรคมนาคม ค้าปลีก และเทคโนโลยี เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของระบบนิเวศดิจิทัล
• ขับเคลื่อนศักยภาพคนรุ่นใหม่ของไทยในการพัฒนาโซลูชันที่สามารถใช้งานได้จริงในระดับสากล
ทั้งนี้ ทรู คอร์ปอเรชั่น ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าสู่การเป็น AI-First Telco-Tech Company โดยใช้ AI เป็นหัวใจสำคัญในการยกระดับประสบการณ์ลูกค้า เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้องค์กรธุรกิจไทยในยุคดิจิทัล