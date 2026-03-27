เปิดตัว OPPO A6s 5G ชูแบต 7,000mAh ชาร์จไว 80W เริ่มต้น 9,999 บาท

ออปโป้ (OPPO) ประกาศวางจำหน่ายสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ "OPPO A6s 5G" ในประเทศไทยแล้ว ภายใต้สโลแกน “A Step Ahead” ชูจุดเด่นด้านความคุ้มค่าและประสิทธิภาพการใช้งานที่ตอบโจทย์รอบด้าน โดยเฉพาะแบตเตอรี่ขนาดใหญ่พิเศษและระบบชาร์จไว พร้อมดีไซน์บางเบาจับถนัดมือ
OPPO A6s 5G มากับหน้าจอแสดงผล LCD ขนาด 6.75 นิ้ว รองรับอัตรารีเฟรชเรต 120Hz ให้กล้องหลักความละเอียดสูง 50MP มอบความคมชัดพิเศษ ถ่ายสนุกทุกโมเมนต์ จัดเต็มด้วยแบตเตอรี่ความจุสูง 7,000mAh พร้อมรับประกันการใช้งานยาวนานกว่า 5 ปี และรองรับเทคโนโลยีชาร์จไว 80W SUPERVOOC
ตัวเครื่องทำงานบน ColorOS เวอร์ชันอัปเกรดใหม่ มอบประสบการณ์การใช้งานที่สมูทและลื่นไหลยิ่งขึ้น มีให้เลือก 2 สีใหม่ ได้แก่ สีขาว Ice White และ สีน้ำตาล Cappuccino Brown
OPPO A6s 5G วางจำหน่ายในประเทศไทยด้วย 2 รุ่นความจุ ได้แก่ รุ่น RAM 8GB + ROM 128GB ราคา 9,999 บาท และ รุ่น RAM 8GB + ROM 256GB ราคา 10,999 บาท ผู้ที่ซื้อ OPPO A6s 5G ระหว่างวันนี้ถึง 30 เมษายน 2569 จะได้รับประกันจอแตก 1 ครั้ง และผ้าห่ม Panda Blanket จำนวน 1 ผืน มูลค่า 1,199 บาท