Google เปิด Search Live เพิ่มแปลสดผ่านหูฟังลง iOS

กูเกิล (Google) ประกาศเปิดให้บริการฟีเจอร์ค้นหาข้อมูลจากเสียง-รูปภาพแบบเรียลไทม์ (Search Live) ครอบคลุม 200 ประเทศทั่วโลกรวมไทย ทำให้ค้นหาแบบถาม-ตอบโต้ตอบได้ทันที พร้อมเพิ่มฟีเจอร์ Live Translate (แปลสดผ่านหูฟัง) บนแอป Translate บน iOS
สำหรับบริการ Search Live ที่ขยายให้ใช้งานในทุกพื้นที่ที่มีการให้บริการ AI Mode โดยเป็นการดึงประสิทธิภาพของโมเดลเสียงตัวใหม่ล่าสุด Gemini 3.1 Flash Live เข้ามาขับเคลื่อน ทำให้การสนทนาและโต้ตอบมีความเป็นธรรมชาติ ลื่นไหล และรองรับภาษาที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นทั่วโลก
โดยผู้ใช้สามารถแตะไอคอน Live ใต้แถบการค้นหาในแอป Google (บน Android และ iOS) เพื่อถามคำถามด้วยเสียง รับคำตอบเป็นเสียงพูด และสามารถถามคำถามต่อเนื่อง เพื่อเจาะลึกข้อมูลได้ทันที
นอกจากนี้ ยังผสานระบบวิเคราะห์ภาพ ในการเปิดกล้องระหว่างใช้งาน Search Live เพื่อให้ AI ช่วยวิเคราะห์สิ่งที่อยู่ตรงหน้า เช่น ส่องกล้องไปที่ต้นไม้เพื่อถามสาเหตุที่ใบไม้เปลี่ยนเป็นสีเหลือง โดย AI จะให้คำแนะนำที่เป็นเสียงพูดพร้อมแนบลิงก์ข้อมูลเพิ่มเติมบนเว็บ
พร้อมกันนี้ ยังได้เพิ่มความสามารถฟีเจอร์ Live Translate (แปลสดผ่านหูฟัง) ของแอปพลิเคชัน Google Translate บนระบบ iOS พร้อมขยายฐานผู้ใช้งานทั้งบน Android และ iOS สู่กลุ่มประเทศใหม่ๆ ได้แก่ ฝรั่งเศส, เยอรมนี, อิตาลี, ญี่ปุ่น, สเปน, สหราชอาณาจักร และ ประเทศไทย
ฟีเจอร์นี้รองรับการแปลแบบเรียลไทม์มากกว่า 70 ภาษา ช่วยให้การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมไร้รอยต่อมากยิ่งขึ้นผ่านหูฟังทุกรุ่น โดยมียูสเคสที่น่าสนใจในชีวิตประจำวัน เช่น ช่วยแปลบทสนทนาและมุกตลกบนโต๊ะอาหารได้ทันที ไม่ต่างจากการดูภาพยนตร์ที่มีซับไตเติล
ระหว่างการเดินทางและท่องเที่ยวรอบโลก สามารถฟังเสียงประกาศสาธารณะ (เช่น เสียงประกาศบนสถานีรถไฟ) หรือพูดคุยทำความรู้จักกับคนในพื้นที่ โดยระบบยังสามารถ "รักษาน้ำเสียงและจังหวะการพูด" ของต้นฉบับไว้ ทำให้ผู้ใช้ไม่เพียงแค่เข้าใจความหมาย แต่ยังสัมผัสได้ถึงอารมณ์และเสน่ห์ของบทสนทนานั้นๆ ด้วย