'กสทช.' ไม่เห็นชอบ USO 4 สั่งรื้อใหม่ ฟังความเห็นซ้ำ

'กสทช.' ไม่เห็นชอบแผน USO 4 สั่งรื้อใหม่ เปิดฟังความเห็นซ้ำ หลังงบพุ่ง 4 หมื่นล้าน แต่แผน-ตัวชี้วัดไม่ชัด ก่อนเสนอพิจารณาอีกครั้ง
แหล่งข่าวจาก สำนักงาน กสทช. แจ้งว่าในการประชุม กสทช. ครั้งที่ 10/2569 วันที่ 25 มี.ค.69 ที่ประชุม กสทช. มีมติไม่เห็นชอบแผน USO ตามที่สำนักงาน กสทช. เสนอ ทั้งนี้ เนื่องจากสำนักงาน กสทช. ไม่ได้ดำเนินการตามมติ กสทช. ครั้งที่ 7/2569 เมื่อวันที่ 19 ก.พ.67 ที่ให้สำนักงาน กสทช. รับข้อสังเกต/ข้อสั่งการ ของ กสทช. ไปปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม และนำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป (Public Hearing) ในประเด็น เช่น 1.ให้มีการประเมินผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ก่อนหน้านี้มาประกอบการพิจารณา 2.ให้มีการกำหนดตัวชี้วัดในแต่ละยุทธศาสตร์ 3.ให้พิจารณาแนวทางในการกำหนดโมเดล Play 4.ปรับปรุงนิยาม "บริการโทรคมนาคมพื้นฐาน" และ 5.จัดทำกำหนดการดำเนินการของแผนดังกล่าวเสนอ กสทช. เป็นต้น
ซึ่งสำนักงาน กสทช. มิได้ดำเนินการนำข้อสังเกตของกรรมการ กสทช.ไปปรับปรุงแก้ไขแผนฯ แต่ได้นำแผนฯ ที่ยังไม่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขไป Public Hearing ระหว่างวันที่ 20-27 ก.พ.69 และใช้วิธี Online ทำให้ ที่ประชุม กสทช. ไม่สามารถที่จะเห็นชอบแผน USO ในครั้งนี้ได้ จึงได้มีมติให้สำนักงาน กสทช. ไปปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นของกรรมการ กสทช. ในประเด็นดังกล่าวให้เรียบร้อยก่อน และรีบมานำเสนอให้ กสทช. พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป จากนั้นให้นำไปจัด Public Hearing อีกครั้งหนึ่งให้มีทั้งรูปแบบ Onsite และ Online ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและประชาชนทั่วไปมาให้ความเห็นอีกครั้งหนึ่ง
สำหรับสาระสำคัญใน USO ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2566) (ที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2) นั้น มีสาระสำคัญ เป็นการขยายกรอบระยะเวลาของแผนเดิมจากระยะเวลา 3 ปี ที่จะสิ้นสุดในวันที่ 30 พ.ค.69 ไปเป็นระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) และการปรับปรุงประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามแผนจากเดิมรวมทั้งสิ้นประมาณ 24,000 เป็น 40,000 ล้านบาท โดยยังคงมีวัตถุประสงค์ เช่นเดิม คือ 1.พัฒนา ขยาย และกระจายบริการโทรคมนาคมพื้นฐานให้ครอบคลุมพื้นที่และทุกกลุ่มเป้าหมาย 2.ส่งเสริม สนับสนุน และต่อยอดการนำบริการโทรคมนาคมพื้นฐานในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.สร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนจากการใช้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานเพื่อเข้าถึงบริการด้านการศึกษา สาธารณสุข บริการภาครัฐ ตลอดจนด้านความมั่นคงและประโยชน์สาธารณะ
4.พัฒนาศักยภาพประชาชนเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการโทรคมนาคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมียุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ เช่นเดิม คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริการโทรคมนาคมพื้นฐานเพื่อสนับสนุนบริการการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการโทรคมนาคมพื้นฐานเพื่อสนับสนุนบริการสาธารณสุข ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการโทรคมนาคมพื้นฐานเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริการโทรคมนาคมพื้นฐานเพื่อประโยชน์สาธารณะ ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริการโทรคมนาคมพื้นฐานเพื่อความมั่นคง ยุทธศาสตรที่ 6 การสนับสนุนการกำกับ บริหาร และติดตามประเมินผลเพื่อขับเคลื่อนภารกิจการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงเพื่อสังคม
ทั้งนี้ ยังคงจัดเก็บรายได้เพื่อนำไปสนับสนุนการจัดให้มีบริการในอัตราร้อยละ 2.5 ของรายได้สุทธิเช่นเดิม จึงเป็นที่มาของความเห็นของกรรมการ กสทช.เสียงส่วนใหญ่และผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นว่า สำนักงาน กสทช. ควรมีการประเมินผลสัมฤทธ์ของแผนงานในระยะที่ผ่านมาก่อนที่จะมาแก้ไขโดยขยายแผน USO นี้ ซึ่งความล่าช้าในการดำเนินงานตามแผน USO ที่ผ่านมาเกิดจากกระบวนการของ สำนักงาน กสทช. เอง รวมทั้งการขยายกรอบวงเงินงบประมาณจากเดิม 24,000 ล้านบาท เป็น 40,000 ล้านบาท ก็ขาดแผนงาน/โครงการที่ชัดเจน ทำให้ยากต่อการพิจารณา
รวมทั้งการเสนอหลักการในการเลือกทำ (Play) แทนที่การเลือกจ่าย (Pay) เพื่อให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงแบบยั่งยืนโดยผู้ประกอบการเองก็ยังขาดแนวทางหรือหลักเกณฑ์ในการพิจารณาที่ชัดเจน ทำให้เป็นโจทก์สำคัญของ กสทช. ที่จะให้ความเห็นชอบ และสะท้อนถึงการดำเนินการตามแผน USO ที่ผ่านมาที่ไม่ได้มีผลงานหรือแนวทางที่ชัดเจนแต่อย่างใด คงต้องรอดูว่าเรื่องสำคัญเรื่องนี้บทสรุปสุดท้ายจะออกมาอย่างไร USO ยังคงมีประโยชน์ประเทศชาติและประชาชน หรือเป็นเพียงแหล่งงบประมาณอีกที่หนึ่งเท่านั้น