ไซโบสุเร่งเกมคลาวด์อาเซียน ปักหมุดไทยเป็น Growth Engine ใหม่ หลัง Kintone โตแรง 300%

ไซโบสุ (Cybozu) ทำสถิติยอดขายพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 37,430 ล้านเยน (ราว 240 ล้านดอลลาร์) โชว์กำไรสุทธินิวไฮในปี 2568 ผงาด Kintone แพลตฟอร์มดาวเด่น ระเบิดยอดขายทะลุ 21,680 ล้านเยน พุ่งกระฉูด 33.9% จากปีก่อนหน้า
ด้านประเทศไทย Kintone Thailand สร้างปรากฏการณ์ระเบิดฟอร์ม ยอดลูกค้าพุ่งกว่า 300% ในปี 2568 เมื่อเทียบกับปีก่อน ถือเป็นการเติบโตที่เร็วที่สุดในภูมิภาค
นายโยชิฮิสะ อาโอโนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของไซโบสุ อิงค์ กล่าวว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือภูมิภาคที่มีศักยภาพสูงสุดสำหรับการลงทุนระดับโลกในขณะนี้
“หากถามว่าภูมิภาคใดมีศักยภาพสูงสุดสำหรับการลงทุนระดับโลกในปัจจุบัน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือภูมิภาคที่เหมาะสมที่สุด นอกเหนือจากศูนย์กลางที่เติบโตเต็มที่อย่างสิงคโปร์แล้ว เรามองเห็นโอกาสในการสร้างผลตอบแทนสูงสุดในประเทศไทย ซึ่งมีความต้องการด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลที่ชัดเจน และเป็นตลาดที่มีศักยภาพต่อการเติบโตสูงและขยายตัวได้”
ไซโบสุเผยว่าได้ทุ่มเงินลงทุนเบื้องต้น 6.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อปักฐานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมเร่งสนับสนุน SME ไทยให้ก้าวสู่ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันอย่างเต็มสูบ
และจากความสำเร็จระลอกแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไซโบสุกำลังมองไกลไปยังเวทีโลก โดยเริ่มเห็นสัญญาณความสนใจพุ่งสูงจากภูมิภาคอเมริกาใต้แล้วในปี 2569 นี้
***ไทยดาวรุ่ง โต 300% ในปีเดียว
นายน้ำยา วายุภาพ กรรมการผู้จัดการ Kintone Thailand กล่าวถึงการที่ Kintone Thailand มียอดลูกค้าเพิ่มขึ้นมากกว่า 300% ในปี 2568 เมื่อเทียบกับปี 2567 ซึ่งถือเป็นหนึ่งในอัตราการเติบโตสูงที่สุดในภูมิภาค ว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะประเทศไทยกำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนสำคัญของการเร่ง Digital Transformation โดยเฉพาะในกลุ่ม SME ที่ต้องการเครื่องมือดิจิทัลที่ใช้งานง่าย ปรับแต่งได้ และตอบโจทย์บริบทท้องถิ่น
“การเติบโตอย่างต่อเนื่องของเราเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงพลังและความมุ่งมั่นของภาคธุรกิจไทย สำหรับ SME ไทยจำนวนมาก ก้าวแรกสู่การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลอาจดูเป็นเรื่องท้าทาย แต่เรามุ่งมั่นที่จะทำให้ทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในเศรษฐกิจดิจิทัลได้ ด้วยการสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมท้องถิ่นลดช่องว่างทางดิจิทัล และสร้างนวัตกรรมจากฐานราก ซึ่งจะช่วยปลดล็อกศักยภาพทางเศรษฐกิจมหาศาลให้กับประเทศ”.