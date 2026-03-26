เปิดตัว “efin.finance” แพลตฟอร์ม AI ดึงข้อมูลตลาดให้นักลงทุน

efin group ประกาศเปิดตัว “efin.finance” แพลตฟอร์ม Investment Intelligence รูปแบบใหม่ ชูจุดเด่นการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลตลาดทุนแบบครบวงจร มุ่งแก้ปัญหา Data Overload มช่วยให้นักลงทุนเข้าถึงอินไซต์สำคัญได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
นายพรเลิศ เตชะรัตโนภาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร efin group กล่าวว่า การพัฒนา efin.finance ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุนยุคใหม่ที่เน้นความรวดเร็วและแม่นยำ แพลตฟอร์มนี้จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางที่รวบรวมข้อมูล ข่าวสาร และบทวิเคราะห์ที่เคยกระจัดกระจายให้มาอยู่รวมกันในที่เดียว ภายใต้แนวคิด “From Data to Decision”
แพลตฟอร์ม efin.finance ถูกออกแบบโดยเน้นการนำเทคโนโลยีมาแก้ปัญหา (Pain Points) ของนักลงทุนอย่างตรงจุด ผ่านฟีเจอร์หลักอย่าง efinAI & AI Summarize ระบบอัจฉริยะที่เข้ามาช่วยประมวลผลฐานข้อมูลขนาดใหญ่ โดยสามารถอ่านและสรุปใจความสำคัญจากข่าวหรือบทวิเคราะห์ที่มีความยาว ให้เหลือเพียงประเด็นหลักที่กระชับและเข้าใจง่าย ช่วยลดเวลาในการรีเสิร์ชและลดความซับซ้อนของข้อมูลทางการเงิน
นอกจากนี้ ยังมี Personal Dashboard หน้าจออัจฉริยะที่มอบอิสระให้ผู้ใช้งานสามารถปรับแต่ง พื้นที่การแสดงผล เพื่อติดตามเฉพาะความเคลื่อนไหวของหุ้นหรือชุดข้อมูลที่สอดคล้องกับสไตล์การลงทุนของตนเอง มี efinCalendar ปฏิทินกิจกรรมตลาดทุนแบบรวมศูนย์ รวบรวมเหตุการณ์สำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้น เช่น วันประกาศงบการเงิน และกำหนดการจ่ายเงินปันผล ไว้ในหน้าเดียว
โดย efin.finance ออกแบบมาเพื่อให้ครอบคลุมตั้งแต่ผู้เริ่มต้นไปจนถึงนักลงทุนสายเทคนิคและมืออาชีพ โดยแบ่งรูปแบบการเข้าใช้งานออกเป็น 3 ระดับ คือ Freemium เปิดให้ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูลและฟีเจอร์พื้นฐานได้ฟรี Partner สิทธิพิเศษในการเข้าใช้งานผ่านบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) พันธมิตรที่ร่วมรายการกว่า 22 แห่ง และ Subscription บริการสมาชิกรายเดือน (เริ่มต้นที่ 449 บาท/เดือน) เพื่อปลดล็อกการใช้งานฟีเจอร์ AI และเจาะลึกข้อมูลระดับสูงแบบเต็มรูปแบบ
การเปิดตัวในครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของวงการฟินเทค (Fintech) ไทยในการนำเทคโนโลยี AI มายกระดับมาตรฐานการลงทุนอย่างเป็นรูปธรรม โดย efin group ตั้งเป้าผลักดันให้ efin.finance เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลที่ทรงพลังที่สุด เพื่อร่วมสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) การลงทุนที่ยั่งยืนให้แก่นักลงทุนไทยในระยะยาวต่อไป