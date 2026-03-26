ซัมซุง เปิดตัว Galaxy A57 5G และ A37 5G เปิดทางทุกคนเข้าถึงฟีเจอร์ AI

Samsung เปิดตัวสมาร์ทโฟน Galaxy A Series รุ่นใหม่ทั้ง Galaxy A57 5G และ Galaxy A37 5G มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยี AI มาสู่สมาร์ทโฟนระดับมิดเรนจ์ภายใต้ชื่อ "Awesome Intelligence" เพื่อตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวัน พร้อมอัปเกรดประสิทธิภาพฮาร์ดแวร์ กล้อง หน้าจอ และการันตีการอัปเดตระบบปฏิบัติการยาวนานถึง 6 เจเนอเรชัน
ทีเอ็ม โรห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย Device eXperience ของซัมซุง ระบุว่า การเปิดตัวครั้งนี้สะท้อนความมุ่งมั่นในการทำให้ AI เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งานได้กว้างขึ้น เพื่อมอบประสิทธิภาพและขับเคลื่อนการขยายตัวของ AI ในระดับโกลบอล
Galaxy A57 5G และ A37 5G มาพร้อมระบบปฏิบัติการ One UI 8.5 ที่อัดแน่นด้วยฟีเจอร์ AI ที่ช่วยเพิ่มความโปรดักทีฟและตอบโจทย์สายครีเอเตอร์ ทั้ง Voice Transcription ถอดเสียงและแปลภาษาจากไฟล์บันทึกการโทรหรือวอยซ์เมลได้ทันที เหมาะสำหรับการสรุปการประชุมหรือเลกเชอร์ AI Select & Drag and Drop ตรวจจับข้อความและรูปภาพอัจฉริยะ ลากวางข้ามแอปพลิเคชันอย่าง Samsung Notes หรือ Photo Editor ได้อย่างไร้รอยต่อในโหมด Multi-Window
Circle to Search with Google อัปเกรดให้สามารถวงค้นหาไอเทมหลายชิ้นในภาพเดียวได้พร้อมกัน Gemini & Bixby ผสานการทำงานของผู้ช่วยอัจฉริยะที่สั่งงานด้วยเสียงได้อย่างเป็นธรรมชาติ และจัดการงานที่ซับซ้อนข้ามแอปพลิเคชันได้ดีขึ้น
ฟีเจอร์แต่งภาพอัจฉริยะ ลบวัตถุเนียนขึ้นด้วย Object Eraser และเฉพาะรุ่น A57 5G จะมาพร้อมฟีเจอร์ Best Face ที่รองรับการถ่ายภาพต่อเนื่องเพื่อเลือกใบหน้าที่ดีที่สุดของทุกคนในภาพกลุ่ม พร้อมระบบ Auto Trim สำหรับช่วยตัดต่อวิดีโอ
ทั้งสองรุ่นมาพร้อมโมดูลกล้องหลัง 3 ตัว นำโดยเซ็นเซอร์หลักความละเอียด 50MP พร้อมเลนส์ Ultra-wide และเลนส์ Macro 5MP ตัวกล้องได้รับการปรับปรุงเซ็นเซอร์ประมวลผลภาพ (ISP) ใหม่ Nightography อัปเกรดการประมวลผลเพื่อลดนอยส์ (Noise) เพิ่มความคมชัดและรักษาสมดุลสีในที่แสงน้อย พร้อมความเร็วชัตเตอร์ที่ไวขึ้น AI Scene Optimization ช่วยประมวลผลภาพบุคคลให้สกินโทนดูเป็นธรรมชาติและแยกฉากหลังได้เนียนตายิ่งขึ้น
Galaxy A57 5G ชูจุดเด่นด้านดีไซน์ที่บางและเบาที่สุดในซีรีส์ พร้อมพื้นผิวแบบเงา แต่ยังคงอัดแน่นด้วยสเปคที่ทรงพลัง แบตเตอรี่ ความจุ 5,000mAh ใช้งานได้สูงสุด 2 วัน พร้อมรองรับชาร์จไว Super Fast Charging 2.0 (ชาร์จ 60% ใน 30 นาที)
ระบบระบายความร้อน Vapor Chamber ใหญ่ขึ้น 13% ช่วยรักษาเฟรมเรตขณะเล่นเกมหรือถ่ายวิดีโอต่อเนื่อง
หน้าจอ: Super AMOLED+ พร้อมฟีเจอร์ Vision Booster สู้แสงกลางแจ้งได้ดีเยี่ยม ตัวเครื่องกันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP68 พร้อมชิปความปลอดภัย Knox Vault และฟีเจอร์ป้องกันความเป็นส่วนตัวอย่าง Auto Blocker
Galaxy A57 5G มีให้เลือก 3 สี Gray, Violet, Dark Blue มีให้เลือก 3 รุ่นย่อย 8/256GB ราคา 16,999 บาท วางจำหน่ายเฉพาะช่องทางออนไลน์ 12/256GB 17,999 บาท มีโปรโมชันอัปเกรดเป็น 12/512GB ในช่วงเปิดตัว ส่วน Galaxy A37 5G มีสี Gray, Light Violet, Dark Green รุ่น 8/256GB ราคา 13,999 บาท