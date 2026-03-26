ADI ปักหมุดไทยขยายฐานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ ดันกำลังผลิตรับความต้องการตลาดโลก

Analog Devices เปิดฐานการผลิตและทดสอบเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงแห่งใหม่ ในประเทศไทย หวังขยายขีดความสามารถรองรับความต้องการของตลาดโลก พร้อมตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนกำลังการผลิตในไทยจาก 30% เป็น 50% ภายใน 5 ปีข้างหน้า รับเทรนด์การกระจายความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) และการเติบโต
วินเซนต์ โรช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการของ ADI กล่าวว่า การขยายฐานการผลิตในไทยตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นระยะยาวของบริษัท ในฐานะฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยส่งมอบเทคโนโลยีที่น่าเชื่อถือและยั่งยืน โดยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยเฉพาะไทยและฟิลิปปินส์ กำลังก้าวขึ้นมามีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ซึ่งเป็นผลจากการปรับตัวตามธรรมชาติของระบบนิเวศเทคโนโลยี และภูมิรัฐศาสตร์โลก ทำให้ต้องเตรียมความพร้อมทั้งโรงงานผลิต และพัฒนาทักษะบุคลากรมารองรับงานที่เพิ่มขึ้น
ปัจจุบันโรงงานในไทยรับผิดชอบกำลังการผลิตประมาณ 30% ของ ADI ทั่วโลก และมีเป้าหมายที่จะขยายสัดส่วนขึ้นเป็น 40-50% ภายใน 5 ปี เพื่อเป็นฐานกระจายความเสี่ยง รองรับการโยกย้ายกำลังการผลิตจากไต้หวันและจีน
ขณะเดียวกัน ยังเป็นการสร้างงานทักษะสูงกว่า 1,300 ตำแหน่ง เพื่อรองรับแผนการขยายโรงงานอีก 2 เท่าตัว โดยคาดว่าจะเพิ่มพนักงานจาก 1,200 คน เป็น 2,500 คน ซึ่งจะเน้นจ้างงานวิศวกรกว่า 500 ตำแหน่ง และช่างเทคนิคอีกกว่า 500 ตำแหน่ง
ภายในโรงงานได้มีการนำ นวัตกรรมโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) ไม่ว่าจะเป็นระบบอัตโนมัติ การวิเคราะห์ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาใช้ในกระบวนการทำงานเพื่อลดภาระและเพิ่มความแม่นยำในการผลิตและการทดสอบขั้นสุดท้าย (Final IC test)
รวมถึงอาคารใหม่ถูกออกแบบภายใต้หลัก ESG โดยเป็นโรงงานแห่งแรกของ ADI ที่ตั้งเป้าผ่านการรับรอง LEED Platinum ใช้พลังงานหมุนเวียน 100% และเป็นรายแรกในไทยที่นำไนโตรเจนเหลวคาร์บอนต่ำมาใช้ในกระบวนการผลิต
วิรัตน์ ศรีอมรกิจกุล กรรมการผู้จัดการ Analog Devices ประเทศไทย เสริมว่า อาคาร 2 สร้างขึ้นเพื่อรองรับวิสัยทัศน์ปี 2030 ของบริษัทที่ตั้งเป้าสู่รายได้ระดับ 2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ และเป็นหัวใจสำคัญในการรับมือกับความไม่แน่นอนของซัพพลายเชนโลก การขยายฐานในไทยจึงเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งด้านทรัพยากรบุคคลและโครงสร้างพื้นฐาน
ความท้าทายสำคัญของการขยายกำลังการผลิตคือ "บุคลากร" ซึ่ง ADI ได้ดำเนินโครงการ ADI Academy ร่วมกับสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยชั้นนำในไทย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาทักษะวิศวกรรุ่นใหม่ให้พร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ โดยเฉพาะในยุคที่ Edge AI กำลังเข้ามาเชื่อมต่อโลกจริงและโลกดิจิทัลเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่ดึงดูดกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้เข้ามาร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง
โรงงานของ ADI ในประเทศไทย (ตั้งอยู่ในพื้นที่ EEC) ถือเป็นฐานการผลิตปลายน้ำที่สำคัญ ครอบคลุมตั้งแต่อุตสาหกรรมยานยนต์ การสื่อสาร สินค้าคอนซูเมอร์ ไปจนถึงระบบสุขภาพดิจิทัล การเปิดอาคาร 2 ในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การเปิดพื้นที่ทำงานใหม่ แต่เป็นการวางรากฐานทางเทคโนโลยีที่สำคัญของประเทศในระยะยาว