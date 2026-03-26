Sonos เปิดตัวลำโพงใหม่ 'Play' และ 'Era 100 SL' ทำงานร่วมกันในอีโคซิสเตมส์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



Sonos ลุยตลาดลำโพงคุณภาพสูงแบบพกพาได้ด้วย Sonos Play พร้อมลำโพงรุ่นเริ่มต้ม Sonos Era 100 SL โดยทั้งสองรุ่นถูกออกแบบมาเพื่อให้ทำงานร่วมกับอีโคซิสเตมส์ของ Sonos ที่สามารถเชื่อมต่อใช้งานภายในบ้านเพื่อตอบโจทย์การใช้งานระยะยาวได้

Tom Conrad ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Sonos กล่าวว่า เทคโนโลยีคอนซูเมอร์จำนวนมากมักสัญญาว่าจะนำเสนอนวัตกรรมๆ แต่บ่อยครั้งกลับทำให้ประสบการณ์ใช้งานขาดความต่อเนื่อง เมื่อต้องนำอุปกรณ์ใหม่มาแทนที่ของเดิม

“เราเชื่อว่าประสบการณ์เสียงที่ยอดเยี่ยมไม่ควรถูกรีเซ็ตใหม่ทุกครั้งที่ซื้ออุปกรณ์ชิ้นใหม่ แต่ควรพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเมื่อระบบเติบโตขึ้น Sonos Play และ Era 100 SL จึงสะท้อนแก่นแท้ของแบรนด์ นั่นคือความเรียบง่าย ใช้งานไม่ซับซ้อน แต่ทรงพลังด้วยระบบปฏิบัติการที่อยู่เบื้องหลัง"


สำหรับ Sonos Play ถูกวางตำแหน่งให้เป็นลำโพงที่มีความอเนกประสงค์ที่สุดของแบรนด์ ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในบ้านและการพกพาออกไปทำกิจกรรมเอาต์ดอร์ รองรับ WiFi สำหรับมัลติรูมในบ้าน ทำงานร่วมกับแท่นชาร์จไร้สาย) และ Bluetooth สำหรับใช้งานนอกบ้าน

พร้อมกันนี้ ยังสามารถซิงค์เพลงผ่าน Bluetooth นอกสถานที่ได้ เพียงกดปุ่ม Play/Pause ค้างไว้เพื่อเชื่อมต่อกับ Sonos Play หรือ Move 2 ตัวอื่นๆ ให้เล่นเพลงเดียวกันพร้อมกัน ใช้งานต่อเนื่องบนแบตเตอรีได้สูงสุด 24 ชั่วโมง พร้อมเป็นพาวเวอร์แบงก์ชาร์จสมาร์ทโฟนในตัว กันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP67


ขณะที่ Sonos Era 100 SL คือลำโพงรุ่นเริ่มต้นที่ออกแบบมาเพื่อเน้นประสบการณ์ฟังเพลงที่สมบูรณ์แบบ โดยตัดฟังก์ชันไมโครโฟนออก ตอบโจทย์ผู้ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว แต่ยังคงให้เสียงสเตอริโอที่หนักแน่นกระจายทั่วห้องด้วยลำโพงเพียงตัวเดียว

Chris Kallai รองประธานฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ เสริมว่า ลำโพงตัวแรกที่คุณซื้อเข้าบ้านควรให้คุณภาพเสียงที่ยอดเยี่ยมด้วยตัวเอง และจะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อระบบ Sonos ของคุณเติบโตขึ้น ทั้ง Era 100 SL และ Play จึงเป็นสองทางเลือกที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ขยายพื้นที่การฟังเพลงได้อย่างง่ายดายในอนาคต"


ลำโพงทั้งสองรุ่นได้รับการปรับจูนเสียงโดย Sonos Soundboard ซึ่งเป็นการรวมตัวของเหล่าผู้เชี่ยวชาญในวงการดนตรีและภาพยนตร์ เพื่อให้ได้เสียงที่ตรงตามความตั้งใจของศิลปินมากที่สุด รองรับบริการสตรีมมิงกว่า 100 แพลตฟอร์ม ควบคุมง่ายผ่านแอป Sonos, Apple AirPlay 2 และ Spotify Connect

Sonos Play เปิดให้สั่งจองล่วงหน้าแล้ววันนี้ และจะเริ่มวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2026 เป็นต้นไป ในราคา 14,900 บาท ส่วน Sonos Era 100 SL กำหนดการวางจำหน่ายและราคาในประเทศไทยจะประกาศให้ทราบในภายหลัง



