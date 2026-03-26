AIS ร่วมกับ สภาเอสเอ็มอี นำโซลูชันอัจฉริยะเพื่อผู้ประกอบการ

AIS SME ร่วมกับสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย เดินหน้ายกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ SME ไทย ผ่านการสนับสนุนองค์ความรู้ ทักษะ และการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI อย่างเป็นรูปธรรม ครอบคลุมทั้งโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล โซลูชันเพื่อการเริ่มต้นและขยายธุรกิจ ตลอดจนการเชื่อมโยงกับผู้ให้บริการ AI พร้อมนำ SME ProStart แพ็กเกจสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่รวมโซลูชันด้านธุรกิจไว้อย่างครบวงจร ทั้งแพ็กโทรคุ้มค่า อินเทอร์เน็ตออฟฟิศ และผู้ช่วย AI ในหนึ่งเดียว มาเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างโอกาส ลดความซับซ้อนด้านเทคโนโลยี และช่วยให้ SME สามารถมุ่งสู่การเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมวางรากฐานที่แข็งแกร่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในโลกธุรกิจยุคใหม่
นายภูผา เอกะวิภาต หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร AIS กล่าวว่า SME เป็นหนึ่งในเครื่องยนต์สำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจไทย อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันผู้ประกอบการยังเผชิญข้อจำกัดหลายด้าน ทั้งความรู้และทักษะด้านดิจิทัลและ AI การเข้าถึงโซลูชันที่เหมาะสม รวมถึงต้นทุนและความซับซ้อนในการนำเทคโนโลยีมาใช้งาน
ความร่วมมือครั้งนี้จึงมุ่งสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าถึงองค์ความรู้ โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และโซลูชันธุรกิจที่จำเป็น เพื่อเสริมศักยภาพให้ SME ทำ Digital Transformation ขยายขนาด และเข้าถึงตลาดได้อย่างยั่งยืน ตอกย้ำบทบาทของ AIS SME ในฐานะโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอัจฉริยะและเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญสู่อนาคตดิจิทัลของ SME ไทย
หนึ่งในความร่วมมือที่ช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการคือ SME ProStart แพ็กเกจที่ออกแบบมาเพื่อผู้ประกอบการยุคใหม่ โดยรวมเครื่องมือและบริการพื้นฐานที่ช่วยให้การเริ่มต้นและขับเคลื่อนธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น เช่น แพ็กเกจค่าโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ตออฟฟิศ และเครื่องมือดิจิทัลพร้อมผู้ช่วย AI (Google Workspace) รวมถึงบริการสนับสนุนธุรกิจเพิ่มเติม ทำให้ผู้ประกอบการสามารถมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจและการเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ
นายสุปรีย์ ทองเพชร ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย กล่าวว่า “ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่ช่วยให้ SME สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ เครื่องมือ และโซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจอย่างตรงจุด ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการกับพันธมิตรด้านเทคโนโลยี ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับตัว ปรับกลยุทธ์ และต่อยอดการเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน พร้อมสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้ SME ไทยสามารถแข่งขันและขยายตลาดได้อย่างมั่นใจในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว”