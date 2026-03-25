Casio ไปต่อ! บุกตลาด ClassWiz เครื่องมือคำนวณที่ครู-นักเรียนไทยยังใช้นยุค AI

คาสิโอ (Casio) พิสูจน์ตัวเองในยุคที่ AI และสมาร์ทโฟนครองโลก ว่าคลาสวิซ (ClassWiz) คือเครื่องคำนวณวิทยาศาสตร์ที่ครูและนักเรียนไทยยัง “ต้องมี” โดยบริษัทเดินหน้าสานต่อโครงการโรงเรียนนำร่อง DSP ครอบคลุมเกือบ 98% ของพื้นที่ประเทศ ร่วมกับ สพฐ. และ สสวท. จัดประกวดแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะปีการศึกษา 2568 สำหรับครูคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา
นายชินโกะ ยามากะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาสิโอ สิงคโปร์ จำกัด ระบุว่า คาสิโอส่งเสริมการใช้เครื่องคำนวณวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ที่เหมาะสมในหลายประเทศทั่วโลก และในประเทศไทยได้ขยายโครงการ DSP มาตั้งแต่ปี 2564 จนปัจจุบันครอบคลุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 61 เขต
ด้านนายซึเนโอะ นากาอิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คาสิโอ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า การประกวดครั้งนี้เปิดโอกาสให้ครู 77 ทีมจากทั่วประเทศแสดงศักยภาพในการออกแบบบทเรียนแบบ Inquiry-based Learning โดยใช้ **CASIO ClassWiz** เป็นหัวใจหลัก ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 16 ทีม ก่อนคัดเหลือ 6 ทีมนำเสนอรอบสุดท้าย
ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ รองเลขาธิการ สพฐ. เน้นย้ำว่า กิจกรรมนี้ช่วยขับเคลื่อนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการประยุกต์ใช้ความรู้ในชีวิตจริงของผู้เรียนศตวรรษที่ 21
ดร.สุพัตรา ผาดิวิสันติ์ รองผู้อำนวยการ สสวท. เปิดเผยว่า นี่เป็นปีแรกที่ครูฟิสิกส์เข้าร่วมประกวดควบคู่กับครูคณิตศาสตร์ สะท้อนการบูรณาการศาสตร์ข้ามสาขา โดย ClassWiz ช่วยให้นักเรียนทดลอง คำนวณ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างแม่นยำ
ผลการประกวดด้านคณิตศาสตร์ รางวัลชนะเลิศเป็นของโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จ.หนองคาย ด้วยแผน “เอสเอ็มอี มิชชัน บ๊อกซ์” เรื่องความน่าจะเป็นและการตรวจสอบคุณภาพสินค้า ขณะที่ด้านฟิสิกส์ รางวัลชนะเลิศเป็นของโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จ.ปทุมธานี ด้วยแผน “ภารกิจพิชิตกำแพงล่องหน” ที่ให้นักเรียนกำหนดค่าการเคลื่อนที่ด้วยตนเอง
ครูหทัยรัตน์ นาราษฎร์ (ผู้ชนะคณิตศาสตร์) และครูวิจิตตา อำไพจิตต์ (ผู้ชนะฟิสิกส์) ต่างย้ำว่า ClassWiz ไม่ใช่แค่เครื่องคิดเลข แต่เป็นเครื่องมือที่ทำให้ห้องเรียนสนุก เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และคำนวณได้ถูกต้องแม่นยำ แม้ในยุค AI
คณะกรรมการจาก สพฐ., สสวท., จุฬาฯ และ มจพ. เห็นตรงกันว่า การประกวดครั้งนี้ช่วยให้ครูไทยเห็นศักยภาพของเทคโนโลยีคลาสสิกอย่าง ClassWiz ในการขับเคลื่อนการสอนให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นายชินโกะ ยามากะ สรุปทิ้งท้ายว่า “คาสิโอเชื่อว่า ClassWiz ยังคงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยสร้างพื้นฐานการคิดเชิงวิเคราะห์ให้กับนักเรียนไทย แม้โลกจะหมุนไปเร็วแค่ไหน”.