ยุคน้ำมันแพง เราต้องรอด! แจกทริคเซฟเงินฉบับคนฉลาดเลือก พร้อมชี้เป้าโปรเด็ด รับ KFC ฟรี! แค่เป็นลูกค้าทรู

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ยุคข้าวยากหมากแพงที่หันไปทางไหนก็เจอแต่ป้ายขึ้นราคาน้ำมันแบบนี้ ทำเอากระเป๋าตังค์หลายคนสั่นรัวๆ ไปตามกัน! แต่บอกเลยว่าสายสตรองอย่างเราต้องรอด วันนี้ขออาสามาแจกฮาวทู "ทริคเซฟเงินฉบับคนฉลาดเลือก" ปรับไลฟ์สไตล์นิดเดียว แต่ช่วยเซฟเงินในกระเป๋าไปได้เยอะ แถมช่วงท้ายเรามีกระซิบชี้เป้าโปรเด็ดที่สายกินต้องร้องกรี๊ดมาฝากด้วย เตรียมจดลิสต์แล้วไปลุยกันเลย!

เช็กลมยางให้เป๊ะก่อนสตาร์ท รู้หรือไม่? แค่เรื่องเล็กๆ อย่างการเติมลมยางให้ได้ตามมาตรฐาน ก็ช่วยเซฟเงินในกระเป๋าได้แล้ว! เพราะรถที่ลมยางอ่อนเกินไปจะกินน้ำมันมากขึ้น การเช็กลมยางให้พอดีจะช่วยประหยัดน้ำมันได้ถึง 2-3% เลย ใครที่ขับรถทุกวันอย่าลืมเช็กกันด้วย

Carpool ทางเดียวกันไปด้วยกัน ยุคนี้บินเดี่ยวอาจจะเปลืองไปหน่อย ลองชวนเพื่อนร่วมงาน หรือเพื่อนบ้านที่ไปทางเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน มาติดรถไปด้วยกันแบบ Carpool ดูสิ นอกจากจะมีเพื่อนคุยแก้เหงารถติดแล้ว ยังสลับกันขับ ช่วยกันหารค่าน้ำมัน เซฟเงินไปได้อีกเพียบ!

จดลิสต์ช้อปปิ้ง ออกรอบเดียวจบ! สายช้อปปิ้งเพลินๆ ต้องเบรกก่อน! ก่อนสตาร์ทรถออกไปซูเปอร์มาร์เก็ต แนะนำให้ "จดลิสต์รายการของที่ต้องซื้อ" เอาไว้ล่วงหน้าเลย การรวมของที่ต้องซื้อแล้วออกไปช้อปปิ้งทีเดียว จะช่วยลดการสตาร์ทรถบ่อยๆ ซึ่งเป็นตัวการสำคัญของการเปลืองน้ำมัน แถมยังช่วยลดอาการ "ซื้อของงอก" ที่ไม่ได้ตั้งใจจะซื้ออีกด้วยนะ

ฉลาดเลือก ใช้สิทธิพิเศษรอบตัวให้คุ้ม นอกจากจะลดรายจ่ายแล้ว การเป็นคนฉลาดเลือกยังหมายถึงการรู้จักใช้สิทธิพิเศษต่างๆ ที่เรามีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นแต้มบัตรเครดิต หรือพอยต์จากเครือข่ายมือถือที่เราใช้งานอยู่ทุกวัน เช็กแอปพลิเคชันบ่อยๆ บอกเลยว่ามีของฟรีและส่วนลดซ่อนอยู่เพียบ

ชี้เป้าโปรเด็ด! สานฝันสายกิน เพราะทรูเค้ามีโปรดี โปรเด็ด แจกฟรี KFC รวมกว่า 4 แสนชิ้น! มาถึงไฮไลต์เด็ดที่เราเอามาฝากกัน! ใครที่เป็นลูกค้าทรู เตรียมตัวฟินให้สุดกับแคมเปญสุดปัง "อิ่มกับทรู ยิ่งอยู่นาน ยิ่งรักกัน" งานนี้เขาแจกหนักจัดเต็ม รับสิทธิ์กิน KFC ฟรี! รวมกว่า 400,000 ชิ้น!

• ดีเดย์: เตรียมกดรับสิทธิ์พร้อมกันวันที่ 27 มีนาคมนี้

• ช่องทางรับสิทธิ์: รับสิทธิ์ง่ายๆ ผ่านแอปทรู

บอกเลยว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้ม ได้ทั้งประหยัดค่าน้ำมัน แถมยังได้อิ่มท้องกับไก่ทอดหอมๆ ฟรีๆ อีกด้วย ใครที่เป็นลูกค้าทรูอย่าลืมตั้งเตือนไว้ในปฏิทินเลยนะ วันที่ 27 มีนาคมนี้ เจอกันหน้าแอปทรูได้เลย!