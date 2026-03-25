Amity ระดมทุน 100 ล้านเหรียญ ทุบสถิติลงทุน GenAI ในอาเซียน

อะมิตี้ (Amity) ประกาศความสำเร็จในการระดมทุน Series D มูลค่ารวม 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3,241 ล้านบาท) ขึ้นเป็นการระดมทุนด้าน Generative AI ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นการเพิ่มทุนซอฟต์แวร์ใหญ่สุดในไทย พร้อมกางโรดแมปขยายธุรกิจสู่ตลาดทั่วโลก พร้อมเตรียมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายในปี 2570
การระดมทุนรอบนี้ได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนนำโดย EDBI ซึ่งเป็นหน่วยงานการลงทุนภายใต้ SG Growth Capital ของสิงคโปร์ ร่วมกับ Asia Partners, SMDV และกลุ่มนักลงทุนรายเดิมอย่าง CMLIM Capital ส่งผลให้ยอดการระดมทุนสะสมของอะมิตี้พุ่งสูงถึง 160 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
กรวัฒน์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้ง อะมิตี้ กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมา อะมิตี้ เติบโตอย่างก้าวกระโดดโดยในปีที่ผ่านมามีรายได้ประมาณการแตะระดับ 100 ล้านเหรียญ เติบโตขึ้นกว่า 10 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2565 กำไร (EBITDA) กว่า 75% มาจากการธุรกิจในยุโรป และตั้งเป้าว่าปีนี้จะมีรายได้รวมไม่ต่ำกว่า 200 ล้านเหรียญ
สำหรับกลยุทธ์ของปีนี้ Amity จะใช้โมเดล “3Bs – Build, Buy, Bridge” เป็นแกนหลัก ที่ประกอบด้วย Build พัฒนาขีดความสามารถ AI ผ่านศูนย์วิจัย ARAC ที่สิงคโปร์ Buy เร่งควบรวมและเข้าซื้อกิจการ (M&A) ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยุโรปในปี 2569 และ Bridge บูรณาการศักยภาพของบริษัทในเครือเพื่อสร้างโซลูชัน AI ที่ใช้งานได้จริงในเชิงพาณิชย์
โดยทิศทางเทคโนโลยีของ Amity จะมุ่งเน้นไปที่ Vertical AI ซึ่งเป็น AI ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมค้าปลีกและโทรคมนาคม และ Agentic AI หรือระบบอัจฉริยะที่สามารถลงมือปฏิบัติงานและขับเคลื่อนกระบวนการทางธุรกิจได้เองโดยอัตโนมัติ ไม่ใช่เพียงแค่การวิเคราะห์ข้อมูล
วรพล ศุภานุสนธิ์ ผู้ร่วมก่อตั้ง และพาร์ทเนอร์ บริษัท Asia Partners ให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงการลงทุนในครั้งนี้ว่า ด้วยความตั้งใจของ Asia Partners ที่ต้องการสนับสนุนธุรกิจในอาเซียนให้สามารถเติบโต และแข่งขันได้ในตลาดโลก
“ในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นว่าตลาดของอาเซียนมักจะไม่ได้รับเงินลงทุนมากเท่าที่ควรจากขนาดของตลาดที่ไม่ได้ใหญ่มาก แต่ในอีกมุมกลายเป็นว่า นักลงทุนหลายแห่ง กำลังมองข้ามความสามารถของธุรกิจในอาเซียนที่สามารถขยายไปสู่ตลาดโลกได้”
ทัชพล ไกรสิงขร ประธานศูนย์วิจัยและการประยุกต์ใช้ด้าน AI (ARAC) ระบุว่า เงินทุนส่วนหนึ่งจะถูกนำไปปลดล็อกความท้าทายในการนำ AI ไปใช้จริง ผ่าน Integrated Ecosystem ของกลุ่มบริษัท อาทิ Amity Solutions, EGG Digital และ Tollring เพื่อเปลี่ยนงานวิจัยให้กลายเป็นรายได้
ทั้งนี้ Amity เชื่อว่า การระดมทุนในครั้งนี้ จะเป็นจุดเปลี่ยนจากสตาร์ทอัปสู่ช่วง Growth & Scale อย่างเต็มรูปแบบ โดย Amity ตั้งเป้าหมายไว้ว่ารายได้ในปีนี้จะทะลุ 200 ล้านเหรียญ ก่อนเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (IPO) ในปี 2570 โดยคาดว่าจะเป็นตลาดสิงคโปร์
"เราเชื่อมั่นว่า Amity จะก้าวเป็น AI Champion ของไทยและภูมิภาคที่มีศักยภาพแข่งขันได้ในระดับโลก ด้วยทีมงานคุณภาพที่กระจายอยู่ใน 4 ทวีป และอีโคซิสเทมเทคโนโลยีที่แข็งแกร่ง" นายกรวัฒน์ กล่าวสรุป