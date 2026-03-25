ทรู ผนึก Google อัพสกิล AI เปิด 2 หลักสูตร “Gemini Academy for Students” และ “AI Literacy & Safety Module”

ทรู คอร์ปอเรชั่น จับมือ Google เปิดตัวความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ด้านการพัฒนาทักษะ AI ของเยาวชนไทย เปิดสองหลักสูตรใหม่ “Gemini Academy for Students” และ “AI Literacy & Safety Module” เพื่อยกระดับ AI Literacy ควบคู่การสร้างภูมิคุ้มกันดิจิทัลผ่านการเรียนรู้และเวิร์กชอปที่ออกแบบเฉพาะสำหรับนักเรียนทั่วประเทศ พร้อมมอบสิทธิพิเศษอินเทอร์เน็ตฟรีแบบไม่จำกัดปริมาณแก่ลูกค้าทรูและดีแทค เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
คุณชารัด เมห์โรทรา หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกลุ่มธุรกิจลูกค้าบุคคล บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ในยุคที่ AI กำลังกำหนดทิศทางเศรษฐกิจและสังคม ทรูเชื่อว่า AI Literacy เป็นทักษะสำคัญเพราะ AI กำลังเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้ การทำงาน และการใช้ชีวิตของผู้คน เยาวชนไทยต้องไม่เพียงสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี แต่ต้องเข้าใจ รู้เท่าทัน และและสามารถนำไปใช้อย่างมีความรับผิดชอบและปลอดภัย ความร่วมมือกับ Google ในครั้งนี้ จึงเป็นก้าวสำคัญในการเตรียมคนไทยให้พร้อมสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วย AI การเปิดตัวหลักสูตร Gemini Academy for Students และ AI Literacy & Safety Module สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทรูตลอดจนเครือซีพีในการสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกคน พร้อมผสานความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจ เทคโนโลยี และการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างยั่งยืน ผ่านการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้งพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ จริยธรรมการใช้งาน AI และทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในโลกดิจิทัล ทรูเชื่อว่าการใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบ ปลอดภัย และมีจริยธรรมเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีในระยะยาว และเราต้องการให้คนรุ่นใหม่ไม่เพียงเป็นผู้ใช้ AI แต่เป็นผู้สร้างคุณค่าและนวัตกรรมจาก AI เพื่อประเทศ การลงทุนด้านการเรียนรู้ในวันนี้ คือการลงทุนในอนาคตของประเทศไทย และความร่วมมือกับ Google จะช่วยเตรียมเยาวชนไทยให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก และเติบโตไปพร้อมเศรษฐกิจ AI อย่างมั่นใจและยั่งยืน”
คุณโรฮาน ทีวารี ผู้อำนวยการฝ่ายพันธมิตรด้านแพลตฟอร์มและอุปกรณ์แอนดรอยด์ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Google กล่าวว่า “ความร่วมมือระหว่าง Google และ True จะช่วยเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนไทยด้วยทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต เราตื่นเต้นที่จะได้เห็นว่าโครงการ Gemini Academy for Students และโมดูลความปลอดภัยของเราจะช่วยเสริมศักยภาพให้ผู้เรียนได้สำรวจความอยากรู้อยากเห็นอย่างปลอดภัยได้อย่างไรบ้าง เราภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับ True เพื่อลดช่องว่างด้านทักษะดิจิทัลและทำให้มั่นใจว่านักเรียนทั่วประเทศไทยพร้อมที่จะเติบโตในยุคของเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นของเราภายใต้พันธกิจ Leave No Thai Behind”
ทั้งนี้ โครงการเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไปจากทุกเครือข่ายผู้ให้บริการ สามารถเข้าร่วมเรียนรู้ได้ โดยคอร์ส AI Literacy & Safety จะเปิดให้เรียนผ่านช่องทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป ขณะที่คอร์ส Gemini Academy for Students สามารถติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบออฟไลน์ ภายใต้แนวคิด “AI for All” ได้ผ่านเว็บไซต์ https://www.true.th/lifestyle/student/truexgemini
ผู้เข้าร่วมอบรมที่ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนดจะได้รับประกาศนียบัตรร่วมจากทรูและ Google เพื่อรับรองทักษะและความรู้ด้าน AI พร้อมต่อยอดการเรียนรู้และการใช้งานเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัยในโลกดิจิทัล