เปิดตัว 'Apple Business' แพลตฟอร์มช่วยองค์กรจัดการผลิตภัณฑ์ Apple

Apple เพิ่มแพลตฟอร์มช่วยองค์กรจัดการอุปกรณ์พนักงาน ผ่าน "Apple Business" ด้วยการรวบรวมบริการหลักที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจมาไว้ด้วยกัน พร้อมเตรียมเปิดให้บริการในกว่า 200 ประเทศ ตั้งแต่วันอังคารที่ 14 เมษายนนี้เป็นต้นไป
Susan Prescott รองประธานฝ่ายการศึกษาและการตลาดองค์กรของ Apple ระบุว่า Apple Business เป็นการพัฒนาแบบก้าวกระโดดครั้งสำคัญ เราได้รวบรวมข้อเสนอทางธุรกิจที่ดีที่สุดของ Apple ไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ทั้งเรียบง่ายและปลอดภัย เพื่อช่วยให้บริษัททุกขนาดสามารถใช้ขุมพลังจากผลิตภัณฑ์และบริการของ Apple ในการเติบโตและเข้าถึงลูกค้าใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับความสามารถที่น่าสนใจของ Apple Business มีทั้ง 1. ระบบจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ในตัว (Built-in MDM) และ Blueprints ออกแบบมาเพื่อลดภาระงานด้าน IT โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก แพลตฟอร์มนี้มาพร้อมระบบ MDM ที่ทำให้การตั้งค่าและดูแลอุปกรณ์ Apple ขององค์กรเป็นเรื่องง่าย ส่วน Blueprints จะช่วยตั้งค่าอุปกรณ์ล่วงหน้า ทั้งแอปพลิเคชันและระบบความปลอดภัย ทำให้พนักงานสามารถแกะกล่องอุปกรณ์ใหม่แล้วพร้อมใช้งานได้ทันที (Zero-touch deployment)
รวมถึงการจัดการบัญชีและพนักงาน รองรับการสร้าง "บัญชี Apple ที่มีการจัดการ" (Managed Apple Account) ซึ่งแยกข้อมูลงานและข้อมูลส่วนตัวออกจากกันเพื่อความเป็นส่วนตัว สามารถผสานการทำงานร่วมกับ Google Workspace หรือ Microsoft Entra ID รวมถึงจัดการสิทธิ์และแจกจ่ายแอปพลิเคชันผ่าน App Store ได้อย่างรวดเร็ว
ภายใน ยังมีเครื่องมือสื่อสารและการทำงานร่วมกัน ด้วยระบบอีเมล ปฏิทิน และบริการไดเรกทอรีแบบเต็มรูปแบบ องค์กรสามารถใช้ชื่อโดเมนเดิม หรือซื้อชื่อโดเมนใหม่ผ่านแพลตฟอร์มได้โดยตรง มาพร้อมเครื่องมือกำหนดการ เช่น การมอบหมายปฏิทิน และไดเรกทอรีบริษัทที่ช่วยให้พนักงานติดต่อสื่อสารกันได้อย่างราบรื่น
