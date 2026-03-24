ทรู อัพความสุข จัดหนักแจกฟรี KFC กว่า 400,000 ชิ้น หรือเลือกฟินกับเมนูฮิตจาก 3 แบรนด์ดัง

ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยคุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร พร้อมด้วย คุณสรรค์พิจิตร เอี่ยมชีรางกูร หัวหน้าสายงานบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์และสิทธิประโยชน์ และคุณโรจน์ เดโชดมพันธ์ หัวหน้าสายงานโมบายล์ โพสต์เพย์ เดินหน้าอัพความสุข ฉลองความผูกพันให้ลูกค้าคนสำคัญ จับมือกับ KFC โดย คุณเจริญชัย บำรุงวงศ์ทอง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด พร้อมคุณกิรณา ฤกษ์บางพลัด ผู้จัดการอาวุโส - KFC บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จำกัด และคุณชยธร อาทรสมบัติ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดเคเอฟซี บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด เดินหน้าอัพความสุข ฉลองความผูกพันให้ลูกค้าคนสำคัญ ส่งความสุขคำโตในแคมเปญ “อิ่มกับทรู ยิ่งอยู่นาน ยิ่งรักกัน ฉลองความผูกพัน” ซึ่งสานต่อความสำเร็จจากแคมเปญ “ยิ่งอยู่นาน…ยิ่งรักกัน” มอบประสบการณ์สุดพิเศษเพื่อขอบคุณลูกค้าที่อยู่เคียงข้างกันมาอย่างยาวนาน ทั้งลูกค้าทรู 5G, ดีแทค 5G, ทรูออนไลน์, ทรูวิชั่นส์ และทรู คอนเวอร์เจนซ์ ให้ลูกค้าคนสำคัญทุกเพศทุกวัยได้อิ่มเอม และแบ่งปันช่วงเวลาดีๆ รับสิทธิ์ ฟรี! ไก่ทอดเคเอฟซีรวมกว่า 400,000 ชิ้นทั่วประเทศ ตรวจสอบสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 19 – 25 มี.ค. 69 ผ่านทรูแอป หรือเว็บไซต์ https://ss.true.th/s/AOUKFC โดยเลือกรับความสุขได้เองใน 2 รูปแบบ
เลือกอิ่มฟรีวันเดียว 27 มีนาคม ที่ เคเอฟซี เพราะไม่ว่าใครก็อร่อยได้ แค่เป็นลูกค้าทรูและดีแทค ทรูมอบมื้อพิเศษให้ลูกค้าอิ่มฟรีพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 27 มีนาคม 2569 (วันเดียวเท่านั้น)
ลูกค้าที่ใช้งานนานกว่า 10 ปี: รับฟรี ชุด KFC X TRUE Finger Lickin’ Bucket มูลค่า 264 บาท (ไก่ทอด 5 ชิ้น และวิงซ์แซ่บ 2 ชิ้น) แทนคำขอบคุณจากใจ
ลูกค้าที่ใช้งานนานกว่า 5 ปี: รับฟรี ชุด KFC X TRUE Secret Recipe มูลค่า 135 บาท (ไก่ทอด 3 ชิ้น) เติมเต็มรอยยิ้มให้กันและกัน
ลูกค้าที่ใช้งานนานกว่า 1 ปี: รับฟรี ชุด KFC X TRUE Rookie Meal มูลค่า 84 บาท (ไก่ทอด 1 ชิ้น และไก่ป๊อป 7 ชิ้น) สร้างโมเมนต์แห่งความสุขร่วมกัน
อิ่มฟรีแบรนด์ดังในเวลาที่ใช่ มอบอิสระในการใช้สิทธิ์กับแบรนด์พันธมิตรชั้นนำ ทั้งเบอร์เกอร์ คิง ทรูคอฟฟี่ และแดรี่ควีน ตั้งแต่ 27 มีนาคม – 30 เมษายน 2569
ลูกค้าที่ใช้งานนานกว่า 10 ปี: เลือกอิ่มฟรีที่ เบอร์เกอร์ คิง กับชีสเบอร์เกอร์ (หมูหรือเนื้อ) 1 ชิ้น มูลค่า 119 บาท
ลูกค้าที่ใช้งานนานกว่า 5 ปี: เลือกสดชื่นฟรีที่ ทรูคอฟฟี่ กับเครื่องดื่มเมนูโบราณ 1 แก้ว มูลค่า 85 บาท
ลูกค้าที่ใช้งานนานกว่า 1 ปี: เลือกอร่อยฟรีที่ แดรี่ควีน กับไอศกรีมซันเด (สตรอว์เบอร์รี่ หรือ ช็อกโกแลต) มูลค่า 32 บาท
เงื่อนไขการรับสิทธิ์ สิทธิพิเศษนี้มอบแก่ลูกค้าทรู 5G ดีแทค 5G ทรูออนไลน์ ทรูวิชั่นส์ และทรู คอนเวอร์เจนซ์ ที่อยู่นานกว่า 1 ปี และมียอดค่าใช้บริการ 300 บาท/ เดือนขึ้นไป (ก่อนหักภาษี)
ตรวจสอบสิทธิ์: ลูกค้าสามารถตรวจสอบสิทธิ์และเงื่อนไขต่างๆ ได้ล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้ถึง 25 มี.ค. 69 ทางทรูแอป และเว็บไซต์
กดรับสิทธิ์และใช้สิทธิ์: เปิดให้กดรับสิทธิ์และใช้สิทธิ์ทางแอปทรู (True App) ในวันที่ 27 มี.ค. 69 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป (สิทธิ์มีจำนวนจำกัด) โดยลูกค้าสามารถเลือกรับสิทธิ์อิ่มฟรีที่เคเอฟซี (เฉพาะวันที่ 27 มี.ค. 69) หรือเลือกอร่อยกับ เบอร์เกอร์ คิง ทรูคอฟฟี่ หรือแดรี่ควีน อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
ทรู มุ่งมั่นที่จะเป็นมากกว่าผู้ให้บริการ แต่พร้อมที่จะสร้างสรรค์โมเมนต์แห่งความสุขและรอยยิ้มให้กับลูกค้าคนสำคัญ เพื่อตอบแทนความผูกพันที่อยู่เคียงข้างกันเสมอมา
*ลูกค้าที่อยู่นานกว่า 1 ปี และมียอดค่าใช้บริการ 300 บาท/ เดือนขึ้นไป (ก่อนหักภาษี)