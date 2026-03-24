Apple ประกาศจัด WWDC26 8 - 12 มิ.ย. เปิด iOS iPadOS macOS 27

Apple ประกาศวันจัดงานประชุมนักพัฒนาประจำปี หรือ Worldwide Developers Conference (WWDC) ปี 2026 อย่างเป็นทางการ โดยจะจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 8 - 12 มิถุนายนนี้ พร้อมเปิดให้นักพัฒนาและนักเรียนบางส่วนเข้าร่วมกิจกรรมแบบออฟไลน์ ณ Apple Park ในวันแรกของการจัดงาน
งาน WWDC26 ในปีนี้คาดว่าจะเป็นที่จับตามองอย่างมาก โดย Apple ระบุว่าจะมุ่งเน้นไปที่การอัปเดตระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์มต่างๆ รวมถึงการประกาศความก้าวหน้าครั้งสำคัญด้าน AI (Artificial Intelligence) ตลอดจนการเปิดตัวซอฟต์แวร์และเครื่องมือใหม่ๆ นอกจากนี้ งานดังกล่าวยังเป็นพื้นที่สำคัญที่นักพัฒนาจะได้พูดคุย ปรึกษาหารือ และรับฟังข้อมูลเชิงลึกด้านเฟรมเวิร์กและคุณสมบัติใหม่ๆ จากวิศวกรและนักออกแบบของ Apple โดยตรง
งานจะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการด้วยคีย์โน้ตเปิดงาน และเซสชั่น Platforms State of the Union ในวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน หลังจากนั้นจะมีการจัดสัมมนาให้ความรู้มากกว่า 100 เซสชั่นตลอดทั้งสัปดาห์ รวมถึงกิจกรรมแล็บแบบกลุ่มที่เปิดโอกาสให้นักพัฒนาได้พูดคุยกับทีมงาน Apple อย่างใกล้ชิด โดยผู้ที่สนใจสามารถรับชมและติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้ผ่านแอปพลิเคชัน Apple Developer, เว็บไซต์, ช่อง YouTube และช่อง Bilibili สำหรับประเทศจีน
Susan Prescott รองประธานฝ่าย Worldwide Developer Relations ของ Apple กล่าวถึงงานในปีนี้ว่า WWDC ถือเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นที่สุดสำหรับพวกเราที่ Apple เพราะเป็นโอกาสอันยอดเยี่ยมที่นักพัฒนาจากทั่วโลกจะได้มารวมตัวกัน เพื่อเฉลิมฉลองเทคโนโลยี นวัตกรรม และการทำงานร่วมกัน เราแทบจะรอไม่ไหวแล้วที่จะได้พบกับทุกคนทั้งในรูปแบบออนไลน์และในงานที่คาดว่าจะเป็น WWDC ที่ดีที่สุดงานหนึ่งของเรา
สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้น ณ Apple Park ในวันที่ 8 มิถุนายน ผู้เข้าร่วมงานจะได้ร่วมรับชมคีย์โน้ตเปิดตัวแบบสดๆ พร้อมพบปะทีมงานจาก Apple และเครือข่ายชุมชนนักพัฒนาทั่วโลก เนื่องจากพื้นที่จัดงานมีจำนวนจำกัด ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและวิธีการส่งคำขอเข้าร่วมได้ที่เว็บไซต์ Apple Developer
นอกจากนี้ Apple ยังคงสานต่อความมุ่งมั่นในการสนับสนุนนักพัฒนาและนักเรียนรุ่นใหม่ผ่านโครงการ Swift Student Challenge โดยนักเรียนที่ชนะการแข่งขันในปีนี้จะได้รับการแจ้งผลในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม ซึ่งจะมีสิทธิ์ลุ้นเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษที่ Apple Park และสำหรับผู้ได้รับรางวัล Distinguished Winner ที่มีผลงานโดดเด่นจำนวน 50 ราย จะได้รับเชิญให้ไปเยือนสำนักงานใหญ่ที่คูเปอร์ติโนเพื่อสัมผัสประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟแบบ 3 วันเต็ม