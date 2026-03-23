VST ECS - HPE เปิด “Co-Location As-a-Service” ให้พาร์ทเนอร์ใช้ Cloud ฟรี

วีเอสที อีซีเอส (VST ECS) ประกาศความร่วมมือ HPE เปิดบริการ “VST ECS Co-Location As-a-Service” ให้พาร์ทเนอร์ใช้งานโครงสร้างพื้นฐานไอทีระดับเอนเตอร์ไพรส์ฟรี 100% ในปีแรก หวังช่วยคู่ค้ากว่า 6,000 รายลดต้นทุนฮาร์ดแวร์และค่าใช้จ่ายด้านไอที พร้อมเร่งขยายศูนย์กระจายสินค้า 16 สาขาทั่วประเทศ และกระจายเซิร์ฟเวอร์ AI สู่ภูมิภาค
นายสมศักดิ์ เพ็ชรทวีพรเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันภาคธุรกิจกำลังเผชิญปัญหาต้นทุนที่สูงขึ้น ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บุคลากรเฉพาะทาง รวมถึงค่าขนส่ง VST ECS จึงใช้งบประมาณส่วนกลางลงทุนระบบ Private Cloud บน Data Center ของ INET เพื่อเปิดให้บริการ VST ECS Co-Location As-a-Service แก่พันธมิตรได้ใช้งาน
เป้าหมายหลักของการลงุทนนี้ คือเปลี่ยนรูปแบบจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานก้อนใหญ่ของคู่ค้า ให้เป็นการเช่าใช้ (As-a-Service) โดยพันธมิตร และพาร์ทเนอร์ของ VST ECS จะใช้งานได้ฟรี 100% ในปีแรก ส่วนปีที่ 2 คิดค่าบริการ 50% โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปได้
นายพลาศิลป์ วิชิวานิเวศน์ กรรมการผู้จัดการ ประจำประเทศไทยและเวียดนาม HPE ระบุว่า ระบบดังกล่าวใช้เซิร์ฟเวอร์ สตอเรจ และระบบคอมพิวต์จาก HPE แบบ 100% ทำงานบนสถาปัตยกรรม HPE Private Cloud Business Edition และบริหารจัดการผ่านซอฟต์แวร์ HPE Morpheus ซึ่งรองรับการทำงานแบบ Multi-Cloud
นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังตอบโจทย์เป้าหมายด้านความยั่งยืน (ESG) ผ่านระบบบริหารจัดการพลังงาน HPE GreenLake และระบบป้องกันแรนซัมแวร์ HPE StoreOnce ทั้งนี้ พาร์ตเนอร์ยังสามารถเลือกเพิ่มบริการ (Add-on) ด้านความปลอดภัยไซเบอร์จากแบรนด์ตัวแทนจำหน่ายของ VST ECS ได้แก่ ระบบสำรองข้อมูล Veeam, ระบบไฟร์วอลล์ Fortinet และระบบป้องกันภัยคุกคาม Kaspersky
ขณะเดียวกันเพื่อรับมือกับความผันผวนของซัพพลายเชน VST ECS ได้ปรับเพิ่มเพดานการสต็อกสินค้าเป็น 6-8 สัปดาห์ และเตรียมขยายสาขาเพิ่มเป็น 16 แห่งภายในปีนี้ โดยเน้นการจัดเก็บสินค้ากลุ่ม Fast-moving ไว้ที่โกดังสาขา เพื่อให้สามารถจัดส่งถึงลูกค้าได้ภายใน 3 ชั่วโมง
ในด้านเทคโนโลยี AI บริษัทได้ลงทุน AI Server จำนวน 12 เครื่อง โดย 1 เครื่องใช้เป็นระบบแชตบอตภายในองค์กร ส่วนอีก 11 เครื่องจะถูกกระจายไปยังสาขาต่างจังหวัด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ค้าในพื้นที่และกลุ่มนักพัฒนาซอฟต์แวร์ (ISV) ได้ทดลองใช้งานและพัฒนาโปรแกรมจริง เพื่อกระจายการเข้าถึงเทคโนโลยีระดับสูงสู่ภูมิภาค