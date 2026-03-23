ที่เดียวในอาเซียน Apple Iconsiam ฉลองครบรอบ 50 ปี ดึง Crybaby จัดกิจกรรมพิเศษ

แอปเปิล เลือกใช้ Apple Iconsiam เป็นพื้นที่จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ที่จะครบในวันที่ 1 เมษายนนี้ ด้วยการเปลี่ยนพื้นที่หน้าร้านค้าให้เป็นพื้นที่แห่งความคิดสร้างสรรค์ เปิดให้ผู้ที่สนใจร่วมออกแบบ Crybaby ผ่านธีมผลิตภัณฑ์ Apple ตั้งแต่วันนี้ - 26 มีนาคม
สำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นจะมุ่งเน้นการเชิดชูพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของผู้คนที่เกิดขึ้น สำหรับในประเทศไทย Apple ได้ร่วมกับ Molly ศิลปินผู้อยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์ Crybaby ในฐานะผู้ใช้ Apple มาอย่างยาวนานและสร้างชื่อเสียงในอาชีพของเธอด้วย Mac, iPad และ Apple Pencil
โดย Molly เชิญชวนให้ผู้ที่มาร่วมงานได้สร้างสรรค์ Crybaby ในแบบฉบับของตัวเอง ผ่านธีมผลิตภัณฑ์ของ Apple ที่เธอออกแบบขึ้นเป็นพิเศษสำหรับ Apple โดยเฉพาะ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมสัมผัสประสบการณ์นี้ได้ที่ Apple Iconsiam และ Apple CentralWorld ระหว่างวันที่ 22–26 มีนาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 10:00 น. ถึง 22:00 น.
นอกจากเข้าร่วมออกแบบ Crybaby ในเวอร์ชันของตัวเองบน iPad และผลงานสร้างสรรค์ของแต่ละคนจะถูกนำไปฉายบนกระจกหน้าร้านอันเป็นเอกลักษณ์ที่มองเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาในทุกค่ำคืน ตั้งแต่เวลา 19:00 น. ถึง 22:00 น.