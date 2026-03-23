Lenovo อัปเดตพีซี Gen ใหม่ เชื่อปีนี้ AI PC สัดส่วนเพิ่มเท่าตัว

Lenovo กางแผนรับความท้าทายจะต้นทุนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ปรับตัวสูงขึ้น ย้ำกลยุทธ์เน้นความคุ้มค่า บริการหลังการขาย ความสามารถในการอัปเกรด โดยคาดการณณ์ว่า AI PC จะเติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดด ส่วนผู้ที่จำเป็นต้องใช้งานซื้อก่อนดีที่สุด
พร้อมกันนี้ Lenovo ยังประกาศความพร้อมวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลไลน์อัป Yoga, Legion และ IdeaPad รุ่นใหม่ล่าสุด เจนเนอเรชั่น 11 ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังของ AI ที่ครอบคลุมการใช้งานของผู้บริโภคในทุกกลุ่ม และความต้องการใช้งาน
ข้อมูลจาก เลอโนโว ระบุว่า ในช่วงปีที่ผ่านมาเลอโนโวยังรักษาส่วนแบ่งการตลาดในกลุ่มโน้ตบุ๊กด้านมูลค่า (Revenue) อยู่ที่ราว 25-26% และด้านจำนวนเครื่อง (Unit) ที่ 24-25% แม้จะต้องเผชิญกับการแข่งขันด้านราคาจากคู่แข่งบางรายที่กดราคาห่างจากตลาดถึง 20% เพื่อชิงส่วนแบ่งยอดขาย แต่ Lenovo ยังคงรักษาสมดุลด้านมูลค่าและกำไร ขณะที่ฝั่งเดสก์ท็อปยังคงครองอันดับ 1 อย่างเหนียวแน่นด้วยส่วนแบ่งตลาดประมาณ 12%
สำหรับแนวโน้มตลาดในอนาคต มีการคาดการณ์ว่าในช่วงเดือนเมษายน ตลาดภาพรวมอาจปรับตัวลดลงถึง 10-15% ซึ่งมากกว่าช่วงเวลาปกติที่จะลดลงเพียง 4-5% โดยเป็นผลพวงมาจากราคาต้นทุนสินค้าที่ขยับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม จุดเปลี่ยนสำคัญที่จะเกิดขึ้นในไตรมาสถัดไปคือการเข้ามามีบทบาทอย่างเต็มรูปแบบของ "AI PC" ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการเปิดตัวซีพียูเจเนอเรชันใหม่ ทั้งฝั่ง Intel ที่มาพร้อมตระกูล Ultra 300 Series และ Lunar Lake รวมถึงฝั่ง AMD ที่ส่งตระกูล 400 Series, 300 Series และ 200 Series ลงตลาดในระดับราคาที่จับต้องได้ง่ายขึ้น โดยคาดว่าสัดส่วนของ AI PC จะขยับจาก 20-25% ของตลาด เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว
ขณะที่ปัญหาราคาต้นทุน โดยเฉพาะราคา RAM ที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้มาตรฐานตลาดในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาอย่าง RAM 16GB / SSD 512GB อาจมีการปรับเปลี่ยน ทำให้อาจได้เห็นการกลับมาของรุ่นสเปกเริ่มต้น RAM 8GB / SSD 256GB หรือ 512GB อีกครั้งในกลุ่มสินค้าราคาประหยัด
ด้วยเหตุนี้ โน้ตบุ๊กรุ่นที่ออกแบบมาให้สามารถ "อัปเกรดสเปกได้ง่าย" จะกลับมาได้รับความนิยมอย่างสูง เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่มีงบประมาณจำกัดในตอนต้น ขณะเดียวกัน สินค้าที่เป็นโมเดลใหม่ อาจถูกเลื่อนการเปิดตัวออกไป 1-2 ไตรมาสเพื่อประเมินสถานการณ์ตลาด
ทั้งนี้ เพื่อรับมือกับความผันผวน Lenovo ได้วางกลยุทธ์การปรับราคาตามกลไกตลาด พร้อมดึง "จุดแข็งด้านบริการ" มาเป็นกลยุทธ์หลัก ทั้งการขยายระยะเวลาการรับประกัน ปรับเพิ่มจากมาตรฐาน 1 ปี เป็น 2 หรือ 3 ปี เน้นย้ำความคุ้มครอง ADP (Accidental Damage Protection) ประกันอุบัติเหตุที่สามารถเคลมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้งานระยะยาว
สำหรับไลน์อัปของ Gen 11 มีรุ่นที่น่าสนใจ อย่าง IdeaPad Series ปรับโฉมดีไซน์ใหม่ในรุ่น Slim 3, Slim 5 และ Slim 5 2-in-1 โดยเฉพาะรุ่น Slim 5 ที่ยกระดับระบบระบายความร้อนด้วยพัดลมขนาดใหญ่ขึ้น Heat pipe 2 เส้น และตัวครอบ RAM ช่วยเพิ่มเสถียรภาพการทำงานในระยะยาว
ขณะที่ Yoga Series นำโดย Yoga Slim 7 Ultra รวมถึงรุ่นพับจอได้ 2-in-1 อย่าง Yoga 7/9 และรุ่นจอหมุนได้ Gaming (Legion & LOQ) มีการปรับสเปกไปใช้ขุมพลังซีพียูรุ่นใหม่ล่าสุดเพื่อการเล่นเกมและการทำงานที่ลื่นไหล
ส่วน IdeaPad Slim 5 2-in-1 สร้างมาตรฐานใหม่ให้กลุ่ม 2-in-1 ด้วยความสามารถในการอัปเกรด RAM และ SSD ได้ (มีสล็อต SSD 2 ช่อง และ RAM 2 ช่อง) ซึ่งหาได้ยากในตลาดที่มักจะฝัง RAM มากับบอร์ด ตัวเครื่องผ่านมาตรฐานความทนทานระดับทหาร (MIL-STD 810H) ใช้งานได้ 4 โหมด (Tent, Tablet, Stand, Laptop) และมาพร้อมปากกา Gen 2 แบบแม่เหล็กติดข้างจอ
สำหรับราคาจำหน่ายเริ่มต้นของ IdeaPad Slim 3 Gen 11 (AMD) เริ่มต้น 21,999 บาท IdeaPad Slim 3 Gen 11 (Intel) เริ่มต้น 23,990 บาท Yoga Slim 7 ราคาเริ่มต้น 45,990 บาท Yoga 8 2-in-1 ราคา 49,990 บาท Yoga AIO ราคา 89,990 บาท Legion 5 เริ่มต้น 49,990 บาท LOQ Gen 11 เริ่มต้น 43,990 บาท และ