Galaxy S26 Series อัปเดต Quick Share ส่งรูป - ไฟล์ ให้ iPhone

ซัมซุงอัปเดตฟีเจอร์ Quick Share ให้ผู้ใช้สามารถแชร์คอนเทนต์ระหว่างอุปกรณ์ iOS รวมถึง iPadOS และ macOS ในการส่งและรับไฟล์ (AirDrop) โดยไม่ต้องดาวน์โหลดหรือใช้แอปเพิ่มเติม ตามหลังการอัปเดตของระบบปฏิบัติการ Android
ฟีเจอร์ดังกล่าวจะเริ่มทยอยเปิดให้อัปเดตใน One UI 8.5 เวอร์ชันล่าสุดตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคมนี้ โดยเริ่มที่ประเทศเกาหลีใต้ก่อน และจะขยายไปยังภูมิภาคอื่นๆ ได้แก่ ยุโรป ฮ่องกง ญี่ปุ่น ละตินอเมริกา อเมริกาเหนือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (รวมถึงประเทศไทย) และไต้หวัน
ความสามารถในการรองรับ AirDrop ผ่าน Quick Share จะพร้อมใช้งานบน Galaxy S26 Series ก่อน โดยซัมซุงระบุว่าจะมีการประกาศการขยายการรองรับไปยังอุปกรณ์รุ่นอื่นเพิ่มเติมต่อไป