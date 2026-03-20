NTT DOCOMO จับมือ TrueVisions เปิด “จักรวาลบันเทิงญี่ปุ่น” สู่ผู้ชมไทยผ่าน TrueVisions NOW เริ่ม 25 มี.ค.นี้

ท่ามกลางการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมสื่อและความบันเทิงระดับโลก ซึ่งกำลังก้าวขึ้นเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลและ “ซอฟต์พาวเวอร์” ที่เชื่อมโยงผู้คนและวัฒนธรรมทั่วโลก เอ็นทีที โดโคโม ผู้ให้บริการเทคโนโลยีและโทรคมนาคมชั้นนำของญี่ปุ่น และพันธมิตรสำคัญของกระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสารของญี่ปุ่น (MIC) ประกาศความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับ ทรูวิชั่นส์ ผู้นำคอนเทนต์คุณภาพครบวงจร ภายใต้ทรู คอร์ปอเรชั่น ภายใต้นโยบาย “New Cool Japan Strategy” ของรัฐบาลญี่ปุ่น


ภายใต้ความร่วมมือระยะยาวดังกล่าว ทรูวิชั่นส์ ในเครือทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ร่วมลงนามในแถลงการณ์ความร่วมมือ Japan Content Strategic Partnership Announcement & Joint Statement กับเอ็นทีที โดโคโม เพื่อผลักดันคอนเทนต์และทรัพย์สินทางปัญญาจากญี่ปุ่นสู่ผู้ชมไทย โดย TrueVisions NOW จะทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มหลักในการนำเสนอคอนเทนต์ญี่ปุ่นคุณภาพสูงอย่างถูกลิขสิทธิ์กับ Lemino Japanese Collection โลกแห่งวัฒนธรรมและความบันเทิงจากญี่ปุ่น พร้อมสนับสนุนบทบาทของประเทศไทยในฐานะประตูสำคัญในการเชื่อมโยงวัฒนธรรมและความบันเทิงจากญี่ปุ่นสู่ผู้ชมในยุคดิจิทัล รับชมพร้อมกัน เริ่ม 25 มีนาคมนี้

นายทาเคชิ ไซโต้ รองประธานบริหาร บริษัท เอ็นทีที โดโคโม กล่าวว่า “ความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์ในวันนี้ เกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลภายใต้นโยบาย ‘New Cool Japan Strategy” ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับประเทศไทยในฐานะพันธมิตรสำคัญของภูมิภาคอาเซียน ไม่เพียงเพราะศักยภาพของตลาดบันเทิงที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสายสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมอันยาวนานระหว่างสองประเทศ ตลอดจนความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ก้าวหน้า ความร่วมมือครั้งนี้ จึงมิได้เป็นเพียงการขยายโอกาสทางธุรกิจในอุตสาหกรรมบันเทิง หากยังเป็นการสร้าง ‘สะพานแห่งวัฒนธรรม’ ที่เชื่อมโยงหัวใจของผู้คนทั้งสองชาติให้ใกล้ชิดและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ซึ่งเป้าหมายสำคัญของความร่วมมือครั้งนี้ คือการร่วมกันสร้าง ‘ชุมชนคนรักญี่ปุ่น’ ที่ใหญ่และแข็งแกร่งที่สุดในประเทศไทย โดย Lemino Japanese Collection โลกแห่งวัฒนธรรมและความบันเทิงจากญี่ปุ่น เปิดโอกาสให้ผู้ชมชาวไทยได้สัมผัสประสบการณ์อันสุดพิเศษนี้ ผ่านแพลตฟอร์ม TrueVisions Now โดยในระยะเริ่มต้นจะเปิดให้รับชมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ครั้งสำคัญนี้ได้อย่างแท้จริง”

นายพีรธน เกษมศรี ณ อยุธยา หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านคอนเทนต์และมีเดีย บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า "ความร่วมมือในครั้งนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของทรู คอร์ปอเรชั่น ในการผสานศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เครือข่ายอัจฉริยะและนวัตกรรมเข้ากับระบบนิเวศด้านคอนเทนต์ เพื่อยกระดับประสบการณ์ความบันเทิงระดับพรีเมียมให้กับผู้ชมชาวไทย นับเป็นเรื่องน่ายินดีและภาคภูมิใจที่ประเทศไทยได้รับความไว้วางใจให้เป็นหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์สำคัญของการแลกเปลี่ยนซอฟต์พาวเวอร์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลของไทย รวมทั้งความมุ่งมั่นที่จะอำนวยความสะดวกให้คนไทยเข้าถึงคอนเทนต์ระดับโลกตามแนวทางของกสทช. ในฐานะผู้กำกับดูแลกิจการโทรทัศน์ ตลอดจนแสดงถึงความผูกพันทางวัฒนธรรมที่หยั่งรากลึกและยาวนานระหว่างสองประเทศไทย-ญี่ปุ่น รวมถึงสะท้อนศักยภาพของไทยในฐานะหนึ่งในตลาดความบันเทิงที่มีการเติบโตสูงสุดในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งความร่วมมือกับ NTT DOCOMO ในครั้งนี้ จึงถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับ TrueVisions Now ให้เป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมคอนเทนต์สร้างสรรค์และแรงบันดาลใจจากแดนอาทิตย์อุทัยที่ครบถ้วนและสมบูรณ์แบบที่สุด เพื่อตอบสนองทุกความชื่นชอบและส่งมอบความสุขให้กับผู้บริโภคชาวไทยได้อย่างแท้จริง"

นายองอาจ ประภากมล หัวหน้าสายงานทรูวิชั่นส์และมีเดีย บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ทรูวิชั่นส์ มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ เอ็นทีที โดโคโม เพื่อนำคอนเทนต์ญี่ปุ่นคุณภาพจาก Lemino Japanese Collection สู่ผู้ชมชาวไทย ผ่านแพลตฟอร์ม TrueVisions NOW ซึ่งจะเป็นประตูสำคัญในการเปิดโลกความบันเทิงแดนอาทิตย์อุทัยให้เข้าถึงผู้ชมไทยได้สะดวกยิ่งขึ้น ผู้ชมจะได้สัมผัสความหลากหลายของคอนเทนต์คุณภาพจากญี่ปุ่นที่คัดสรรจาก 76 พันธมิตรชั้นนำ ครอบคลุมทั้งสถานีโทรทัศน์ในโตเกียว โอซาก้า นาโกย่า และผู้ผลิตจากทั่วญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็น Live-Action Broadcast Content ที่ครบครันที่สุด ซีรีส์ญี่ปุ่นยอดนิยม (J-Drama) รวมถึงรายการวาไรตี้ญี่ปุ่น และคอนเทนต์ด้านวัฒนธรรม อาหาร และการท่องเที่ยวจากญี่ปุ่น รวมถึงผลงานที่ได้รับความนิยม Top 10 ในญี่ปุ่น และคอนเทนต์ที่เปิดตัวครั้งแรกในไทย โดยช่วงเปิดตัวมีมากกว่า 125 เรื่อง และจะทยอยเพิ่มอย่างต่อเนื่องตามความนิยมของผู้ชม เพื่อยกระดับประสบการณ์ความบันเทิงให้ครบทุกมิติบน TrueVisions NOW ซึ่งล้วนสะท้อนเสน่ห์และเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่ผู้ชมชาวไทยชื่นชอบ พร้อมตอกย้ำบทบาทของไทยในฐานะ Strategic Gateway เชื่อมโยงความบันเทิงญี่ปุ่นสู่ภูมิภาคในยุคดิจิทัล”

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://truevisions.co.th/lemino


นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดเสวนาพิเศษในหัวข้อ “เชื่อมโลกคอนเทนต์ญี่ปุ่น สู่อนาคตสตรีมมิ่งไทย” โดยมี นายมาซาโทชิ มากิโนะ ผู้จัดการ สายงานธุรกิจสตรีมมิ่ง บริษัทเอ็นทีที โดโคโม นางสาวนราทิพย์ ไวยรัชพานิช รองผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดหาคอนเทนต์ต่างประเทศ ทรูวิชั่นส์และมีเดีย บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น นายธนกร มุ่งการ ตัวแทนจากแฟนเพจ Uncanny Boy ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจารณ์ด้านคอนเทนต์บันเทิงญี่ปุ่น นางสาวณัชชา คงหมุน ผู้เชี่ยวชาญด้านบทภาพยนตร์หรือบทละคร และนางสาวพิม ขจรเวคิน TikTok คอนเทนต์ครีเอเตอร์ ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโอกาสของตลาดไทยภายใต้นโยบาย “New Cool Japan Strategy” ทิศทางอุตสาหกรรมคอนเทนต์ในไทย ตลอดจนกลยุทธ์การคัดเลือกคอนเทนต์และแนวโน้มการเติบโตของการบริโภคสื่อญี่ปุ่น เพื่อยกระดับและส่งมอบประสบการณ์ความบันเทิงที่ตอบโจทย์ผู้ชมชาวไทยในยุคดิจิทัลได้อย่างแท้จริง








