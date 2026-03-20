Acer ขายแอร์ ทรานส์ฟอร์มใหญ่ไปไกลกว่าคอมพ์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


บุญพัทธ ชูบรรเจิด รองผู้อำนวยการ Acerpure Business Group บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
"เอเซอร์" (Acer) เล็งนำเข้าเครื่องปรับอากาศ เปิดตลาดไทยปี 2026 ปรับทัพก้าวข้ามขีดจำกัดฉลอง 50 ปีทรานส์ฟอร์มองค์กรครั้งใหญ่ ทะลวงตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้า-การแพทย์-AI PC ประเดิมบุกตลาดอุปกรณ์ประกอบคอมพิวเตอร์ (DIY) เต็มตัว

นายเจฟ ลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวในวาระการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีของแบรนด์ Acer และการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยก้าวเข้าสู่ปีที่ 33 ว่าทิศทางล่าสุดของเอเซอร์ คอมพิวเตอร์ไม่ได้จำกัดตัวเองอยู่แค่การเป็นแบรนด์ไอทีคอมพิวเตอร์แบบเดิมอีกต่อไป แต่กำลังทลายกรอบเดิมเพื่อขยายไลน์ธุรกิจใหม่อย่างเต็มรูปแบบ สู่การเป็นแบรนด์ที่มี 4 เสาหลักซึ่งตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ดิจิทัลแบบครบวงจร

“เอเซอร์มุ่งขยายพอร์ตโฟลิโอไปสู่ 4 กลุ่มธุรกิจใหม่ ได้แก่ 1. Industrial PC (พีซีสำหรับอุตสาหกรรม) 2. Health Care (อุปกรณ์การแพทย์และซอฟต์แวร์) 3. Energy (พลังงานและโซลาร์เซลล์) และ 4. Home Appliances (เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน)”

การประกาศนี้น่าสนใจสำหรับ Acer ที่ตอกย้ำฐานะแชมป์ตลาดพีซีมาตลอด โดยแม้ตลาดไอทีคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันจะเข้าสู่ภาวะอิ่มตัว โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยวิ่งวนอยู่ที่ระดับบวกลบ 5% หลังจากที่เคยก้าวกระโดดทำยอดสูงสุดไปแล้วในช่วงโควิด-19 แต่เอเซอร์ยังคงสามารถรักษาตำแหน่งแชมป์ส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 1 ในกลุ่มสินค้าคอนซูเมอร์และเกมมิ่งโน้ตบุ๊กพีซีไว้ได้อย่างแข็งแกร่ง

เจฟ ลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
สำหรับก้าวต่อไป เอเซอร์มองว่ายังคงอยู่ที่การรุกตลาด AI PC แบบเต็มพิกัด โดยมีการเปิดตัวสินค้าใหม่ที่มาพร้อมขุมพลังซีพียู AI จากทั้งค่าย Intel และ AMD อาทิ Swift Edge และ Swift Go ที่เน้นความบางเบาพกพาง่าย รวมถึงโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสายดุดันอย่างซีรีส์ Predator และ Nitro ที่อัปเกรดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อรองรับฟีเจอร์ AI ใหม่ๆ ตลอดจนมินิพีซีขนาดกะทัดรัดแต่ทรงพลังที่อัดสเปกระดับท็อปอย่างซีพียู Core 7 และแรม 32GB

***Acerpure บุกสมาร์ทโฮมพรีเมียม ไม่เน้นสงครามราคา

ในส่วนของกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า เอเซอร์ได้ส่งแบรนด์ Acerpure (เอเซอร์เพียว) เข้ามาตีตลาดตั้งแต่ช่วงปี 2020-2021 โดยเริ่มต้นจากสินค้าพัดลมหมุนเวียนและเครื่องฟอกอากาศ และเตรียมที่จะขยายครอบคลุมไปถึงกลุ่มทีวีและเครื่องปรับอากาศในปี 2026

นายบุญพัทธ ชูบรรเจิด รองผู้อำนวยการ Acerpure Business Group บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ระบุชัดเจนว่าจะไม่ลงไปฟาดฟันสงครามราคากับแบรนด์จากประเทศจีน แต่จะมุ่งเน้นสร้างความแตกต่างด้วยการผสานนวัตกรรม AI ดีไซน์ที่สวยงามล้ำสมัย และการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานระดับโลก

"ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา สินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กสามารถทำยอดขายทะลุ 100 ล้านบาทไปแล้ว และในปีนี้ได้ตั้งเป้าหมายสเกลยอดขายทะยานสู่ 200 ล้านบาท"

Acer ยังไม่เปิดเผยราคาจำหน่าย Acerpure CHILL เครื่องปรับอากาศอัจฉริยะที่มาพร้อมเทคโนโลยี PINOKI ฆ่าเชื้อโรคในอากาศได้
น่าเสียดายที่ยังไม่มีการเปิดเผยราคาจำหน่ายเครื่องปรับอากาศรุ่นแรกของเอเซอร์ ที่มีรูปทรงเล็กแต่พลังแรง 24,000 BTU แต่ความน่าตื่นเต้นของมูฟเมนต์นี้ก็ยังเต็มเปี่ยม เนื่องจากนี่คือการขยายสู่กลุ่มธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่อย่างจริงจัง โดยแอร์จัดอยู่ในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านภายใต้แบรนด์ Acerpure ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจใหม่ที่เอเซอร์ตั้งใจปั้นขึ้นมา และผู้บริหารมองว่าเมื่อสินค้ากลุ่มชิ้นใหญ่จะช่วยสร้างยอดขายและขยายตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าของบริษัทให้เติบโตได้อย่างก้าวกระโดด

บุญพัทธ อธิบายว่าเอเซอร์ตั้งเป้าทำตลาดแอร์ใน 4 ประเทศหลักที่มีสภาพอากาศร้อนและมีความต้องการสูง ได้แก่ อินเดีย ซึ่งมีประชากรถึง 400 ล้านคน, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย (ประชากร 200 ล้านคน) และประเทศไทย โดยยอมรับว่าปัจจุบันมีบางแบรนด์ที่มักจะตั้งราคาขายถูกมากในแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น ราคา 6,000 - 9,000 บาทแต่มักจะไม่มีบริการติดตั้งให้ ซึ่งเอเซอร์จะเน้นการมอบคุณภาพระดับโลก ในราคาที่สอดคล้องกับตลาดท้องถิ่นมากกว่า

"ประเทศไทยยังมีข้อได้เปรียบเรื่องภาษีนำเข้าที่ต่ำ ทำให้เอเซอร์สามารถนำเข้าแอร์มาทำตลาดได้แบบยืดหยุ่น"

เพื่อสร้างความแตกต่างจากแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าดั้งเดิม เอเซอร์จะนำจุดแข็งด้านเทคโนโลยีมาใช้ โดยเตรียมนำเทคโนโลยี AI เข้ามาผสานลงในสินค้าหลายรายการ และในอนาคตจะมุ่งนำเข้าโซลูชันด้านการประหยัดพลังงาน (Energy Saving) เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานตามบ้านที่เผชิญปัญหาค่าไฟแพง

โร้ดแม็ป 6 กลุ่มสินค้า Acerpure โดยเครื่องปรับอากาศจะเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ Acer เริ่มเปิดตลาดไทยอย่างเป้นทางการในปี 2026
เมื่อถามถึงช่องทางการขาย บุญพัทธย้ำว่า Acerpure จะเน้นทำมุมแสดงสินค้าหรือ "Brand Corner" ตามจุดขายของพาร์ทเนอร์หรือห้างสรรพสินค้า โดยไม่เน้นร้านแอร์ทั่วไป เนื่องจากกลยุทธ์ของบริษัทคือการทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์

ขณะเดียวกันก็จะใช้บริการหลังการขายเป็นจุดแข็ง โดยผลักดันให้โดดเด่นกว่าคู่แข่งรายเดิมในตลาดด้วยการดึงเอาศักยภาพของศูนย์บริการและมาตรฐานบริการหลังการขายของแบรนด์ Acer ที่มีความแข็งแกร่งมายาวนานในตลาดไอที เข้ามาซัพพอร์ตการซ่อมบำรุงและดูแลเครื่องใช้ไฟฟ้า

***Acer Medical นำทัพโซลูชันองค์กรครบวงจร

นางสาวณัฐฐนันท์ รัตนพรพิศ รองผู้อำนวยการฝ่าย Commercial Business Group บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่าสำหรับตลาดฝั่งองค์กร นอกเหนือจากการขายคอมพิวเตอร์รุ่นพาณิชย์ทั่วไป เอเซอร์มุ่งยกระดับเป็นผู้ให้บริการ "Enterprise Solution" แบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ AI และระบบประมวลผลขั้นสูงจากแบรนด์ Altos รวมไปถึงซอฟต์แวร์ความปลอดภัยไซเบอร์ชั้นนำ (ACSI)

นอกจากนี้ ความสำเร็จระดับมาสเตอร์พีซที่หลายคนอาจยังไม่ทราบคือกลุ่มบริษัทลูกอย่าง "Acer Medical" ซึ่งเป็นการนำซอฟต์แวร์ AI มาช่วยแพทย์ตรวจวินิจฉัยโรคทางจักษุวิทยา โดยผ่านการรับรองจาก FDA ในประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันมีการนำไปใช้งานจริงเพื่อยกระดับศักยภาพทางการแพทย์ในโรงพยาบาลกว่า 50-60 แห่งทั่วประเทศ

***ตะลุยตลาด DIY

นายสุพงศ์ ตั้งตรงเบญจศีล ผู้อำนวยการฝ่าย Retail Business บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่าปี 2026 จะเป็นปีที่เอเซอร์พร้อมรุกตลาดคอนซูเมอร์ด้วยการก้าวเข้าสู่สมรภูมิอุปกรณ์ประกอบคอมพิวเตอร์ (DIY Components) โดยมุ่งส่งกองทัพผลิตภัณฑ์ใหม่แบบครบเซ็ต ตั้งแต่ RAM, SSD แบรนด์เอเซอร์ ไปจนถึงอุปกรณ์ระดับไฮเอนด์ภายใต้แบรนด์ Predator เช่น DDR5 ประสิทธิภาพสูง ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ คีย์บอร์ดกลไก (Mechanical Keyboard) และเคสประกอบคอมสไตล์ "ตู้ปลา" ที่กำลังเป็นที่นิยม

Acerpure ธุรกิจที่มีสินค้ารวมกว่า 30 SKUs
นอกจากนี้ เอเซอร์ยังชูจุดแข็งเรื่อง Local Build หรือศักยภาพในการประกอบเครื่องตามสั่งจากโรงงานในประเทศไทย เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด และช่วยบริหารความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ พร้อมกันนี้ยังมีการจัดโปรโมชันแถมจอเกมมิ่งมูลค่าสูงสำหรับลูกค้าที่ซื้อเซ็ตคอมพิวเตอร์ประกอบตัวท็อป

ในส่วนการเจาะตลาดไลฟ์สไตล์ดิจิทัล เอเซอร์ยังคงทำแคมเปญร่วมกับคาแรกเตอร์ฮอตฮิตอย่าง "น้องเนย" (Butterbear) ต่อเนื่อง โดยต่อยอดจากการออกคอลเลกชันสินค้าทั้งโน้ตบุ๊ก แผ่นรองเมาส์ เมาส์ และสร้างปรากฏการณ์นำกล่องสุ่ม (Blind Box) มาใช้ในวงการไอที ซึ่งได้กระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่

นายนิธิพัทธ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด ทิ้งท้ายว่าดาวรุ่งหรือ Rising Star ของเอเซอร์ในปีนี้ยังคงเป็นกลุ่มธุรกิจหลัก ทั้งโน้ตบุ๊ก (Notebook), เดสก์ท็อป (Desktop) และเทคโนโลยี AI PC ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญระดับคอร์บิสิเนส (90% ของรายได้รวม) ที่เอเซอร์จะต้องรักษาและผลักดันต่อไปให้แข็งแกร่งที่สุด แม้ว่าภาพรวมตลาดจะยังต้องเผชิญกับปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ท้าทาย รวมถึงต้นทุนส่วนประกอบอย่างเช่นหน่วยความจำ (Memory) ที่พุ่งสูงขึ้นก็ตาม

นอกจากนั้นคือการเปิดน่านน้ำใหม่เพื่อกวาดรายได้จากตลาดที่เอเซอร์ไม่เคยทำมาก่อนอย่าง Acerpure ธุรกิจที่มีสินค้ารวมกว่า 30 SKUs บนโร้ดแม็ป 6 กลุ่มสินค้า ซึ่งเครื่องปรับอากาศจะเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ Acer เริ่มเปิดตลาดไทยอย่างเป้นทางการในปี 2026.

บุญพัทธ ชูบรรเจิด รองผู้อำนวยการ Acerpure Business Group บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
