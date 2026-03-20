จาก FuelRadar ถึง Pump Radar "ภาวุธ" ชี้ระบบพร้อมแก้วิกฤตน้ำมันขาด จี้รัฐบาลสั่งส่งข้อมูลทั่วประเทศ

ผ่ากระแสเครื่องมือบอกสถานะปริมาณน้ำมันเรียลไทม์ในปั๊มน้ำมันไทยทั้งแดชบอร์ด FuelRadar และแอปพลิเคชัน Pump Radar ล่าสุด "ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ" ส่งเสียงชี้ทางขยายผลเพื่อแก้วิกฤตน้ำมันขาดแคลนทั่วประเทศ มั่นใจระบบพร้อม ทีมเอกชนพร้อม แต่รอคำสั่งจากรัฐบาล
นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีชื่อดัง CEO PaySolutions และนักลงทุนรายใหญ่ โพสต์บน Facebook เมื่อ 19 มีนาคม 2569 โดยชื่นชมแดชบอร์ด FuelRadar และแอปพลิเคชัน Pump Radar พร้อมเสนอทางขยายบริการไปทั่วประเทศ
“Dashboard เอาไว้ดูสถานะน้ำมันทุกปั๊ม ‘ในจังหวัดลำพูน’ และสถานะรถขนส่งน้ำมันลำพูน โดยเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งในสำนักงานพลังงาน จ.ลำพูน อยากจะขยายบริการลักษณะนี้ออกไปกับปั๊มทั่วประเทศ มันจะดีมากๆ แต่ ‘อำนาจ’ น่าจะอยู่กับกระทรวงพลังงาน ที่กำกับสำนักงานพลังงานทั่วประเทศ ที่สามารถสั่งการให้ทุกปั๊มส่งข้อมูลให้กับสำนักงานพลังงานของจังหวัดและเข้าสู่ Dashboard กลางได้เลย ซึ่งตอนนี้มีทั้งแอป Pump Radar และ Fuel Radar ที่พร้อมสนับสนุนภาครัฐ ตอนนี้ระบบพร้อม ทีมเอกชนด้านเทคโนโลยีพร้อม แต่ต้องการ ‘คำสั่ง’ จากรัฐบาล”
ทั้ง Pump Radar และ Fuel Radar เป็นชื่อที่ได้รับความสนใจของประชาชนคนไทย ท่ามกลางความโกลาหลที่ประชาชนหลายจังหวัดต้องขับรถวนหาน้ำมันดีเซลที่อาจหมดกลางทาง เสียเวลา เสียเชื้อเพลิงเพิ่ม และบางครั้งนำไปสู่ความหงุดหงิดที่สะสม
ส่วนของ Pump Radar นั้นถูกยกขึ้นมาบอกต่อในฐานะแอปพลิเคชันฝีมือคนไทยที่อาสาแสดงแผนที่ปั๊มทุกค่าย เพื่อให้ประชาชนร่วมกันระบุแบบเรียลไทม์ว่า "มีน้ำมัน” หรือ “หมด” ซึ่งเป็นการรายงานโดยชุมชนผู้ใช้ ไม่ใช่ข้อมูลที่ปั๊มส่งถึงสำนักงานพลังงานของจังหวัด
ไม่นาน จังหวัดลำพูนสามารถพลิกเกมด้วยแดชบอร์ดชื่อ FuelRadar หรือที่บางคนเรียกว่า Dashboard สถานะน้ำมันลำพูน รายงานระบุว่าระบบนี้สร้างโดย "เจ้าหน้าที่คนหนึ่งในสำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน" ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงพลังงาน ด้วยเครื่องมือฟรีอย่าง Google Apps Script แบบไม่ต้องมีงบประมาณมหาศาล ไม่ต้องทีมพัฒนาใหญ่โต แต่สามารถแสดงข้อมูลเรียลไทม์ของทุกปั๊มใน 8 อำเภอ
ผู้ใช้สามารถคลิกลิงก์ FuelRadar เพื่อทราบว่าปั๊มใดมีดีเซล/เบนซินเหลือ ปั๊มไหนหมดสต็อก รถบรรทุกน้ำมันกำลังมา หรือล่าช้า จะมีการใช้สีเขียว-แดง-เหลืองเพื่อบอกสถานะในพริบตา สามารถเปิดบนมือถือได้ทันที ไม่ต้องลงแอป และไม่มีโฆษณารบกวน
ไม่ว่าระบบนี้จะมาจากสำนักงานพลังงานจังหวัด หรือเป็นผลงาน อบจ. โดยถูกเชื่อมโยงกับ “ลำพูนโมเดล” ที่นายก อบจ.ลำพูน “เฮง” วีระเดช ภู่พิสิฐ จากพรรคประชาชน ผลักดันให้ประชาชนเข้าถึงง่ายตามที่มีดราม่ากัน แต่สิ่งที่ชัดเจนคือทั้งประเทศควรมีแพลตฟอร์มหรือแดชบอร์ดลักษณะนี้ใช้งานทั่วประเทศ เนื่องจากระบบนี้ขยายได้ง่าย เพียงเชื่อมข้อมูลจากสำนักงานพลังงานทุกจังหวัด และปั๊มค่ายใหญ่ ก็จะสามารถลดการสิ้นเปลืองน้ำมันโดยไม่จำเป็นจากการวนรถหาปั๊ม ลดรถติด มลพิษ และเพิ่มความโปร่งใส ให้ประชาชนรู้ข้อมูลพลังงานระดับท้องถิ่น ตั้งแต่ก่อนออกจากบ้านโดยไม่ต้องคาดเดา
ที่สุดแล้ว ความเชื่อของภาวุธที่ว่า PumpRadar และ FuelRadar ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มชุมชน/เอกชน มีความพร้อมสนับสนุนข้อมูลและเทคโนโลยีทันทีนั้นมีน้ำหนัก หากกระทรวงพลังงานสั่งการให้ปั๊มรายงานสถานะแบบเดียวกัน Dashboard กลางก็จะเกิดขึ้นได้จริง.