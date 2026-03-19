กสทช.เคาะค่าโทรเหมาจ่าย 210 บาท/เดือน หวังคุ้มครองผู้บริโภค

กสทช.เคาะเพดานค่าโทรเหมาจ่าย 210 บาทต่อเดือน คุมเข้มโอเปอเรเตอร์ หวังคุ้มครองผู้บริโภค เปิดรับฟังความเห็นสาธารณะ พร้อมไฟเขียวทุน กทปส. ปี 68 หนุนโครงการดิจิทัลเพิ่มคุณภาพชีวิต
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ 9/2569 เป็นการประชุมต่อเนื่องระหว่างวันที่ 17-18 มี.ค. 2569 ณ สำนักงาน กสทช. โดยมีวาระที่ผ่านการพิจารณารวมทั้งสิ้น 37 วาระ จาก 81 วาระ
นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เปิดเผยว่า กสทช. มีการประชุมวาระที่สำคัญ คือ วาระร่างประกาศฯ การกำหนดและกำกับดูแลโครงสร้างอัตราค่าบริการโทรศัพท์มือถือ การพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน กทปส. ประเภทที่ 1 ประจำปี 2568 วาระการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ โทรคมนาคม รวมทั้งวาระการยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์
วาระที่ 4.39 (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดและกำกับดูแลโครงสร้างอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ โดยวาระนี้ สำนักงาน กสทช. ได้เสนอให้มีการปรับโครงสร้างอัตราค่าบริการโทรศัพท์มือถือ โดยคำนึงประโยชน์ในการคุ้มครองผู้ใช้บริการหรือประโยชน์สาธารณะ ซึ่งเห็นควรให้มีการกำหนดค่าบริการเหมาจ่ายไม่เกินเดือนละ 210 บาท ซึ่งเป็นค่าบริการที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยกำหนดสิทธิขั้นต่ำสำหรับบริการเสียงที่ 70 นาที และอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่แบบใช้งานไม่จำกัด โดยมีความเร็วอินเทอร์เน็ตสูงสุดสำหรับปริมาณข้อมูล 6 GB ส่วนที่เกินกว่าปริมาณดังกล่าวให้ใช้งานได้ต่อเนื่องที่ความเร็วไม่ต่ำกว่า 512 Kbps เป็นการปรับเพิ่มเติมจากมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 20/2568 ที่กำหนดความเร็วไม่ต่ำกว่า 256 Kbps ซึ่งเป็นจำนวนความเร็วที่มากขึ้น
ทั้งนี้ ที่ประชุม กสทช. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อร่างประกาศฯ และมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. นำร่างประกาศฯ ดังกล่าว ไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ตามมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ต่อไป และ ให้ความเห็นชอบต่อวิธีการเชิญชวนเข้าร่วมและวิธีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ร่างกรอบระยะเวลาในการดำเนินการเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และร่างเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
การเห็นชอบการให้ทุน กทปส.
วาระที่ 4.28 การพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทที่ 1 ประจำปี 2568 ที่ประชุม กสทช. ได้พิจารณาโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากกองทุนฯ โดยได้พิจารณาโครงการตามมาตรา 52 (2) ต่อเนื่อง ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุม กสทช. ได้ให้ความเห็นชอบ จำนวน 15 โครงการ ได้แก่
(1) โครงการการบูรณาการระบบเครือข่าย 5G เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์เตือนภัยล่วงหน้าและการจัดการอุทกภัยในจังหวัดสุโขทัย ประเทศไทย หน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย งบประมาณ 5,098,817.50 บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ 720 วัน
(2) โครงการผสานปัญญาประดิษฐ์กับรังสีวิทยาสมอง: การพัฒนาระบบอัตโนมัติสำหรับสร้างรายงานภาพถ่ายด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ของสมอง เพื่อการวินิจฉัยทางไกล หน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย งบประมาณ 8,131,400.80 บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ 750 วัน
(3) โครงการการพัฒนาระบบช่วยการได้ยินไร้สารและอุปกรณ์สวมใส่โดยใช้เทคโนโลยี Auracast เพื่อการสื่อสารและการเข้าถึงสารสนเทศในผู้สูงอายุและผู้พิการ หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ งบประมาณ 4,594,100 บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ 730 วัน
(4) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับสุขภาพอัจฉริยะของประเทศไทย หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล งบประมาณ 30,800,592 บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ 365 วัน
(5) โครงการการคาดการณ์รอบการปลูกข้าวและกลยุทธ์การแทรกแซงก่อนการเผาในที่โล่ง หน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย งบประมาณ 4,553,695.30 บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ 365 วัน
(6) โครงการการพัฒนาการออกแบบและผลิตอุปกรณ์ RF ชนิดพาสซีฟสำหรับเครื่อข่าย 5G and Beyond ในห่วงโซ่อุตสาหกรรม PCB และ Advanced Semiconductor ภายในประเทศไทย หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ งบประมาณ 5,538,780 บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ 548 วัน
(7) โครงการฝูงบินโดรนพร้อมระบบระบุตำแหน่งและตรวจสอบโครงสร้างไฟป่าเพื่อการวางแผนควบคุมไฟป่า หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร งบประมาณ 7,106,785.92 บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ 730 วัน
(8) โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบเรดาร์ หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาริ (สวทช.) งบประมาณ 9,070,740 บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ 730 วัน
(9) โครงการรู้ทัน รู้รอด: การบูรณาการ AI และการรู้เท่าทันดิจิทัลเพื่อป้องกันภัยหลอกลวงบนสื่อสมัยใหม่ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ งบประมาณ 6,959,280 บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ 365 วัน
(10) โครงการการพัฒนาต้นแบบการควบคุมและจัดการกายภาพบำบัดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการแขนขาอ่อนแรงด้วยระบบควบคุมและเฝ้าระวังทางไกล หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ งบประมาณ 4,832,548 บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ 540 วัน
(11) โครงการแพลตฟอร์มแนะนำการปลูกข้าวอัจฉริยะบนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพันธุ์ข้าวแห่งอนาคต หน่วยงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ งบประมาณ 17,606,047.50 บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ 540 วัน
(12) โครงการการพัฒนาระบบ digital twin และอุปกรณ์การภาพบำบัดสำหรับการติดตามการฟื้นฟูกล้ามเนื้อแขนและขาในผู้สูงอายุและผู้ป่วย ผ่านเครือข่ายสื่อสาร หน่วยงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ งบประมาณ 6,744,005.50 บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ 730 วัน
(13) โครงการความร่วมมือในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI และ Machine Learning เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ในพื้นที่ชายขอบ หน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง งบประมาณ 23,480,053.25 บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ 365 วัน
(14) โครงการการวิจัยและพัฒนาการนำเทคโนโลยี 5G and Beyond มาใช้เพื่อประสิทธิภาพในการตรวจสินค้าคงเหลือในอุตสาหกรรมคลังสินค้าขนาดใหญ่ หน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง งบประมาณ 8,007,280.80 บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ 550 วัน
(15) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสาธารณสุข และการป้องกันภัยในพื้นที่แนวชายแดน และท้องที่ทุรกันดาร หน่วยงาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร งบประมาณ 19,681,200 บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ 365 วัน
การอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
วาระที่ 5.1 บริษัท ปา อินเตอร์เน็ต โซลูชั่น จำกัด วาระที่ 5.2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ พี คอมพิวเตอร์แอนด์เน็ตเวิร์ก และวาระที่ 5.3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.ไอ.กิกะบิต เน็ตเวิร์ค ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ต โดยที่ประชุม กสทช. มีมติอนุญาตให้นิติบุคคลทั้ง 3 ราย ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม และเห็นชอบเงื่อนไขในการอนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม
การอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์
วาระที่ 5.13 การอนุญาตให้บริษัท ทีวีดี ลิงค์ จำกัด ประกอบกิจการเพื่อให้บริการโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก กรณียื่นขอครั้งแรก ช่องรายการ TOP NEWS ที่ประชุม กสทช. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก และเห็นควรอนุญาตให้บริษัท ทีวีดี ลิงค์ จำกัด ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิกช่องรายการ TOP NEWS โดยกำหนดให้มีอายุใบอนุญาต 1 ปี นับแต่วันที่ กสทช. มีมติ
วาระที่ 5.14 การอนุญาตให้บริษัท ไทยทีวี ดิจิตอล จำกัด ประกอบกิจการเพื่อให้บริการโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก จำนวน 30 ช่องรายการ ที่ประชุม กสทช. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก และเห็นควรอนุญาตให้บริษัท ไทยทีวี ดิจิตอล จำกัด ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก โดยกำหนดให้มีอายุใบอนุญาต 5 ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ จำนวน 28 ช่องรายการ ดังนี้ ช่องรายการ TTD1 – TTD 15, ช่องรายการ V TV News, MVTV, Mix Major Channel, อีสานทีวี, MVC, MVM, MV GO SPORT, มูเตลู, สยาม, ลิโด้, สกาล่า, ราม่า และ MV NEWS
และกำหนดให้มีอายุใบอนุญาต 5 ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นสุด จำนวน 2 ช่องรายการ ได้แก่ ช่องรายการ MVLAO และ TVB Thai ซึ่งเคยพบประวัติการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งยังไม่มีผลการพิจารณาจนเป็นที่ยุติว่าเป็นการกระทำผิดและคณะกรรมการมีคำสั่งทางปกครองว่ามีการกระทำความผิด โดยกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม (1) หากข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหามีผลการพิจารณาเป็นที่ยุติว่าเป็นการกระทำความผิดและคณะกรรมการมีคำสั่งทางปกครองว่ามีการกระทำความผิด ให้อายุใบอนุญาตมีเหลืออยู่เท่าที่ไม่เกินกว่าอายุใบอนุญาตที่เคยได้รับครั้งก่อน (2) หากข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหามีผลการพิจารณาจนเป็นที่ยุติว่าเป็นการกระทำความผิดและคณะกรรมการมีคำสั่งทางปกครองว่ามีการประทำความผิด ภายหลังจากที่อายุใบอนุญาตที่เคยได้รับในครั้งก่อนล่วงพ้นไปแล้ว ให้ใบอนุญาตสิ้นผลลงทันที
วาระที่ 5.15 การอนุญาตให้มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกอบกิจการเพื่อให้บริการโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก จำนวน 15 ช่องรายการ ที่ประชุม กสทช. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก และเห็นควรอนุญาตให้มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก โดยกำหนดให้มีอายุใบอนุญาต 10 ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ จำนวน 15 ช่องรายการ ได้แก่ ช่องรายการ DLTV 1 - DLTV 15 และเห็นควรยกเว้นค่าธรรมเนียมในการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
วาระที่ 5.16 การอนุญาตให้บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ประกอบกิจการเพื่อให้บริการโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก และเปลี่ยนแปลงชื่อช่องรายการ สำหรับช่องรายการ True4K ที่ประชุม กสทช. เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ความเหมาะสมการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก และเห็นควรอนุญาตให้ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก โดยกำหนดให้มีอายุใบอนุญาต 10 ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ และอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อช่องรายการ จาก True4K เป็นชื่อช่องรายการ Showtime
การยกเลิกใบอนุญาตการประกอบกิจการโทรทัศน์
วาระที่ 5.5 การขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก ของบริษัท ทีวีดี ลิงค์ จำกัด จำนวน 4 ช่องรายการ ที่ประชุม กสทช. เห็นควรอนุญาตให้บริษัท ทีวีดี ลิงค์ จำกัด ยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการฯ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 จำนวน 4 ช่องรายการ ได้แก่ ช่องรายการ TVD2, TVD4, TVD8, TVD9 และให้บริษัทฯ ดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี และนำส่งเงินเข้ากองทุน กทปส. จนถึงวันที่ยกเลิกการประกอบกิจการ ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ยกเลิกการประกอบกิจการ
วาระที่ 5.6 การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ กรณีไม่ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 2 ราย 4 ช่องรายการ ที่ประชุม กสทช. เห็นควรเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ เนื่องจากไม่ดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 โดยให้มีผลนับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่น จำนวน 2 ราย 4 ช่องรายการ ได้แก่ (1) บริษัท แม็กซ์มีเดีย ดิจิตอล วิชั่น จำกัด ช่องรายการเอกลักษณ์ไทย, ช่องรายการ Unity TV และ (2) บริษัท ทักษภร มีเดีย จำกัด ช่องรายการ บุญจันทร์ พรรณี, ช่องรายการ WISDOM TV และให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการติดตามบังคับชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีและการนำส่งเงินเข้ากองทุน กทปส. แก่ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฯ จำนวน 2 ราย พร้อมทั้งบันทึกประวัติการกระทำความผิดดังกล่าวด้วย