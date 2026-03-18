สธ. - ทรู ร่วมเพิ่มศักยภาพ “หมอพร้อม Super App” ด้วย AI ระดับมาตรฐานการดูแลสุขภาพเชิงรุก

กระทรวงสาธารณสุข ผนึก ทรู คอร์ปอเรชั่น ประกาศความร่วมมือระดับชาติ เร่งยุทธศาสตร์พลิกโฉมสาธารณสุขไทยด้วย AI และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอัจฉริยะ ร่วมยกระดับมาตรฐานการดูแลสุขภาพเชิงรุกผ่าน “หมอพร้อม Super App” สร้างความมั่นคงทางสุขภาพ เพื่อคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพดิจิทัลและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อยกระดับบริการสาธารณสุข ระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ ทรู คอร์ปอเรชั่น ผนึกกำลังขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขไทยเข้าสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ ภายใต้วิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศสุขภาพอัจฉริยะที่ไร้รอยต่อ โดยผสานพลังนวัตกรรมโครงข่าย 5G และเทคโนโลยี AI ยกระดับมาตรฐานการดูแลสุขภาพเชิงรุกผ่านแพลตฟอร์ม “หมอพร้อม Super App” ผ่านความร่วมมือ 3 ด้าน คือ 1) สนับสนุนแคมเปญสุขภาพ “Healthy Life” บนหมอพร้อม Super App เปลี่ยนสู่การดูแลสุขภาพเชิงรุก นำ 'หมอพร้อมเครดิต' ที่ได้จากการเดิน มาแลกรับสิทธิประโยชน์จากทรู 2) ลดความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพผ่าน “หมอพร้อม Super App” ให้ลูกค้าทรู ดีแทคทั่วประเทศใช้งานแอปฯ "หมอพร้อม" โดยไม่คิดค่าบริการดาต้า เป็นระยะเวลา 1 ปี และ 3) ยกระดับทักษะบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขในยุคดิจิทัล ร่วมปักหมุดประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมสุขภาพระดับสากล
นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมุ่งสร้างความมั่นคงทางสุขภาพดิจิทัลให้คนไทย ซึ่งความร่วมมือกับภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญสูงจะช่วยให้ก้าวข้ามข้อจำกัดของการพัฒนาและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยมีประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญ 3 เรื่อง คือ 1.การทำให้การเข้าถึงบริการสุขภาพพื้นฐานผ่านดิจิทัลเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ไม่มีค่าใช้จ่ายแฝง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลอย่างยั่งยืน 2.การนำข้อมูลสุขภาพที่ได้รับโดยความยินยอมของประชาชนมาวิเคราะห์เพื่อออกแบบแนวทางการดูแลสุขภาพรายบุคคล ให้ประชาชนรู้ทันสุขภาพของตนเองก่อนเจ็บป่วย และ 3.การพัฒนาบุคลากรให้ครอบคลุมทุกระดับ รวมถึง อสม. เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เพื่อสามารถแนะนำประชาชนในการใช้งานเทคโนโลยีด้านสุขภาพได้
นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ความร่วมมือกับ ทรู คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในระบบสุขภาพ 3 มิติ คือ เปลี่ยนการรักษา เป็นการสร้างนำซ่อม เปลี่ยนบุคลากรเดิม เป็น บุคลากรสมรรถนะสูง และเปลี่ยนกำแพงค่าใช้จ่าย เป็นโอกาสการเข้าถึง โดยจะส่งเสริมบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้บริการประชาชน อาทิ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ สร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การวิเคราะห์ข้อมูล และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ตลอดจนให้สิทธิประโยชน์ด้านบริการสื่อสารและอินเทอร์เน็ต รวมถึงอุปกรณ์เทคโนโลยี ทั้งนี้ กระทรวงฯ จะควบคุม กำกับ การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลบนแพลตฟอร์มหมอพร้อม ภายใต้หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ดร.ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกลุ่มธุรกิจองค์กร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ทรู คอร์ปอเรชั่น มีความยินดีที่กระทรวงสาธารณสุขไว้วางใจให้เราเป็นพันธมิตรร่วมพัฒนาระบบบริการสุขภาพดิจิทัล ขับเคลื่อนการทรานสฟอร์มภาคสาธารณสุขไทยสู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบ สะท้อนความแข็งแกร่งของทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะผู้นำเทเลคอม-เทคคอมปานีไทย โดย ทรู จะนำโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและศักยภาพการให้บริการดิจิทัล ผสานเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญ ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมระบบบริการสุขภาพดิจิทัลของกระทรวงสาธารณสุข โดยมี “หมอพร้อม Super App” ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้งานกว่า 26 ล้านคน เป็นศูนย์กลางข้อมูลสุขภาพดิจิทัล อีกทั้งยังพร้อมขยายความร่วมมือ ต่อยอดสร้างระบบนิเวศสุขภาพที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งหลอมรวมทั้งข้อมูล คน และเทคโนโลยี เข้าด้วยกันอย่างลงตัว ด้วยการผนวกอัจฉริยภาพของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้วย AI ทำให้เกิดการบูรณาการข้อมูลสุขภาพอย่างเป็นระบบ พร้อมร่วมยกระดับทักษะดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข เพื่อร่วมผลักดันยุทธศาสตร์สุขภาพดิจิทัลของกระทรวงสาธารณสุขให้ก้าวข้ามทุกขีดจำกัด มุ่งสู่เป้าหมายการเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมสุขภาพระดับภูมิภาค และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนให้กับคนไทยทุกคน”
นายชารัด เมห์โรทรา หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกลุ่มธุรกิจลูกค้าบุคคล บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวเสริมถึงสิทธิประโยชน์ว่า “ความร่วมมือครั้งนี้ ตอกย้ำความมุ่งมั่นของทรูในการนำเทคโนโลยีมายกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย เราเชื่อว่า สุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการเข้าถึงข้อมูลและบริการที่ไร้ข้อจำกัด ทรูจึงพร้อมสนับสนุนการใช้งานแอปพลิเคชัน 'หมอพร้อม' ด้วยการเปิดให้ลูกค้าทรู ดีแทคทั่วประเทศใช้แอปฯ โดยไม่เสียค่าบริการดาต้าเป็นเวลา 1 ปี ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของภาครัฐ นอกจากนี้ เพื่อกระตุ้นการดูแลสุขภาพเชิงรุก สนับสนุนกิจกรรม Healthy Life ที่จะเปลี่ยนการออกกำลังกายให้เป็นเรื่องสนุกและเข้าถึงไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ จึงได้ร่วมผลักดันแคมเปญ 'หมื่นก้าว เอารางวัล' โดยให้ประชาชนนำ 'หมอพร้อมเครดิต' ที่ได้จากการเดิน มาแลกรับสิทธิประโยชน์สุดพิเศษจากทรู เช่น ส่วนลดสมาร์ทโฟน 5G หรือส่วนลดเครื่องดื่มทรูคอฟฟี่ ซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นอีกหนึ่งแรงจูงใจที่ผลักดันให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม”
ผนึกกำลังความร่วมมือ 3 ด้านหลัก พลิกโฉมบริการสุขภาพเพื่อคนไทย
ภายใต้การลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพดิจิทัลและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อยกระดับบริการสาธารณสุข ในครั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ ทรู คอร์ปอเรชั่น จะร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดิจิทัลให้เกิดเป็นรูปธรรม โดย
1. สนับสนุนแคมเปญสุขภาพ “Healthy Life” ของกระทรวงสาธารณสุข บนหมอพร้อม Super App กระตุ้นให้คนไทยหันมาออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสู่การดูแลสุขภาพเชิงรุก โดยสะสมพฤติกรรมสุขภาพดี อาทิ การสะสมก้าวเดิน รับคะแนนหมอพร้อมเครดิต และมาแลกส่วนลดสมาร์ทโฟน 5G สูงสุด 1,500 บาท หรือแลกส่วนลดเครื่องดื่มที่ร้านทรูคอฟฟี่ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
2. ส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพผ่าน “หมอพร้อม Super App” ให้ลูกค้าทรู ดีแทคทั่วประเทศใช้งานแอปฯ "หมอพร้อม" โดยไม่คิดค่าบริการดาต้า เป็นระยะเวลา 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2569 ถึง 30 เม.ย. 2570) เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ข้อมูลสุขภาพ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบายและไร้รอยต่อ
3. เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขในยุคดิจิทัล ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ติดอาวุธทางปัญญาด้วยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ยกระดับทักษะดิจิทัล สร้างความตระหนักรู้ และความเข้าใจพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การวิเคราะห์ข้อมูล และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ตลอดจนนำเสนอสิทธิประโยชน์ด้านบริการสื่อสารและอินเทอร์เน็ต รวมถึงอุปกรณ์เทคโนโลยี ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร ลดภาระค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การสั่งการ และการปฏิบัติราชการผ่านระบบดิจิทัลได้อย่างคล่องตัวและต่อเนื่อง
ความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข และ ทรู คอร์ปอเรชั่น ในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ ในการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขของไทยเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ สร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญให้กับประเทศไทยในระดับรากฐาน ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะไม่ใช่เพียงการพัฒนาแอปพลิเคชัน แต่คือการสร้างบรรทัดฐานใหม่ของการบูรณาการเทคโนโลยี AI และการพัฒนาศักยภาพ “คน” เพื่อแก้ปัญหาด้านสาธารณสุขในระดับมหภาค ควบคู่กับการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น “Smart Nation” ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพดิจิทัล แบ่งเบาภาระของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ และสร้างแรงจูงใจ เปลี่ยนให้ประชาชนเป็น “ผู้ดูแลสุขภาพเชิงรุก” ด้วยตนเอง ซึ่งจะสร้างผลกระทบเชิงบวกที่ยิ่งใหญ่ คือ ความมั่นคงทางสุขภาพ ทั้งคุณภาพชีวิตของคนไทยที่ดีขึ้น ยกระดับระบบสาธารณสุข และก้าวไปสู่สังคมสุขภาพดีอย่างยั่งยืน