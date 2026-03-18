AIS ขยายความคุ้มค่า AIS Points ร้านสะดวกซื้อท้องถิ่นทั่วไทย 2,400 สาขา

AIS เดินหน้าสร้างประสบการณ์การใช้งาน AIS Points ให้เข้าถึงลูกค้าทั่วประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าเติมเงินในต่างจังหวัด ผ่านความร่วมมือกับเครือข่ายร้านสะดวกซื้อและร้านค้าท้องถิ่นกว่า 2,400 สาขาทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการแลกพอยท์ที่คุ้มค่าและใกล้ตัว ช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้พอยท์เป็นส่วนลดในร้านค้าใกล้บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น และกระตุ้นการใช้งานพอยท์ในชีวิตประจำวันมากขึ้น
ลูกค้าเอไอเอสทั่วไทยสามารถใช้พอยท์แลกรับส่วนลดสูงสุด 20 บาท ที่ร้านสะดวกซื้อชั้นนำที่มีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ อย่าง Big C กว่า 1,810 สาขา และ Lawson 309 สาขา รวมถึงร้านค้าสะดวกซื้อท้องถิ่นทั่วทุกภูมิภาค ได้แก่ แจ่มฟ้า 24 สาขาในภาคเหนือ, ทวีกิจ 227 สาขา และ ยงสงวนเซฟแลนด์ 22 สาขาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ 34 สาขาในภาคใต้
โดยจากอินไซต์เชิงลึก พบว่า ลูกค้าเติมเงินให้ความสนใจกับการแลกพอยท์ในกลุ่มค่าโทร ค่าอินเทอร์เน็ต การลุ้นรางวัล และส่วนลดจากแบรนด์ที่มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ อาทิ คาเฟ่ อเมซอน, บาว คาเฟ่ และเต่าบิน ซึ่งสะท้อนว่า “ความสะดวกและความคุ้มค่า” คือปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจแลกพอยท์ จึงเป็นที่มาของการยกระดับประสบการณ์ความพิเศษเพิ่มขึ้นให้แก่ลูกค้าทั่วไทยในครั้งนี้
สำหรับลูกค้าที่เปิดเบอร์ใหม่แบบเติมเงินและลงทะเบียนใช้งาน จะได้รับ AIS Points 10 คะแนน เพื่อนำไปแลกรับส่วนลดร้านค้าใกล้บ้าน ค่าโทร ค่าอินเทอร์เน็ต หรือร่วมกิจกรรมลุ้นรางวัล เพื่อสร้างประสบการณ์การแลกพอยท์ครั้งแรกและกระตุ้นการใช้งานอย่างต่อเนื่อง
พร้อมกันนี้ AIS ยังจัดแคมเปญพิเศษ “AIS Online Deal” ต้อนรับซัมเมอร์ เมื่อซื้อสินค้าผ่าน AIS Online Store รับทันที AIS Points สูงสุด 100 คะแนน โดยซื้อซิมเติมเงินมูลค่า 500 บาทขึ้นไป รับ 100 คะแนน และซิมมูลค่าต่ำกว่า 500 บาท รับ 10 คะแนน ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 มีนาคม 2569 เพื่อเพิ่มโอกาสให้ลูกค้าสามารถนำพอยท์ไปแลกรับความพิเศษได้มากขึ้นจากทุกแคมเปญของ AIS Points ได้อีกด้วย