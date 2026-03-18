แกร็บ ช่วยไรเดอร์ มอบอินเซนทีฟช่วยค่าน้ำมันมูลค่า 10 ล้านบาท

แกร็บ ร่วมช่วยเหลือไรเดอร์มอบ ‘อินเซนทีฟ’ ช่วยแบ่งเบาภาระจากค่าน้ำมันที่ปรับขึ้น จากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง รวมเป็นมูลค่า 10 ล้านบาท ตั้งแต่วันนี้ - 1 เมษายน 2569 เฉพาะผู้ที่ใช้งานรถยนต์ หรือจักรยานยนต์ที่ใช้น้ำมันเท่านั้น
จันต์สุดา ธนานิตยะอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ แกร็บ ประเทศไทย เผยว่า จากสถานการณ์ความตึงเครียด ในตะวันออกกลางซึ่งส่งผลต่อการปรับขึ้นราคาน้ำมัน แกร็บได้พิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นและประกาศ มอบ “อินเซนทีฟพิเศษ” เพื่อแบ่งเบาภาระของคนขับและไรเดอร์ที่ให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสาร รวมถึงบริการเดลิเวอรีผ่านแอปพลิเคชัน Grab เพื่อช่วยเหลือค่าน้ำมันในทุกเที่ยวของการให้บริการรวมมูลค่า 10 ล้านบาท
โดยอัตราการให้อินเซนทีฟจะแตกต่างกันไปตามแต่ระดับ (Tiering) ของคนขับและไรเดอร์ ซึ่งแกร็บจะโอนเข้ากระเป๋าเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) ของคนขับและไรเดอร์อัตโนมัติภายในวันที่ 6 เมษายน 2569 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทและรักษาความสมดุลให้เกิดกับทุกภาคส่วนมากที่สุด