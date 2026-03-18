POCO เปิดตัว X8 Pro Series จัดชิปเรือธง ราคาเริ่มต้นเพียง 9,999 บาท

POCO เปิดตัว POCO X8 Pro Series รอบนี้ยกระดับตระกูล X Series สู่ความพรีเมียมขั้นสุด นำทัพโดย POCO X8 Pro Max, POCO X8 Pro และเอาใจแฟนคลับมาร์เวลด้วยรุ่นพิเศษ POCO X8 Pro - Iron Man Edition ในราคา 9,999 บาท
คัง โหลว ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์และโฆษกของ POCO Global ระบุว่า การเปิดตัวซีรีส์นี้ เป็นการนำประสบการณ์ระดับเรือธงมาให้ผู้ใช้งานเข้าถึงได้ง่ายขึ้น และเป็นครั้งแรกที่มีการเปิดตัวรุ่น "Pro Max" เพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดของประสิทธิภาพการทำงานขั้นสุด
ไฮไลท์สำคัญอยู่ที่ POCO X8 Pro Max ซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกของโลกที่ใช้ชิปเซ็ตเรือธงสถาปัตยกรรม 3nm อย่าง MediaTek Dimensity 9500s (CPU 4+4 All Big Core ความเร็วสูงสุด 3.73GHz) กวาดคะแนน AnTuTu ไปได้ทะลุ 3 ล้านคะแนน ทำงานร่วมกับ RAM LPDDR5X (9600Mbps) และ ROM UFS 4.1
ในขณะที่รุ่น POCO X8 Pro ประเดิมใช้ชิปเซ็ต Dimensity 8500-Ultra เป็นครั้งแรกของโลก ดันประสิทธิภาพ GPU สูงขึ้น 25% โดยสมาร์ทโฟนทั้งสองรุ่นรองรับเทคโนโลยี Ray Tracing ระดับฮาร์ดแวร์ พร้อมฟีเจอร์ WildBoost Optimization ที่ช่วยจัดการเฟรมเรตและความร้อนขณะเล่นเกมกราฟิกโหดๆ ได้อย่างอยู่หมัด
พร้อมกันนี้ POCO X8 Pro Max สร้างสถิติใหม่ด้วยแบตเตอรี่ความจุทะลุพิกัดถึง 8500mAh ใช้งานได้นานสูงสุด 2 วันต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง พร้อมการันตีแบตเตอรี่เสื่อมช้า (รักษาความจุได้เกิน 80% แม้ชาร์จไปแล้ว 1,600 ไซเคิล หรือใช้งานราว 6 ปี)
ส่วน POCO X8 Pro ใช้แบตเตอรี่ซิลิคอน-คาร์บอนความจุ 6500mAh ให้ความบางเบาแต่คงความอึด รองรับชาร์จไว 100W และฟีเจอร์ชาร์จย้อนกลับ (Reverse Charging) สูงถึง 27W
หน้าจอจัดเต็มพาเนล M10 ระดับเรือธง (Max ขนาด 6.83 นิ้ว / Pro ขนาด 6.59 นิ้ว) ดันความสว่างสูงสุดได้ถึง 3,500 nits พร้อมมาตรฐานถนอมสายตา PWM 3840Hz เสริมอรรถรสความบันเทิงด้วยลำโพงคู่สมมาตร 1115F รองรับ Hi-Res Audio และ Dolby Atmos ที่สามารถบูสต์เสียงได้ดังสะใจถึง 400%
ตัวเครื่องถูกออกแบบให้ทนทานขั้นสุดด้วยกระจก Corning Gorilla Glass 7i พร้อมมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่นครบถ้วนทั้ง IP66, IP68, IP69 และ IP69K (รุ่น Max ได้รับใบรับรองความทนทาน SGS ระดับ 5 ดาว)
ด้านการถ่ายภาพ ทั้งคู่ให้กล้องหลัก 50MP และกล้องหน้า 20MP โดยรุ่น Max จะใช้เซนเซอร์พรีเมียม Light Fusion 600 ส่วนรุ่น Pro ใช้เซนเซอร์ Sony IMX882 ทำงานร่วมกับ AI Creativity Assistant และฟีเจอร์ UltraSnap เพื่อการจับภาพเคลื่อนไหวที่คมชัด
POCO X8 Pro วางจำหน่ายในรุ่น 8GB + 256GB ราคาพิเศษ 9,999 บาท (จากปกติ 14,399 บาท) รุ่น 8GB + 512GB ราคาพิเศษ 10,999 บาท (จากปกติ 15,599 บาท) - เฉพาะที่ Shopee รุ่น 12GB + 512GB ราคาพิเศษ 11,999 บาท (จากปกติ 16,799 บาท)
ส่วน POCO X8 Pro Max (วางจำหน่ายผ่าน mi.com, Shopee, Lazada และ TikTok Shop) รับฟรี! Smart Band 9 Active มูลค่า 899 บาท รุ่น 12GB + 256GB:ราคาพิเศษ 13,999 บาท (จากปกติ 19,199 บาท) รุ่น 12GB + 512GB ราคาพิเศษ 14,999 บาท (จากปกติ 20,399 บาท) POCO X8 Pro - Iron Man Edition 12GB + 512GB ราคาพิเศษ 14,999 บาท (จากปกติ 17,999 บาท)- วางจำหน่ายเฉพาะที่ mi.com เท่านั้น