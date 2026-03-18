OPPO เปิดตัว Find N6 ชูพับไร้รอย เคาะราคา 79,999 บาท

OPPO (ออปโป้) เปิดตัว OPPO Find N6 สมาร์ทโฟนจอพับระดับแฟลกชิปรุ่นใหม่ภายใต้คอนเซปต์ “เรียบกว่า อิสระกว่า ทรงพลังทุกมิติ” ด้วยดีไซน์บานพับรุ่นใหม่ที่แทบไร้รอย ผสานขุมพลังซีพียูตัวท็อป และระบบกล้องระดับโปรจาก Hasselblad โดยเปิดราคาจำหน่ายที่ 79,999 บาท
OPPO Find N6 สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมด้วยการแก้ปัญหา "รอยพับ" บนหน้าจอได้อย่างหมดจด ด้วยการใช้ บานพับไทเทเนียม เจเนอเรชัน 2 ทำให้หน้าจอเรียบเนียนกว่าที่เคย มอบประสบการณ์การรับชมคอนเทนต์และทำงานบนจอใหญ่ได้อย่างไร้รอยสะดุด พร้อมบอดี้ที่ได้รับการออกแบบให้มีความบางเบาและพรีเมียม ตอบโจทย์การพกพาในชีวิตประจำวัน
ด้านประสิทธิภาพ ตัวเครื่องขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ต Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 พร้อมแบตเตอรี่ความจุใหญ่ 6,000mAh ที่รองรับระบบชาร์จไว 80W SUPERVOOC มาพร้อมระบบปฏิบัติการ ColorOS 16 ที่ออกแบบมาเพื่อดึงศักยภาพของหน้าจอพับออกมาให้ถึงขีดสุด
ด้วยฟีเจอร์อย่าง Free-Flow Window เปิดใช้งานหน้าต่างลอยได้สูงสุดถึง 4 แอปพลิเคชันพร้อมกัน โดยสามารถปรับขนาดสัดส่วนได้อย่างอิสระ Boundless View สลับการทำงานระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ บนหน้าจอขนาดใหญ่ได้อย่างลื่นไหล OPPO AI Pen รองรับปากกาสไตลัสที่เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth
ขณะเดียวกัน OPPO ยังคงจับมือกับแบรนด์กล้องระดับตำนานอย่าง Hasselblad ด้วยชุดกล้องหลังจัดเต็มมาให้ถึง 3 ระยะ กล้องหลัก ความละเอียดสูงถึง 200MP ถ่ายทอดรายละเอียดคมชัดระดับกล้องโปร กล้อง Ultra-Wide 50MP ที่รับแสงได้มากกว่ารุ่นก่อนหน้าถึง 50% และกล้อง Periscope Telephoto 50MP รองรับ Optical Zoom 3x, In-sensor Zoom 6x และ Digital Zoom ไกลสุด 120x พร้อมรองรับการถ่ายวิดีโอความละเอียด 4K 120fps ทั้งในรูปแบบ Dolby Vision และ Log
OPPO Find N6 วางจำหน่ายในประเทศไทยในราคา 79,999 บาท ผู้ที่สั่งจองล่วงหน้า - 20 มีนาคม 2569 รับฟรี! E-VIP Card ประกันหน้าจอแตก 1 ครั้ง ภายใน 1 ปี OPPO AI Pen Kit OPPO 80W SUPERVOOC Power Adapter และ Trade up Promotion นำเครื่องเก่าแลกใหม่ รับส่วนลดสูงสุด 20,000 บาท
พร้อมกันนี้ ผู้ใช้งานยังได้รับสิทธิ์ OPPO Premium Service การดูแลหลังการขายระดับวีไอพี ไม่ว่าจะเป็นประกันระหว่างประเทศ, ช่องทางพิเศษพร้อมที่ปรึกษาแบบ 1 ต่อ 1 ผ่าน LINE, สายด่วน VIP, บริการเครื่องสำรองรุ่น Premium ระหว่างซ่อม, บริการ Refresh Service (ติดฟิล์ม/รับเคสฟรี), บริการรับ-ส่งเครื่องซ่อมฟรีถึงบ้าน (ใน กทม.)