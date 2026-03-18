Saviynt ผนึก Exclusive Networks บุกตลาด APJ ลุยกันภัยอัตลักษณ์ตัวตน

ซาวีนท์ (Saviynt) บริษัทด้านความมั่นคงไซเบอร์สัญชาติอเมริกัน ปักธงบุกตลาดเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น ผนึกเอ็กซ์คลูซีฟ เน็ตเวิร์กส์ (Exclusive Networks) เป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทั่วภูมิภาค สกัดภัยคุกคามยุค AI ทั่วออสเตรเลีย อาเซียน อินเดีย บังกลาเทศ และฮ่องกง
นายบุรชัย ไพบูลย์นุกูลกิจ ผู้จัดการประจำประเทศไทย Exclusive Networks กล่าวว่าประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลอย่างรวดเร็ว ทำให้เรื่องความปลอดภัยอัตลักษณ์ตัวตนไม่สามารถถูกมองเป็นเรื่องรองได้อีกต่อไป เมื่อองค์กรต่าง ๆ เชื่อมต่อระบบมากขึ้นและย้ายบริการไปสู่ระบบออนไลน์ การกำกับดูแลการเข้าถึงจึงกลายเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
"Saviynt ช่วยให้เราสามารถนำเสนอโซลูชันด้านการจัดการอัตลักษณ์ตัวตนที่ครบถ้วนยิ่งขึ้นเพื่ออกสู่ตลาด ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ เราจะมุ่งเน้นช่วยให้ลูกค้านำระบบความปลอดภัยด้านอัตลักษณ์ตัวตนไปใช้งานได้จริง ปรับขยายได้ เพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาว”
Saviynt นั้นเป็นผู้ให้บริการโซลูชันความมั่นคงด้านอัตลักษณ์ตัวตนบนคลาวด์ ซึ่งในขณะที่ภัยคุกคามทางไซเบอร์กำลังแปรสภาพไปพร้อมกับการขยายตัวของ AI องค์กรทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่นกลับพบว่าภัยไซเบอร์ด้านอัตลักษณ์ตัวตนดิจิทัลกำลังขยายตัว
ตัวเลขที่น่าตกใจคือขณะนี้ตัวตนที่ไม่ใช่มนุษย์ ไม่ว่าจะเป็น AI agent บอต หรือระบบอัตโนมัติต่าง ๆ มีจำนวนมากกว่าตัวตนมนุษย์ในระบบขององค์กรถึง 82 ต่อ 1 และแต่ละตัวตนล้วนเป็นประตูที่อาจเปิดทางให้ผู้ไม่ประสงค์ดีเข้าถึงระบบได้ทั้งสิ้น
การจับมือกันระหว่าง Saviynt กับ Exclusive Networks ในฐานะผู้จัดจำหน่ายหลักทั่วภูมิภาค ครอบคลุมออสเตรเลีย อาเซียน อินเดีย บังกลาเทศ และฮ่องกง จึงเป็นทั้งการเปิดช่องทางจำหน่ายใหม่ และการวางโครงสร้างพื้นฐานของระบบนิเวศความปลอดภัยทางดิจิทัลในระดับภูมิภาค
ภายใต้ความร่วมมือนี้ Exclusive Networks จะนำโซลูชันสามเสาหลักของ Saviynt ได้แก่ Identity Governance and Administration (IGA), Cloud Privileged Access Management (PAM) และ Identity Security Posture Management (ISPM) ไปส่งถึงมือพาร์ทเนอร์และลูกค้าพร้อมกับการสนับสนุนแบบครบวงจร ทั้งโลจิสติกส์ บริการทางการเงิน ห้องปฏิบัติการทางเทคนิค และโปรแกรมรับรองจาก Saviynt University
นายโรเจอร์ ซู รองประธานประจำภูมิภาคเอเชีย Saviynt กล่าวว่าองค์กรในปัจจุบันต้องสร้างสมดุลระหว่างการขยายตัวด้านดิจิทัลอย่างรวดเร็ว กับข้อกำหนดด้านความเสี่ยง การกำกับดูแล และการดำเนินงานที่เข้มงวดมากขึ้น โดย ‘อัตลักษณ์ตัวตน’ เป็นหัวใจสำคัญของสมการนี้ ข้อตกลงครั้งนี้ช่วยเสริมกลยุทธ์การขายผ่านคู่ค้า (channel-first) ผ่านช่องทางการจำหน่ายที่สามารถสนับสนุนพาร์ทเนอร์ได้ครบวงจร ตั้งแต่ความพร้อมด้านเทคนิคไปจนถึงการดำเนินกลยุทธ์สู่ตลาด
"ความร่วมมือกับ Exclusive Networks ครั้งนี้จะช่วยให้องค์กรยกระดับสถานะความปลอดภัยด้านอัตลักษณ์ตัวตนเพื่อเตรียมรับมือกับผลกระทบจากการเข้าถึงระบบที่ขับเคลื่อนด้วย AI และขยายระบบอย่างปลอดภัยผ่านแพลตฟอร์มอัตลักษณ์ตัวตนแบบรวมศูนย์ที่ช่วยลดความซับซ้อนของสภาพแวดล้อมด้านไอที”
นายเจอรัลด์ เชง ผู้อำนวยการฝ่ายคู่ค้าธุรกิจภูมิคเอเชีย Saviynt กล่าวว่าเมื่ออัตลักษณ์ตัวตนกลายเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการเครือข่ายสำหรับการเปลี่ยนผ่านสู่คลาวด์และ AI องค์กรทั่วเอเชียจึงต้องการการเข้าถึงโซลูชันความปลอดภัยที่เน้นการปกป้องตัวตน (Identity Security) ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วได้รวดเร็วและง่ายขึ้น พร้อมการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจบริบทการดำเนินธุรกิจในแต่ละประเทศ
"การแต่งตั้ง Exclusive Networks เป็นผู้จัดจำหน่ายเพียงรายเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และฮ่องกง จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งในตลาด เพิ่มการครอบคลุมของพาร์ทเนอร์ ยกระดับความสม่ำเสมอในการให้บริการ และเร่งผลลัพธ์ให้กับลูกค้าในการปรับปรุงระบบกำกับดูแลอัตลักษณ์ตัวตนและการจัดการสิทธิ์พิเศษให้ทันสมัย”
สำหรับประเทศไทย พาร์ทเนอร์ในภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็น System Integrator ระดับภูมิภาค ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะอุตสาหกรรม หรือผู้ค้าที่เน้นลูกค้าภาครัฐ ความร่วมมือนี้หมายถึงการเข้าถึงแพลตฟอร์มระดับองค์กรที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วโดยไม่ต้องแบกรับภาระการสร้างระบบสนับสนุนขึ้นมาเอง ทำให้ลูกค้าองค์กรได้รับทั้งความเร็วในการติดตั้งใช้งาน ความเร็วในการรับการสนับสนุน และความเร็วในการยกระดับระบบกำกับดูแลให้ทันกับภัยคุกคามที่ไม่เคยหยุดนิ่ง.