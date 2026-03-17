Nothing อัดงบเพิ่ม 10 เท่า บุกตลาดไทย เตรียมเปิด Phone (4a)

"Nothing" เผยแผนอัดงบการตลาดเพิ่มขึ้นถึง 10 เท่า พร้อมขยายช่องทางจัดจำหน่าย 5 เท่า ยกระดับบริการหลังการขายแบบครบวงจร และจ่อเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุด Phone (4a) Series และหูฟัง Headphone (a) ภายใต้คอนเซปต์ "Built Different" ในวันที่ 24 มีนาคมนี้
จากสตาร์ตอัปสู่แบรนด์เทคโนโลยีที่โตเร็วที่สุดในโลก ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา Nothing ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในแบรนด์สมาร์ทโฟนและแก็ดเจ็ตที่ถูกพูดถึงมากที่สุด ด้วยเป้าหมายที่ต้องการฉีกกรอบอุตสาหกรรมเดิมๆ และทำให้เทคโนโลยีกลับมามีความสนุกและมีคาแรกเตอร์
ปัจจุบัน Nothing ได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนในระดับชุมชน (Community) กว่า 11,000 คน และได้รับเงินระดมทุนมากกว่า 450 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากนักลงทุนระดับโลก เพื่อสานต่อวิสัยทัศน์ในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีส่วนบุคคลที่ขับเคลื่อนด้วยพลังของชุมชนผู้ใช้งาน
พร้อมกันนี้ ยังประกาศลุยตลาดไทยเต็มสูบ พร้อมยกระดับบริการหลังการขาย โดยทิศทางในปี 2569 Nothing ยืนยันความพร้อมในการลงทุนในประเทศไทยอย่างจริงจัง ทั้งอัดงบการตลาดเพิ่ม 10 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2568 เพื่อสร้างการรับรู้และขยายฐานแฟนคลับในไทยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
พร้อมขยายช่องทางจำหน่าย 5 เท่า กระจายจุดสัมผัสสินค้าผ่านพันธมิตรและตัวแทนจำหน่ายชั้นนำทั่วประเทศ ได้แก่ AIS, Banana, Dotlife, PowerBuy และ True รวมถึงเจาะตลาดอีคอมเมิร์ซบน Lazada, Shopee และ TikTok Shop อย่างเต็มรูปแบบ
นอกจากนี้ ยังอัปเกรดบริการหลังการขาย เปิดให้บริการ Call Center โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง (โทร. 1800 018 320 หรือ 1800 013 896) พร้อมตั้งเป้ากระจายศูนย์บริการ (Service Center) ให้ครอบคลุม 10 แห่งทั่วประเทศ
ขณะเดียวกัน Nothing ยังเตรียมเปิดตัวแพลตฟอร์ม “Playground” ในประเทศไทย เพื่อให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้สำหรับนักเรียน นักสร้างสรรค์ และนักพัฒนา ได้เข้ามาทดลองไอเดีย แลกเปลี่ยนมุมมอง และมีส่วนร่วมในการออกแบบอนาคตของเทคโนโลยีไปพร้อมกับแบรนด์ ซึ่งตอกย้ำความเชื่อที่ว่าเทคโนโลยีไม่ใช่แค่สิ่งที่เรา ‘ใช้’ แต่คือสิ่งที่สามารถ ‘ร่วมสร้าง’ ได้
ผู้บริโภคชาวไทยเตรียมสัมผัสปรากฏการณ์ “เกิดมาไม่ตามใคร” กับการประกาศราคาและวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการของสมาร์ทโฟน Phone (4a) Series และหูฟัง Headphone (a) ในวันที่ 24 มีนาคม 2569 นี้ ซึ่งการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ทั้งหมดนี้เป็นเครื่องยืนยันชัดเจนว่า Nothing พร้อมแล้วที่จะสร้างสีสันและเขย่าตลาดสมาร์ทโฟนในประเทศไทยอย่างเต็มตัว