Apple เปิดตัว AirPods Max 2 อัปเกรดชิป H2 รองรับ Lossless ผ่าน USB-C

Apple ประกาศเปิดตัว AirPods Max 2 หูฟังแบบครอบหูรุ่นใหม่ล่าสุด โดยจุดเปลี่ยนสำคัญคือการนำชิปประมวลผล H2 มาใช้ยกระดับระบบตัดเสียงรบกวนแบบแอ็คทีฟ (ANC) และเพิ่มคุณสมบัติ Computational Audio พร้อมฟีเจอร์ใหม่ที่รองรับการทำงานของกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไปและคอนเทนต์ครีเอเตอร์
Eric Treski ผู้อำนวยการฝ่าย Audio Product Marketing ของ Apple ระบุว่า ประสิทธิภาพจากชิป H2 ทำให้ AirPods Max รุ่นใหม่มีระบบ ANC ที่ดีกว่าเดิมสูงสุด 1.5 เท่า เมื่อผสานกับคุณภาพเสียงและเสียงเชิงมิติพื้นที่ (Spatial Audio) จึงช่วยมอบประสบการณ์การฟังที่สมจริงยิ่งขึ้น
สำหรับ ชิป H2 และ ANC จะมีการนำอัลกอริทึมประมวลผลใหม่มาช่วยให้ระบบตัดเสียงรบกวนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 1.5 เท่าจากรุ่นก่อนหน้า และปรับปรุงโหมดฟังเสียงภายนอก (Transparency Mode) ให้รับเสียงได้เป็นธรรมชาติมากขึ้น
ตัวหูฟังรองรับเสียง Lossless ในการเล่นไฟล์เสียงความละเอียด 24-bit ที่ 48 kHz เมื่อเชื่อมต่อผ่านสาย USB-C รองรับเวิร์กโฟลวระดับมืออาชีพในซอฟต์แวร์ เช่น Logic Pro ซึ่งยังช่วงในเรื่องการลดความหน่วงของสัญญาณเสียง รองรับการใช้งานร่วมกับโหมดเกมบนระบบปฏิบัติการ iOS, macOS และ iPadOS
นอกจากนี้ ยังมีโหมดเสียงปรับตามสภาพแวดล้อม (Adaptive Audio) ที่จะปรับระดับ ANC และโหมดฟังเสียงภายนอกให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมโดยอัตโนมัติ พร้อมลดระดับเสียงคอนเทนต์และเสียงรบกวนรอบข้างลงอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้งานเริ่มพูดคุยกับบุคคลอื่น
ไมโครโฟนจะแยกเสียง (Voice Isolation) เพื่อเน้นเสียงพูดให้คมชัดและตัดเสียงรบกวนขณะสนทนาโทรศัพท์ รองรับการแปลภาษาสด (Live Translate) ทำงานร่วมกับ Apple Intelligence เพื่อช่วยประมวลผลการสื่อสารข้ามภาษาแบบตัวต่อตัว
รวมถึงสามารถใช้ปุ่ม Digital Crown เป็นตัวสั่งการชัตเตอร์เพื่อถ่ายภาพหรือเริ่ม/หยุดบันทึกวิดีโอจากระยะไกล และการบันทึกเสียงคุณภาพระดับสตูดิโอ ปรับปรุงการรับเสียงของไมโครโฟนให้มีความเป็นธรรมชาติ รองรับงานสัมภาษณ์และพอดแคสต์
AirPods Max 2 มีให้เลือก 5 สี ได้แก่ สีมิดไนท์, สีสตาร์ไลท์, สีส้ม, สีม่วง และสีฟ้า ราคาจำหน่ายเริ่มต้นที่ 18,990 บาท เปิดให้สั่งซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคมนี้ ก่อนวางจำหน่ายในประเทศไทยในเร็วๆ นี้