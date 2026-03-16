AIS Academy - พม. จัดพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ แก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันโครงการ JUMP Thailand Hackathon 2025

นายกันตพงศ์ รังสีสว่าง ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พม.) เป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร และ นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านธุรกิจองค์กร เอไอเอส เป็นผู้มอบประกาศนียบัตร ให้แก่ทีมผู้ชนะเลิศการแข่งขันโครงการ JUMP Thailand Hackathon 2025 การแข่งขันประชันไอเดียนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง ภายใต้โจทย์ “นวัตกรรมเทคโนโลยียุคปัญญาประดิษฐ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้สูงอายุและคนพิการสามารถมีงานทำและมีรายได้อย่างยั่งยืน” ซึ่งจัดขึ้นร่วมกับกระทรวง พม. โดยผู้ชนะได้แก่ ทีม Teletubbies จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จากผลงานนวัตกรรมที่ประยุกต์ใช้ระบบ IoT เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุทำงานด้านประมงได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยมี
นางเตือนใจ คงสมบัติ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (พม.) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ณ ห้องประชุมประชาบดี อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
JUMP Thailand Hackathon เป็นหนึ่งในโครงการภายใต้ AIS Academy ที่ผนึกกำลังกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ และ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญที่สะท้อนความมุ่งมั่นของเอไอเอสในการผลักดันคนรุ่นใหม่ให้ใช้ศักยภาพด้านดิจิทัลและความคิดสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรม AI ที่ตอบโจทย์สังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม และสร้างผลกระทบเชิงบวกให้ประเทศอย่างเป็นรูปธรรม