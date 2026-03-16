Garmin จับเทรนด์ Pokémon เปิดหน้าปัดนาฬิกาวัดการนอน

Garmin ประกาศความร่วมมือกับแอปพลิเคชัน Pokémon Sleep เปิดตัวหน้าปัดนาฬิกาคอลเลกชันพิเศษ ต้อนรับ "วันนอนหลับโลก" (World Sleep Day) ดึงคาแรคเตอร์โปเกมอนยอดฮิตมาผสานเข้ากับเทคโนโลยีติดตามสุขภาพ ช่วยให้การเช็กค่าพลังงานร่างกายและการนอนหลับเป็นเรื่องสนุกและเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น
มิสซี่ ยาง ผู้จัดการประจำ การ์มิน ประเทศไทย กล่าวว่า บทบาทของเทคโนโลยีไม่ได้หยุดอยู่เพียงการนำเสนอข้อมูล แต่ต้องช่วยให้ผู้คนเข้าใจร่างกายของตนเองได้อย่างลึกซึ้ง และนำข้อมูลไปปรับใช้ได้จริง
"ความร่วมมือกับ โปเกมอน ในครั้งนี้สะท้อนแนวคิดในการผสานลูกเล่นแบบเกมมิฟิเคชัน (Gamification) เข้ากับการดูแลสุขภาพ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใช้งานดูแลตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตในระยะยาว"
ด้วยการนำเสนอหน้าปัดสมาร์ทวอตช์ 2 รูปแบบใหม่ ที่เชื่อมโยงกับฟีเจอร์ Body Battery โดยตรง ได้แก่ Pokémon Sleep: Snorlax & Friends หน้าปัดที่ยกขบวนโปเกมอนขวัญใจแฟน ๆ อย่าง ฟุชิกิดาเนะ, ฮิโตคาเงะ, เซนิกาเมะ, พิคาชู และ คาบิกอน มาอยู่บนฉากหลังเกาะกรีนกราส (Greengrass Isle)
พร้อมกับ Pokémon Sleep I Choose You: หน้าปัดที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานเลือกคู่หูโปเกมอนตัวโปรดได้ 1 ตัว จากลิสต์โปเกมอนยอดนิยมถึง 48 ตัว โดยอิริยาบถของโปเกมอนบนหน้าปัดจะเปลี่ยนไปตามระดับค่าพลังงานของผู้ใช้งานแบบเรียลไทม์ ตั้งแต่ท่าทางสดใสยิ้มแย้มเมื่อพลังงานเต็มเปี่ยม ไปจนถึงอาการเหนื่อยล้าหรือง่วงนอนเมื่อพลังงานลดต่ำลง
นอกจากนี้ ยังมี Night Mode อัจฉริยะ ที่หน้าปัดจะเข้าสู่โหมดกลางคืนโดยอัตโนมัติ 90 นาทีก่อนถึงเวลานอนที่ตั้งค่าไว้ในแอป Garmin Connect เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมและส่งสัญญาณให้ร่างกายผ่อนคลายก่อนเข้าสู่ช่วงพักผ่อน
ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดหน้าปัด “Pokémon Sleep” ทั้ง 2 รูปแบบได้แล้วผ่านแอปพลิเคชัน Connect IQ Store โดยรองรับการใช้งานบนสมาร์ตวอตช์ Garmin ซีรีส์ fēnix, Forerunner, Venu และ vívoactive (รุ่นที่รองรับ)