S&P Global จัดอันดับ “ทรู” ติด Top 1% บริษัทที่ยั่งยืนที่สุดของโลก 8 ปีซ้อน ย้ำบทบาทเทเลคอม-เทคที่ขับเคลื่อนด้วย AI-First เพื่อสร้างคุณค่าให้ลูกค้าและสังคมอย่างยั่งยืน

ในยุคที่ธุรกิจทั่วโลกกำลังเร่งยกระดับมาตรฐานความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้รับการจัดอันดับให้ติด Top 1% บริษัทที่มีความยั่งยืนที่สุดของโลกในรายงาน Sustainability Yearbook 2026 จาก S&P Global ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ด้วยคะแนนรวม 95 จาก 100 คะแนน ในกลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคม จากการประเมินบริษัททั่วโลกตามเกณฑ์ Corporate Sustainability Assessment (CSA) ซึ่งครอบคลุมมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนการเดินหน้าทรานส์ฟอร์มองค์กรของทรูสู่ AI-First Company ที่นำ AI มาใช้ในทุกกระบวนการธุรกิจอย่างรับผิดชอบ ก้าวข้ามบทบาทผู้ให้บริการเชื่อมต่อสู่การเป็นผู้นำบริษัทเทเลคอม-เทคโนโลยี ที่ส่งมอบประสบการณ์ดิจิทัลและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยผ่านระบบนิเวศดิจิทัลครบวงจรของทรู
นายซิกเว่ เบรกเก้ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ในโลกปัจจุบันที่ก้าวสู่ชีวิตดิจิทัล ความไว้วางใจเป็นหัวใจสำคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืน เทคโนโลยีจะสร้างคุณค่าได้อย่างแท้จริงเมื่อผู้คนมั่นใจว่าระบบดิจิทัลมีความปลอดภัย โปร่งใส และคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม ในขณะที่ AI กำลังจะเข้ามาเปลี่ยนผ่านทุกอุตสาหกรรม รวมถึงอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยี ทรู ได้นำ AI มาใช้ในทุกมิติของการดำเนินธุรกิจ แต่สิ่งสำคัญ คือการใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบ ด้วยเหตุนี้ ทรู จึงเป็นองค์กรที่ได้ริเริ่มนโยบาย Responsible AI ในประเทศไทย เพื่อกำหนดมาตรฐานที่ชัดเจนในการใช้ AI ของพนักงาน ตลอดจนแนวทางในการให้บริการลูกค้าทั้งรายบุคคลและภาคธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและโปร่งใส การได้รับการจัดอันดับให้ติด Top 1% บริษัทที่มีความยั่งยืนสูงสุดของโลก จึงไม่ใช่เพียงการยอมรับในระดับสากล แต่สะท้อนถึงความตั้งใจของทรูในการใช้เทคโนโลยีและ AI อย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อสร้างคุณค่าระยะยาวให้กับลูกค้า สังคม และประเทศ”
ยกระดับประสบการณ์ลูกค้าและการเติบโต ด้วยดิจิทัลและโซลูชันที่ลูกค้าไว้วางใจ
ทรู มุ่งยกระดับประสบการณ์ลูกค้าแบบครบวงจร ตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ทั้งเครือข่ายทรู 5G และ บรอดแบนด์ ทรูออนไลน์ ที่เสถียรและมีประสิทธิภาพ ควบคู่การพัฒนาประสบการณ์ Digital-First ในทุกช่องทาง เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และราบรื่น พร้อมต่อยอดการเติบโตจากการผสานบริการมือถือและอินเทอร์เน็ตบ้าน และขยายบทบาทสู่การเป็นพันธมิตรโซลูชันดิจิทัลสำหรับองค์กรและ SMEs
ทั้งนี้ นอกเหนือจากการยกระดับประสบการณ์ลูกค้า ทรูยังให้ความสำคัญกับความไว้วางใจ ความปลอดภัย และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเข้มงวด ซึ่งสะท้อนผ่านคะแนนด้านสังคม 99 จาก 100 คะแนน จากการประเมินของ S&P Global หนึ่งในตัวอย่างสำคัญ คือ “ทรู ไซเบอร์เซฟ True CyberSafe” นวัตกรรมที่ใช้ AI ขั้นสูง ตรวจจับลิงก์ต้องสงสัยได้กว่า 7.5 ล้านครั้งต่อวัน ครอบคลุมผู้ใช้งานมากกว่า 50 ล้านราย เพื่อยกระดับความปลอดภัยในโลกดิจิทัลโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
เร่งทรานสฟอร์มสู่ AI อย่างมีธรรมาภิบาล สร้างคุณค่าใหม่ให้สังคม
ทรู เดินหน้าขยายการใช้ AI ทั้งเพื่อสร้างคุณค่าใหม่ให้ลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน พร้อมยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด โดยได้รับคะแนนในมิติด้านธรรมาภิบาล 93 จาก 100 จากการประเมิน S&P Global CSA นอกจากนี้ ทรูเป็นหนึ่งในองค์กรแรกๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ประกาศใช้นโยบาย Responsible AI เพื่อกำหนดมาตรฐาน การใช้ AI ในองค์กรอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน ยิ่งไปกว่านั้น
ทรู ยังร่วมมือกับภาคการศึกษาพัฒนาทักษะ AI คนไทย ผ่านโครงการทรูปลูกปัญญาและมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี เพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียนนำ AI ไปสร้างประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน
เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนสู่ Net Zero
ทรู นำเทคโนโลยี AI และ Machine Learning มาใช้ในนวัตกรรมการบริหารจัดการพลังงานโครงข่ายอัจฉริยะ GENIE (Green Energy Network Intelligence) เพื่อวิเคราะห์และปรับการใช้พลังงานให้เหมาะสมแบบเรียลไทม์ พร้อมคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้า รู้เพื่อแก้ไขก่อนเกิดเหตุขัดข้อง (Predictive Maintenance) และสามารถซ่อมแซมตัวเองได้อัตโนมัติ (Automate Self-Healing) เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่าย ลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยคาร์บอนและยกระดับความเสถียรในการให้บริการ
ในมิติด้านสิ่งแวดล้อม ทรู ยังร่วมมือกับคู่ค้าเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยปี 2025 คู่ค้าหลัก 100% เข้าร่วมแสดงเจตนารมณ์ตั้งเป้า Net Zero ภายในปี 2050 พร้อมเปิดตัว “Green Financing Program” เป็นครั้งแรกในเอเชีย เพื่อสนับสนุนคู่ค้าให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนสีเขียวและเร่งการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสะอาดตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทรู ได้คะแนนด้านสิ่งแวดล้อม 93 จาก 100 คะแนน และได้รับการรับรองเป้าหมาย Net Zero 2050 จาก Science Based Targets initiative (SBTi) ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรฐานสากลที่ “เข้มงวดที่สุด” ในการกำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก
พลังคนทรู หัวใจของความยั่งยืน
ความสำเร็จทั้งหมดนี้ ขับเคลื่อนด้วยพลังของพนักงานทรูทั่วประเทศ ผ่านการพัฒนาทักษะดิจิทัลและ AI อย่างต่อเนื่อง การทำงานร่วมกันอย่างเป็นหนึ่งเดียว และวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ที่ https://www.true.th/sustainability/ และรายงาน S&P Global The Sustainability Yearbook 2026 ได้ที่ http://bit.ly/4ldmewx