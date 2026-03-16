ดีป้าแต่งตั้ง ดร.ศุภกร รักษาการ ผอ.ใหญ่ มีผล 16 มี.ค.69

ดีป้าเปลี่ยนแม่ทัพ! บอร์ดตั้ง ดร.ศุภกร นั่งรักษาการ ผอ.ใหญ่ มีผล 16 มี.ค.69 หลัง 'ณัฐพล' ลาออก ดันงาน Smart City-Digital Valley เดินหน้าต่อ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 12 มี.ค.69 ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ครั้งที่ 3 ประจำปี 2569 มีมติแต่งตั้ง ดร.ศุภกร สิทธิไชย ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า แทนที่ของ ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ที่ยื่นขอลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ.69 ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งรักษาการแทนผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า ของ ดร.ศุภกร มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค.69 ไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อำนวยการใหญ่คนใหม่
สำหรับ ดร.ศุภกร สำเร็จการศึกษาระดับ PhD in Digital Image Processing จาก Imperial College London และเริ่มต้นเส้นทางอาชีพในฐานะนักวิจัยของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โดยมีผลงานวิจัยและพัฒนาในด้าน Computer Vision, Intelligent Transportation Systems และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนา
ภายหลังเข้าร่วมงานกับดีป้า ในปี 2560 ดร.ศุภกร มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการสำคัญระดับประเทศ อาทิ ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) การพัฒนา Thailand Digital Valley รวมถึงการส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่เข้มแข็งให้กับประเทศไทย ตลอดจนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเครื่องหมาย dSURE เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลของไทย