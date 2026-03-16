AIS พร้อมพาไทยสู่ ‘ฮับดิจิทัล’ ในภูมิภาค 5G พร้อม ดัน Data Center - Cloud รับยุค AI

เป้าหมาย ‘ปรัธนา ลีลพนัง’ ซีอีโอ AIS พาไทยสู่ฮับดิจิทัลอาเซียน หลังภาพรวมอุตสาหกรรมโทรคมนาคมฟื้นตัว ต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทยต่อเนื่องทั้งธุรกิจดิจิทัล และ AI จากโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลไม่ว่าจะเป็น 5G และบรอดแบนด์ที่ AIS ลงทุนไว้ ปีนี้เดินหน้าลงทุนต่อเนื่อง 3.5 หมื่นล้านบาท
นายปรัธนา ลีลพนัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS กล่าวว่า ปัจจุบันมีความต้องการใช้งานด้านดิจิทัลเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากกลุ่มผู้บริโภคในประเทศและนักลงทุนต่างชาติที่ต้องการเข้ามาลงทุนในไทย โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งส่งผลให้ไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลาง แห่งใหม่ของอาเซียน
สำหรับภาพรวมการเติบโตของอุตสาหกรรมในขณะนี้มีลักษณะการฟื้นตัวแบบ "L-Shape" โดยผลประกอบการของบริษัทกลับมาเติบโตที่ระดับประมาณ 6% ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่น่าพอใจเมื่อเทียบกับการเติบโตของ GDP ประเทศที่อยู่ราว 2.4% นอกจากนี้ในแง่ของกำไรยังเติบโตได้ดีจากการบริหารจัดการและลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนในปีนี้คาดว่ารายได้รวมจะเติบโตราว 3-5% ขณะที่รายได้จากบรอดแบนด์อาจเติบโตถึง 9% ส่วนในกลุ่มลูกค้าองค์กรที่ปัจจุบันมีสัดส่วนราว 10% ของธุรกิจ มีโอกาสที่จะเติบโต 10-15% ซึ่งนับรวมถึงการเข้าไปลงทุนร่วมในธุรกิจคลาวด์ และดาต้าเซ็นเตอร์ด้วย
ขณะเดียวกัน ยังพบว่าปริมาณการใช้งาน Mobile Data เติบโตสูงถึง 15% และอินเทอร์เน็ตบ้าน (Broadband) ก็ขยายตัวต่อเนื่อง ปัจจัยสำคัญส่วนหนึ่งมาจากสภาวะตลาดที่มีความสมเหตุสมผลมากขึ้น ลดการแข่งขันด้านราคาแบบดัมพ์ตลาดเพื่อแย่งลูกค้า ทำให้ผู้ให้บริการมีกระแสเงินสดและกำลังเพียงพอที่จะนำไปลงทุนพัฒนาโครงข่ายอย่างต่อเนื่อง
แม้จะมีการใช้งานเพิ่มขึ้น แต่ ‘ปรัธนา’ มองว่า ประเทศไทยยังอยู่ในช่วงกำลังเติบโต โดยปัจจุบันอัตราการเข้าถึง 5G ในไทยอยู่ที่เพียง 37% และบรอดแบนด์เข้าถึงราว 50% ของครัวเรือน ซึ่งยังมีโอกาสให้เติบโตได้อีกมาก เมื่อเทียบกับประเทศผู้นำด้านเทคโนโลยีอย่าง เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น หรือไต้หวัน ที่มีอัตราการเข้าถึงสูงถึง 90-100%
นอกจากการเติบโตพื้นฐานของ 5G และฟิกซ์บรอดแบนด์แล้ว ในปีนี้ AIS ยังตั้งใจที่จะขยายสู่ Intelligent Infrastructure ที่ครอบคลุมในเรื่องของ Data Center, Cloud เข้ากับยุคของการใช้งาน AI อย่าง ChatGPT และ Gemini ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้มีความต้องการประมวลผลและดึงดูดการลงทุน Data Center เข้ามาในประเทศมากขึ้น
ทั้งนี้ ในปี 2568 ที่ผ่านมา AIS มีรายได้กว่า 226,264 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิ 47,886 ล้านบาท เติบโต 37% จากฐานลูกค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ 46.8 ล้านราย (ใช้งาน 5G ราว 17.9 ล้านราย) และลูกค้าบรอดแบนด์ 5.2 ล้านราย
"ตลอด 36 ปีที่ AIS ให้บริการในประเทศไทย แม้หลายสิ่งจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือความตั้งใจที่จะเป็นเพื่อน เป็นพี่ เป็นน้อง ที่อยู่เคียงข้างคนไทยตลอดไป" ปรัธนา กล่าวทิ้งท้าย