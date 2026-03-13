ทรู แต่งตั้ง “นกุล เซห์กัล” เป็น CFO และ “ยุภา ลีวงศ์เจริญ” เป็น Group CFO ของ อไรซ์ เวนเจอร์ส กรุ๊ป

ทรู คอร์ปอเรชั่น ประกาศแต่งตั้ง นายนกุล เซห์กัล ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน เป็นการยุติโครงสร้างการบริหารด้านการเงินที่มีหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงินร่วม (Co-CFO) ขณะที่ นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ จะเข้ารับตำแหน่ง ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มด้านการเงิน บริษัท อไรซ์ เวนเจอร์ส กรุ๊ป
หลังการซื้อขายหุ้นระหว่าง บริษัท อไรซ์ ดิจิทัล เทคโนโลยี จำกัด (อไรซ์) และ กลุ่มเทเลนอร์ เสร็จสมบูรณ์ วันนี้ (13 มีนาคม 2569) คณะกรรมการบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง “นายนกุล เซห์กัล” ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2569 การแต่งตั้งครั้งนี้ถือเป็นการสิ้นสุดโครงสร้างการบริหารที่มีหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงินร่วม (Co-CFO) ซึ่งใช้มาตั้งแต่การควบรวมทรู-ดีแทคเมื่อเดือนมีนาคม 2566 โดยต่อจากนี้ บทบาทของหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงินจะถูกผนวกให้เป็นหนึ่งเดียว ซึ่ง นายนกุล เซห์กัล จะรับผิดชอบดูแลบริหารจัดการด้านการเงินทั้งหมดของ ทรู คอร์ปอเรชั่น แบบครบวงจร
นายซิกเว่ เบรกเก้ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่า “ในฐานะหนึ่งในหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน คุณนกุล เซห์กัล มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการบูรณาการของสององค์กรทั้งทรูและดีแทคให้เป็นหนึ่งเดียว อีกทั้งยังเป็นผู้กำหนดแบบแผนวินัยทางการเงินและประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างเข้มงวด ซึ่งเราได้เห็นอย่างชัดเจนตลอดช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ปัจจัยเหล่านี้นับเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญที่อยู่เบื้องหลังผลประกอบการที่แข็งแกร่งของทรู คอร์ปอเรชั่น นับแต่การควบรวมกิจการ ผมมั่นใจว่า เส้นทางแห่งความสำเร็จภายใต้การนำของคุณนกุลจะดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมั่นคง และผมยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่คุณนกุลเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงินของบริษัทฯในครั้งนี้”
นายนกุล ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (ร่วม) ของบริษัทฯ นับตั้งแต่การควบรวมกิจการระหว่างทรูและดีแทค เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 โดยก่อนหน้านี้ เคยดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการเงิน (CFO) บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน), Corporate CFO ของ Bharti Airtel Limited ประเทศอินเดีย และ CFO ของ Digi.Com ประเทศมาเลเซีย
นายนกุล เซห์กัล หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ผมขอขอบคุณอย่างจริงใจต่อคณะกรรมการบริษัท และคุณซิกเว่ เบรกเก้ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม ทรู คอร์ปอเรชั่น สำหรับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นที่มอบให้ นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้ารับตำแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงินของทรู คอร์ปอเรชั่น เพื่อสานต่อภารกิจและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมบริหารระดับสูง ผมมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนนโยบายที่เราได้วางรากฐานไว้สำหรับบริษัทฯ โดยให้ความสำคัญกับการส่งมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้าและผู้ถือหุ้น ควบคู่ไปกับการรักษาวินัยทางการเงิน การยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการสร้างผลกำไรที่ยั่งยืน”
ขณะเดียวกัน นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ จะเข้ารับตำแหน่ง ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มด้านการเงิน บริษัท อไรซ์ เวนเจอร์ส กรุ๊ป
นายซิกเว่ เบรกเก้ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ผมขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณคุณยุภาอย่างจริงใจสำหรับบทบาทสำคัญและคุณูปการที่มีต่อบริษัทตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่การควบรวมกิจการเมื่อเดือนมีนาคม 2566 คุณยุภาได้ปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (ร่วม) กับความสามารถและความเป็นมืออาชีพ สร้างผลงานที่โดดเด่น โดยมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างเงินทุนของบริษัท รวมถึงการบริหารจัดการด้านการเงิน และการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการเงินภายหลังการควบรวมกิจการ ภายใต้การนำของคุณยุภา ทำให้ ทรู คอร์ปอเรชั่น มีรากฐานทางการเงินที่เข้มแข็งและพร้อมเติบโตได้อย่างต่อเนื่องต่อไป และผมเองมีความยินดีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมงานกับคุณยุภาต่อไปในบทบาทใหม่ที่เป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัท อไรซ์ เวนเจอร์ส กรุ๊ป”
หลังการซื้อขายหุ้นระหว่าง บริษัท อไรซ์ ดิจิทัล เทคโนโลยี จำกัด (อไรซ์) และ กลุ่มเทเลนอร์ เสร็จสมบูรณ์ วันนี้ (13 มีนาคม 2569) คณะกรรมการบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง “นายนกุล เซห์กัล” ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2569 การแต่งตั้งครั้งนี้ถือเป็นการสิ้นสุดโครงสร้างการบริหารที่มีหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงินร่วม (Co-CFO) ซึ่งใช้มาตั้งแต่การควบรวมทรู-ดีแทคเมื่อเดือนมีนาคม 2566 โดยต่อจากนี้ บทบาทของหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงินจะถูกผนวกให้เป็นหนึ่งเดียว ซึ่ง นายนกุล เซห์กัล จะรับผิดชอบดูแลบริหารจัดการด้านการเงินทั้งหมดของ ทรู คอร์ปอเรชั่น แบบครบวงจร
นายซิกเว่ เบรกเก้ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่า “ในฐานะหนึ่งในหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน คุณนกุล เซห์กัล มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการบูรณาการของสององค์กรทั้งทรูและดีแทคให้เป็นหนึ่งเดียว อีกทั้งยังเป็นผู้กำหนดแบบแผนวินัยทางการเงินและประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างเข้มงวด ซึ่งเราได้เห็นอย่างชัดเจนตลอดช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ปัจจัยเหล่านี้นับเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญที่อยู่เบื้องหลังผลประกอบการที่แข็งแกร่งของทรู คอร์ปอเรชั่น นับแต่การควบรวมกิจการ ผมมั่นใจว่า เส้นทางแห่งความสำเร็จภายใต้การนำของคุณนกุลจะดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมั่นคง และผมยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่คุณนกุลเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงินของบริษัทฯในครั้งนี้”
นายนกุล ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (ร่วม) ของบริษัทฯ นับตั้งแต่การควบรวมกิจการระหว่างทรูและดีแทค เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 โดยก่อนหน้านี้ เคยดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการเงิน (CFO) บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน), Corporate CFO ของ Bharti Airtel Limited ประเทศอินเดีย และ CFO ของ Digi.Com ประเทศมาเลเซีย
นายนกุล เซห์กัล หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ผมขอขอบคุณอย่างจริงใจต่อคณะกรรมการบริษัท และคุณซิกเว่ เบรกเก้ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม ทรู คอร์ปอเรชั่น สำหรับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นที่มอบให้ นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้ารับตำแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงินของทรู คอร์ปอเรชั่น เพื่อสานต่อภารกิจและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมบริหารระดับสูง ผมมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนนโยบายที่เราได้วางรากฐานไว้สำหรับบริษัทฯ โดยให้ความสำคัญกับการส่งมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้าและผู้ถือหุ้น ควบคู่ไปกับการรักษาวินัยทางการเงิน การยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการสร้างผลกำไรที่ยั่งยืน”
ขณะเดียวกัน นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ จะเข้ารับตำแหน่ง ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มด้านการเงิน บริษัท อไรซ์ เวนเจอร์ส กรุ๊ป
นายซิกเว่ เบรกเก้ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “ผมขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณคุณยุภาอย่างจริงใจสำหรับบทบาทสำคัญและคุณูปการที่มีต่อบริษัทตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่การควบรวมกิจการเมื่อเดือนมีนาคม 2566 คุณยุภาได้ปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (ร่วม) กับความสามารถและความเป็นมืออาชีพ สร้างผลงานที่โดดเด่น โดยมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างเงินทุนของบริษัท รวมถึงการบริหารจัดการด้านการเงิน และการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการเงินภายหลังการควบรวมกิจการ ภายใต้การนำของคุณยุภา ทำให้ ทรู คอร์ปอเรชั่น มีรากฐานทางการเงินที่เข้มแข็งและพร้อมเติบโตได้อย่างต่อเนื่องต่อไป และผมเองมีความยินดีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมงานกับคุณยุภาต่อไปในบทบาทใหม่ที่เป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัท อไรซ์ เวนเจอร์ส กรุ๊ป”