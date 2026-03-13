AIS พา ‘จีจี้’ หุ่นยนต์บริการ เริ่มใช้ใน TME ก่อนพาเข้า AIS Shop

AIS นำร่องยกระดับประสบการณ์ลูกค้าด้วย “น้องจีจี้” (Gigi) หุ่นยนต์บริการ AI ที่สามารถสื่อสารภาษาไทย และให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้า และบริการของ AIS ปรับแนวทางการให้บริการลูกค้าในธุรกิจค้าปลีกโทรคมนาคมไทย
นายประพัฒน์ เสียงจันทร์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจค้าปลีก AIS ระบุว่า AI และ Robotics จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำให้การบริการคล่องตัวและฉลาดขึ้น ธุรกิจค้าปลีกของ AIS ในอนาคตจะไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่สำหรับการทำธุรกรรมเท่านั้น แต่จะเป็นการผสานเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับการให้บริการอย่างไร้รอยต่อ เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่
การนำ “น้องจีจี้” เข้ามาเสริมทัพงานบริการ ถือเป็นสเตปสำคัญของ AIS ในการทรานส์ฟอร์มธุรกิจค้าปลีกโทรคมนาคม ไปสู่รูปแบบที่ขับเคลื่อนด้วยประสบการณ์อย่างเต็มตัว โดยผสานการทำงานของระบบ AI, Robotics และเครือข่าย 5G เข้าด้วยกัน
ความสามารถของ “น้องจีจี้” โต้ตอบเรียลไทม์สามารถทักทาย พูดคุย และให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้าและบริการได้อย่างเป็นธรรมชาติ ใช้เป็นผู้ช่วยนำทางอำนวยความสะดวกในการแนะนำพื้นที่และจุดให้บริการต่างๆ ภายในบูธ สร้าง Engagement ด้วยท่าทางที่เป็นมิตรและสามารถร่วมถ่ายภาพกับผู้เข้าชมงานเพื่อสร้างสีสันได้
ผู้ที่สนใจสามารถไปสัมผัสเทคโนโลยีของ “น้องจีจี้” ได้ที่บูธ AIS (หมายเลข PL11) ในงาน Thailand Mobile Expo 2026 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่วันนี้ – 15 มีนาคม 2569
ในอนาคต AIS เตรียมอัปเกรดให้สามารถให้ข้อมูลสินค้าเชิงลึก แนะนำโปรโมชัน สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ ไปจนถึงแพ็กเกจดิจิทัลต่างๆ ได้แบบครบวงจร พร้อมนำไปให้บริการที่ AIS Shop สาขา AIS SIAM ในวันที่ 18 มีนาคมนี้เป็นต้นไป