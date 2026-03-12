ซัมซุง กับนิยามใหม่ 'AI Phone' เปิดตัว Galaxy S26 Series และ Galaxy Buds4 Series ชูโรงฟีเจอร์ AI และเทคโนโลยีที่เหนือกว่า

ซัมซุง ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีระดับโลก ประกาศเปิดตัวสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นล่าสุด Galaxy S26 Series ซึ่งประกอบด้วย Galaxy S26 , Galaxy S26+ และ Galaxy S26 Ultra พร้อมกับหูฟังไร้สายรุ่นใหม่ Galaxy Buds4 Series อย่างเป็นทางการ โดยความเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือเป็นการประกาศศักดาเข้าสู่ยุค “Instant AI” อย่างเต็มรูปแบบ หลังจากที่มีการเผยโฉมครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ในงาน Galaxy Unpacked ที่เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
ไฮไลต์สำคัญของการเปิดตัวครั้งนี้คือเทคโนโลยี EdgeFusion ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรม AI ยุคใหม่ที่เน้นการประมวลผลบนตัวเครื่อง (On-device AI) ช่วยให้การสร้างสรรค์และแก้ไขรูปภาพได้ง่ายๆ กับ Photo Assist ผู้ช่วยแต่งรูปภาพ AI ที่จะช่วยให้แต่งรูปภาพทั้งหมดได้ในคลิกเดียว ที่สำคัญคือมาพร้อมกับการรองรับภาษาไทยอย่างเต็มรูปแบบในฟีเจอร์ AI Voice ตั้งแต่วันแรกที่วางจำหน่าย
ตอบโจทย์ Urban Lifestyle ในไทยด้วยจอภาพ “World's First Privacy Display”
ซัมซุงยังได้เผยโฉมเทคโนโลยีจอภาพ “Privacy Display” AMOLED ซึ่งออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาการถูกแอบมองหน้าจอ (Shoulder-surfing) ในพื้นที่สาธารณะที่มีผู้คนพลุกพล่าน เช่น บนรถไฟฟ้า BTS, MRT หรือ Co-working Space โดยทำงานร่วมกับระบบความปลอดภัย Samsung Knox เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับกลุ่มคนทำงานที่ต้องจัดการข้อมูลสำคัญในขณะเดินทาง
ขุมพลัง Snapdragon 8 Elite Gen 5 และ Exynos 2600: นิยามใหม่ของความเร็วและความอึดในเขตร้อน
สำหรับตัวท็อปอย่าง Galaxy S26 Ultra ขับเคลื่อนด้วยขุมพลังพิเศษ Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy ที่ถูกออกแบบมาเพื่อการเล่นเกมระดับคอนโซลและการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน (Multitasking) นอกจากนี้ยังมีการจัดการพลังงานที่ยอดเยี่ยม เพื่อให้เครื่องทำงานได้อย่างเสถียรและแบตเตอรี่อยู่ได้ยาวนานตลอดวัน แม้จะต้องเผชิญกับสภาพอากาศร้อนชื้นของประเทศไทยก็ตาม
ขณะที่รุ่น Galaxy S26 และ S26+ มาพร้อมชิปเซ็ต Exynos 2600 รุ่นล่าสุดบนสถาปัตยกรรม 2 นาโนเมตร ซึ่งเน้นประสิทธิภาพการประมวลผล AI ที่ชาญฉลาดและการจัดการพลังงานที่ยอดเยี่ยม โดยชิปเซ็ตทั้งสองซีรีส์ได้รับการปรับแต่งมาเป็นพิเศษเพื่อให้ตัวเครื่องทำงานได้อย่างเสถียร ไม่สะดุด และแบตเตอรี่อยู่ได้ยาวนานตลอดวัน แม้จะต้องเผชิญกับการใช้งานหนักหน่วงภายใต้สภาพอากาศร้อนชื้นของประเทศไทยก็ตาม
Galaxy Buds4 Series: หูฟังอัจฉริยะที่เข้าใจเสียงในกรุงเทพฯ
ในส่วนของ Galaxy Buds4 Series มาพร้อมนวัตกรรมที่ยกระดับการฟังไปอีกขั้น โดยรุ่นท็อปอย่าง Galaxy Buds4 Pro โดดเด่นด้วยระบบ Adaptive ANC 2.0 ที่ใช้ AI วิเคราะห์และปรับการตัดเสียงรบกวนตามสภาพแวดล้อมอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นความเงียบในร้านกาแฟหรือความจอแจในตลาดนัดกรุงเทพฯ ผสานขุมพลัง Dual Driver ที่มอบมิติเสียงคมชัดระดับ Hi-Fi 24-bit ขณะที่ Galaxy Buds4 รุ่นมาตรฐานเน้นความเบาสบายและสนทนาชัดเจนแม้ในพื้นที่ลมแรง โดยทั้งสองรุ่นยังมาพร้อมฟีเจอร์ใหม่ Head Gesture ที่ให้คุณพยักหน้าเพื่อรับสายหรือส่ายหัวเพื่อปฏิเสธสายได้ทันทีแม้ขณะมือไม่ว่าง พร้อมมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP54 ที่ทนทานต่อสภาพอากาศแปรปรวนของประเทศไทยได้อย่างมั่นใจ
นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
ซัมซุงยังคงเน้นย้ำเรื่องความยั่งยืน โดยมีการนำวัสดุรีไซเคิลมาเป็นส่วนประกอบสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นโคบอลต์ แก้ว และพลาสติก เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพและดีไซน์ระดับพรีเมียม
สิทธิโชค นพชินบุตร ประธานองค์กร ธุรกิจโมบายล์ เอ็กซ์พีเรียนซ์ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เผยว่า “ผู้บริโภคชาวไทยถือเป็นกลุ่มที่มีการใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที่อย่างคล่องแคล่วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งการทำงาน การสร้างสรรค์ และความบันเทิง ด้วยการเปิดตัว Galaxy S26 Series และ Galaxy Buds4 Series เรากำลังนำเสนอ AI Phone ผ่านเทคโนโลยี EdgeFusion ซึ่งนวัตกรรมนี้รวดเร็ว มีความเป็นส่วนตัว และใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันของคนไทย”
สัมผัสประสบการณ์นวัตกรรมจริงได้ที่ Galaxy Experience Store ทุกสาขา
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่ ซัมซุงพร้อมเปิดประตูให้ทุกคนร่วมสัมผัสนวัตกรรมสุดล้ำได้ที่ Galaxy Experience Store ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยภายในร้านได้จัดเตรียมโซนทดลองที่จำลองสถานการณ์การใช้งานจริงให้ใกล้เคียงกับชีวิตประจำวันที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบหน้าจอ "Privacy Display" ในบรรยากาศจำลองบนขบวนรถไฟฟ้า, การพิสูจน์พลังกล้อง AI ในที่แสงน้อยที่จำลองกลิ่นอายย่านเยาวราชยามค่ำคืน ไปจนถึงการทดลองระบบ Adaptive ANC 2.0 ของ Galaxy Buds4 Series ท่ามกลางเสียงจำลองบรรยากาศริมถนนกรุงเทพฯ เพื่อให้ผู้ใช้งานได้มั่นใจในประสิทธิภาพก่อนจับจองเป็นเจ้าของ
รายละเอียดการจองและวางจำหน่าย
ซัมซุงเปิดให้สั่งจอง (Pre-order) Galaxy S26 Series และ Galaxy Buds4 Series แล้ววันนี้ผ่านทาง samsung.com/th รวมถึงพันธมิตรเครือข่ายทั้ง AIS, True และ DTAC โดยผู้ที่จองในช่วงเวลาดังกล่าวจะได้รับสิทธิ์อัปเกรดความจุ (Double Storage) ทั้งนี้ สินค้าจะเริ่มวางจำหน่ายตามหน้าร้านอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป