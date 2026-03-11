'ดีป้า' เปิด Coding Thailand 2026 ปั้นเด็กไทยสาย AI–Coding ปลุกนวัตกรรมดิจิทัลทั่วประเทศ ตั้งเป้าคนรุ่นใหม่ 15,000 คน เวิร์กช็อปเข้ม 3,200 คน ดัน 210 นวัตกรรม ชิงทุนรวม 27 ล้าน
เมื่อวันที่ 11 มี.ค.69 ดร.วาริน รัชนานุสรณ์ รักษาการรองผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Coding Thailand 2026: AI Inspires the Future โดยมี ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล ดีป้า พร้อมทีมงานร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารและผู้แทนจากเครือข่ายพันธมิตร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ครู นักเรียนที่เข้าร่วมงาน ณ ชั้น 9 อาคารสยามสเคป สยามสแควร์
ดร.วาริน เปิดเผยว่า โครงการ Coding Thailand 2026: AI Inspires the Future เป็นโครงการระดับชาติที่มุ่งพัฒนาทักษะด้าน Coding และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ให้กับเยาวชนไทย ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนครูทั่วประเทศ ครอบคลุมตั้งแต่การเรียนรู้บนแพลตฟอร์มออนไลน์ การเรียนรู้เชิงปฏิบัติ (Hands-on Workshop) และการแข่งขันนวัตกรรมด้าน Coding & AI ตั้งแต่ระดับภูมิภาค บ่มเพาะผลงานนวัตกรรมดิจิทัล จนถึงการแข่งขันระดับประเทศ ภายใต้กรอบแนวคิดการพัฒนา 4 ด้าน ประกอบด้วย Smart Industry: เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล Green Innovation: ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน Health & Well-Being: ยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย และ Creative Economy: สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมผ่านความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อผลักดันนวัตกรรมที่ใช้ได้จริง สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ดร.วาริน กล่าวต่อว่า โครงการ Coding Thailand 2026: AI Inspires the Future ถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จของโครงการ Coding Thailand ที่ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2561 โดย Coding Thailand 2026: AI Inspires the Future มุ่งขยายโอกาสการเข้าถึงการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว ทั้ง Coding , AI , AIOT , Robotics รวมถึงเสริมองค์ความรู้ด้านธุรกิจ และ Soft Skill แก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมส่งเสริมการต่อยอดองค์ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมและอาชีพดิจิทัลในอนาคต อันเป็นรากฐานสำคัญในการเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ และเตรียมความพร้อมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเต็มรูปแบบ
ทั้งนี้ กิจกรรมหลักในโครงการ Coding Thailand 2026: AI Inspires the Future ประกอบด้วย
- Coding & AI Preparation – แพลตฟอร์มออนไลน์ยกระดับทักษะ Coding และ AI สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการและผู้สนใจทั่วไป จำนวน 22 หลักสูตร ตั้งเป้าพัฒนาทักษะเยาวชนและผู้สนใจผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ไม่น้อยกว่า 15,000 คน
- Regional Coding & AI Competition – Workshop 3 วัน 2 คืน พัฒนาทักษะ Coding และ AI พร้อมสร้างผลงานนวัตกรรมเพื่อแข่งขันเฟ้นหาตัวแทนระดับภูมิภาคใน 8 จังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร อุบลราชธานี ขอนแก่น พิษณุโลก เชียงใหม่ ชลบุรี สงขลา และภูเก็ต รวม 3,200 คน
- Coding & AI Incubation – การบ่มเพาะศักยภาพและพัฒนาผลงานดิจิทัลแบบเข้มข้นสำหรับทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
- Coding & AI Mentoring – เสริมโอกาสต่อยอดผลงาน โดยรับคำแนะนำจากคณาจารย์มหาวิทยาลัย และผู้เชี่ยวชาญภาคเอกชน เพื่อพัฒนานวัตกรรมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
- National Coding & AI Competition – เวทีแข่งขันระดับประเทศของสุดยอด 210 ทีมที่ดีที่สุดจากทุกภูมิภาค นำเสนอผลงานนวัตกรรมดิจิทัลที่ประยุกต์ใช้ Coding และเทคโนโลยี AI ชิงทุนการศึกษาและทุนพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทักษะดิจิทัล มูลค่ารวมกว่า 27 ล้านบาท
"ดีป้า เชื่อมั่นว่า การพัฒนาทักษะดิจิทัลคือ การวางรากฐานที่สำคัญให้กับอนาคตของประเทศ โดยโครงการ Coding Thailand 2026: AI Inspires the Future ไม่ได้เพียงแต่มุ่งสอนให้เด็ก ๆ เขียนโค้ด แต่ต้องการสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา และสามารถต่อยอดเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ตลอดจนประเทศชาติ สำหรับการดำเนินงานในปีนี้มุ่งเตรียมความพร้อมให้เยาวชนเข้าสู่การเรียนรู้และสายงานดิจิทัลที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น พร้อมช่วยลดช่องว่างด้านบุคลากรดิจิทัล ซึ่งเป็นหนึ่งในความท้าทายสำคัญของประเทศ และเพื่อให้การพัฒนากำลังคนดิจิทัลเกิดผลอย่างยั่งยืน จำเป็นต้องดำเนินควบคู่กับการยกระดับศักยภาพครูผู้สอน และเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีในสถานศึกษา เพื่อวางระบบนิเวศการเรียนรู้ที่แข็งแรง พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง และยกระดับศักยภาพของประเทศในยุคดิจิทัล" ดร.วาริน กล่าว
สำหรับเยาวชนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษาทั่วประเทศที่ต้องการพัฒนาทักษะด้าน Coding และ AI สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ Coding Thailand 2026: AI Inspires the Future ได้ตั้งแต่วันนี้ – 26 เม.ย.69 ที่ www.depa.or.th/CodingThailand และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ Facebook Page: depa Thailand และ CodingThailand by depa